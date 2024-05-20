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Trevor Jackins Senior Digital Marketing Manager at Splashtop

Trevor Jackins

Marketing Manager

Trevor Jackins是一个Marketing Manager在Splashtop 。 他也是Splashtop's远程访问软件的热情用户，因为他用它来远程进入他的办公室电脑，在家里工作!Trevor对Splashtop 的兴奋源于他对技术如何改善我们日常生活的兴趣。

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通过远程访问解决教育领域的数字不平等问题

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适合 Mac 的远程桌面软件推荐：Splashtop

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双因素身份验证在远程访问中的重要性

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通过远程访问应对远程办公挑战

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