Splashtop 与其他远程桌面软件的综合对比

远程办公相关调查表明，超过半数受访者（55%）认为自己远程办公的时间要多于在办公室工作的时间。为了帮助员工实现居家办公或随处办公，公司需要找到一个合适的远程桌面软件，这款软件不仅要快速、易用、安全，而且要具备各种强大的功能。市面上现在有哪些好用的远程桌面软件？
为什么远程桌面解决方案对您的企业至关重要？
现代企业依赖灵活性和安全连接来保持运营顺畅。远程桌面解决方案允许员工、IT团队和承包商从任何地方访问工作计算机、服务器和应用程序。这确保了生产力不受限于单一地点，关键工作可以持续进行而不被中断。
业务连续性 – 在紧急情况或办公室关闭期间保持运营正常。
IT效率 – 远程支持和解决设备问题，无需昂贵的现场服务。
安全性和合规性 – 通过加密连接、访问控制和审计记录保护数据。
成本节约 – 通过快速远程访问消除昂贵的VPN基础设施并减少停机时间。
可扩展性 – 使用能够适应您组织需求的解决方案来支持不断增长的混合办公员工。
目前比较受欢迎的远程桌面软件包括：
Splashtop
LogMeIn Pro
AnyDesk
GoToMyPC
ConnectWise ScreenConnect
RemotePC
Chrome Remote Desktop
Teradici
这篇文章将详细介绍和对比以上几款远程桌面软件，帮助企业挑选最合适的远程软件！
选择合适的远程桌面软件的关键标准
性能和可靠性： 您的 远程桌面工具 应该提供流畅、响应迅速的会话，并且延迟最小。寻找支持高帧率、低带宽优化，以及在不同网络条件下的稳定性。
安全功能：强加密、设备身份验证和多因素身份验证支持等安全功能至关重要。还应符合行业标准并能提供日志记录和基于角色的访问等功能。
跨平台兼容性：选择适用于所有主流操作系统的解决方案，包括 Windows、macOS、Linux、Android、iOS 和 Chrome OS。确保为使用不同设备的团队和个人提供足够的灵活性。
易用性：不论对最终用户还是 IT 管理员来说，用户界面都应做到简单直观。一键访问、会话码和简化部署等功能可以极大改善采用和支持工作流程。
支持有人值守和无人值守访问：对于 IT 团队、MSP 和管理远程基础设施的企业来说，能够实时支持和访问无人值守设备至关重要。
定价和可扩展性：考虑总体拥有成本，包括续订率、用户或设备平均定价，以及随着团队或基础设施增长的可扩展性。透明的定价是避免隐性成本的关键。
高级功能：要具备文件系统、远程打印��、USB 重定向、多显示器支持和会话录制等附加功能，以提高解决方案的价值。
最佳远程桌面应用程序列表
Splashtop
Splashtop是最佳远程桌面软件。它允许在多种不同设备之间连接，并与Android、iOS、Chromebook、Mac、Windows和Linux兼容。
Splashtop 提供灵活的授权选项。最低成本选项支持单个用户和最多两台计算机。或者，您可以稍微多花一点钱，订阅一个功能更丰富的计划，该计划可以支持大型团队，并附带一系列额外功能。无论你需要什么，Splashtop 都有最好的远程桌面软件解决方案适合你。
Splashtop 不断推出新功能，以提升用户体验。凭借高质量的用户体验和高级安全选项，很难在Splashtop的产品中找到负面点。使用 Splashtop，您将获得强大的远程访问安全性和用户友好的体验。
TeamViewer
挑选远程桌面解决方案时，安全性是关键。TeamViewer 曾多次出现安全问题，但 Splashtop 一直以来都是因安全远程桌面软件为用户熟知。
TeamViewer 有一个免费版本，可以满足远程桌面选项的基本需求。不过，如果你是企业用户，你需要购买商业授权才能充分利用这款软件（否则 TeamViewer 可能会怀疑你进行商业使用，并阻止你的连接）。
TeamViewer 订阅可能让你的预算捉襟见肘。而如果你想要取消 TeamViewer，你需要至少提前一个月提交申请，否则将被收取自动续费费用。
Splashtop 可以作为 TeamViewer 的替代方案。Splashtop 针对个人用户、企业、教育机构、IT 支持等按需提供各种订购方案，所有订购方案不仅定价合理，而且具备所有重要功能。
LogMeIn Pro
LogMeIn Pro 价格非常高，对个人用户或小型企业不太友好，只有预算充足的大公司才能负担得起。如果使用 Splashtop 作为 LogMeIn Pro 的替代方案，不仅能享有同等的性能和功能，同时还能节省至少70%订购费用。
AnyDesk
AnyDesk 主要针对个人用户、小型团队和企业提供远程解决方案。但和 LogMeIn 一样，AnyDesk 的定价也比 Splashtop 高很多，具体可以点击链接查看 AnyDesk 与Splashtop 定价对比。除了定价，根据第三方软件评分网站，Splashtop 的用户评分都高于 AnyDesk。
GoToMyPC
对于个人用户而言，GoToMyPC 定价过高；对于需要用户管理控制等更多功能的团队和企业来说，GoToMyPC 的定价更是有过之而无不及。与 GoToMyPC 相比，Splashtop 不仅具备同样的功能，而且能至少节省75%的订购费用。
GoToMyPC 已经被 LogMeIn 收购，所以也被冠上了“定价高”“随意涨价”的名号。
ConnectWise ScreenConnect
ScreenConnect 宣称具备各种高级功能，但 Splashtop 也具备同样的功能，而且价格更低。所以说，Splashtop 完全可以作为 ConnectWise ScreenConnect 的替代方案。
除此之外，根据 ScreenConnect 的用户评论，使用这个远程桌面软件连接时，在主控端操作后需要等待很长时间，才会出现在被控端屏幕，严重影响了用户的体验感。而 Splashtop 不仅能提供高清质量音视频，而且能保持高速运行，为用户带来非常好的使用体验。
RemotePC
RemotePC 使用网络应用实现计算机之间的远程连接，但与其他远程桌面软件一样，存在很多不足。例如，这款软件的设置非常繁琐、耗时较长，而且不具备其他同类软件具备的高级功能。
同样，Splashtop 也完全能作为 RemotePC 的替代方案，不仅易于设置，界面也非常友好。
Chrome Remote Desktop
Chrome 远程桌面是一个浏览器扩展，对使用谷歌浏览器的用户很有用，但对其他用户就不太友好了。这一点导致这个应用程序的使用范围非常有限，特别是对于那些需要使用不同设备的用户。Splashtop 适用的设备类型非常广泛，包括电脑、平板和移动设备，完全不会受限于谷歌浏览器。
Chrome 远程桌面虽然免费，但不具备很多必备的高级功能。在这方面，Splashtop 已经完全赶超，能作为 Chrome 远程桌面的替代方案。
Teradici
Teradici 是专门为媒体和娱乐领域工作人员打造的高性能远程访问软件，旨在为需要快速远程连接的用户提供远程解决方案。但是，Teradici 实现快速远程访问需要使用更多带宽。而 Splashtop 则能以更少的带宽、更低的延迟，提供快速的远程��连接，让用户能远程执行资源密集型任务，如视频编辑、图形设计、动画制作、编程等等。
除此之外，Splashtop 的部署也更简单，具有更多功能，是非常完美的 Teradici 替代方案。
是什么使得Splashtop成为领先的远程桌面软件？
在评估远程桌面解决方案时，性能、安全性和价值是关键。Splashtop通过以具有成本效益的价格提供企业级功能而脱颖而出，使其成为IT团队、MSPs和全球企业的首选。
Splashtop 引领市场的关键原因包括：
高性能连接 – 以低延迟和先进的色彩保真度在4K高达60fps的条件下流畅播放，确保专业人士和创意者的畅快体验。
强大的安全性和合规性 – 所有会话均受SSL/AES-256加密保护，支持企业要求如SSO/SAML，SOC 2，ISO 27001，GDPR和HIPAA准备。
多设备和跨平台访问 – 安全连接至Windows、macOS、Linux、iOS、Android和Chromebooks，不受限于操作系统特定工具的限制。
内置 IT 支持功能 – 提供有人值守和无人值守的远程支持，具有技术人员分组、会话转移、文件传输和会话录制等功能。
自动化的终端管理——通过Splashtop AEM，IT团队获得实时补丁、软件清单、CVE见解和自动化来保持合规和安全。
灵活的授权和定价 – 选择能随您的业务扩展的简单方案，具有可预测的成本且无隐性费用。
Splashtop 轻松结合了可靠的性能、强大的安全性和先进的管理工具。它一直被评为组织寻找的不仅仅是基本远程访问的最佳远程桌面�解决方案之一。
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