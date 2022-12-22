Splashtop 与其他远程桌面软件的综合对比

远程办公调查显示，超过一半的受访者（55％）觉得自己不在办公室时会更多地工作。 为了帮助您的员工在家或其他地点工作时增强他们的能力，您需要一个快速、易于使用、安全且具有强大功能的优质远程桌面解决方案。 那么，哪个是你可用的最好的远程桌面软件包呢？

目前比较受欢迎的远程桌面软件包括：

Splashtop

TeamViewer

LogMeIn Pro

AnyDesk

GoToMyPC

ConnectWise Control

远程电脑

Chrome 远程桌面

Teradici

这篇文章将详细介绍和对比以上几款远程桌面软件，帮助企业挑选最合适的远程软件！

最好的远程桌面软件是 Splashtop

Splashtop 不仅价格亲民，而且支持跨设备远程连接，与安卓、iOS，Chromebook、Mac、Windows 和 Linux 都兼容。

Splashtop 有灵活的许可选项。 最低成本选项支持单个用户和最多两台计算机。 或者，您可以订阅功能更丰富的计划，该计划可以支持大型团队并附带一系列额外功能。 无论您需要什么，Splashtop 都能为您提供最好的远程桌面软件解决方案。

为不断完善用户体验，Splashtop 一直在开发各种新功能。Splashtop 远程桌面软件能提供高质量用户体验，具备各种高级安全功能，在第三方软件评论网站的评分非常高。

其他远程桌面应用程序

面对令人眼花缭乱的远程桌面软件市场，只有多方对比才能挑选出最适合的一款软件。

TeamViewer

首先，在选择远程桌面解决方案时，安全性应该是重中之重。 Splashtop 在最安全的远程桌面软件中名列前茅，而 TeamViewer 过去曾遇到过安全问题。

TeamViewer 有一个免费版本，可满足远程桌面选项的基本需求。 但是，如果您是一家企业，则需要先支付商业许可证才能充分利用该软件（否则 TeamViewer 可能会怀疑您用于商业用途并封锁您的连接）。

TeamViewer 不仅定价高，而且取消政策非常麻烦，必须提前至少一个月向 TeamViewer 提交书面取消通知，否则就会被收取自动订购费用。

Splashtop 为 TeamViewer 提供了更好的替代方案，并提供供个人使用、商业、教育和 IT 支持的套餐。 每种都提供有竞争力的价格，在不超出预算的情况下为您提供所需的功能。

LogMeIn Pro

类似于 Splashtop 的远程桌面工具。 LogMeIn Pro但是，由于价格非常昂贵，对个人或小型企业来说根本行不通。 LogMeIn Pro因此，只有拥有大量钱包的大公司才能使用。 相反，您可能需要寻找其他替代方案，LogMeIn Pro例如Splashtop具有相同的主要特性和功能，同时可为您节省多达70％或更多的订阅费用。

AnyDesk

AnyDesk 为个人、小型团队和企业提供远程桌面套餐。 但是，与情况一样LogMeIn，它比... 更昂贵Splashtop。 实际上，您可以看到AnyDesk定价与之相比如何Splashtop。 另外，第三方网站上的用户评论一直Splashtop被评为优于AnyDesk。

GoToMyPC

一种远程桌面解决方案，对个人来说很昂贵，对于需要更多功能和用户管理控制的团队和企业来说更是如此。 你可以Splashtop改为选择所有这些功能，与之相比，你可以节省75％的订阅费用GoToMyPC。

GoToMyPC 已经被 LogMeIn 收购，所以也被冠上了“定价高”“随意涨价”的名号。

connectwise 控制

虽然connectwise宣传许多高级功能，但其中许多Splashtop功能的价格要低得多，这使其成为 connectwise Control的更好替代方案。

最重要的是，对connectwise Control的评论表明，响应输入有时需要很长时间。 这极大地增加了人们在使用时所感受到的挫败感。 Splashtop使用时可保持快速的速度和高清画质。

远程电脑

RemotePC 使用网络应用实现计算机之间的远程连接，但与其他远程桌面软件一样，存在很多不足。例如，这款软件的设置非常繁琐、耗时较长，而且不具备其他同类软件具备的高级功能。

作为 RemotePC 的替代方案Splashtop，设置时间非常短，界面易于使用。

Chrome 远程桌面

Chrome 远程桌面是一个浏览器扩展，对使用谷歌浏览器的用户很有用，但对其他用户就不太友好了。这一点导致这个应用程序的使用范围非常有限，特别是对于那些需要使用不同设备的用户。Splashtop 适用的设备类型非常广泛，包括电脑、平板和移动设备，完全不会受限于谷歌浏览器。

最重要的是，即使是免费选项，Chrome远程桌面也没有很多高级功能。 Splashtop 在这一领域设法超越了它，使其成为最好的 Chrome远程桌面替代方案。

Teradici

Teradici 是专门为媒体和娱乐领域工作人员打造的高性能远程访问软件，旨在为需要快速远程连接的用户提供远程解决方案。但是，Teradici 实现快速远程访问需要使用更多带宽。而 Splashtop 则能以更少的带宽、更低的延迟，提供快速的远程连接，让用户能远程执行资源密集型任务，如视频编辑、图形设计、动画制作、编程等等。

Splashtop 也更易于部署，并具有更多功能，使其成为最好的 Teradici替代方案。