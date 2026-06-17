混合办公即面对面办公与远程办公的混合体，提高灵活性和工作效率。这种工作模式能适应不断变化的劳动力状况，在协作与个人自主性之间取得平衡。
新冠疫情造成的停产停工表明，许多上班族居家办公时可以与在办公室工作时一样高效。企业和员工也发现了远程办公具有的种种优势。
如今企业已经允许员工重新回到办公室工作，那么问题来了！是恢复从前的面对面办公，还是继续远程办公？毕竟，远程办公和现场办公都各有利弊。
面对这一难题，许多企业采取的解决方案就是混合办公。混合办公模式旨在同时利用远程办公和面对面办公具有的优势。
接下来会具体介绍混合办公的定义和优势，以及企业在实施混合办公模式过程中会用到的一些技巧。
什么是混合办公？
混合办公即支持员工灵活选择工作地点的一种办公模式，允许员工在家中、办公室或任何其他地方办公。企业可以制定混合办公时间表，明确规定员工需要在办公室办公的日期和时间；或者，企业也可以让员工完全自主地选择自己的工作时间和地点。
混合办公的关键考虑
灵活安排时间：混合办公允许员工自由分配居家办公和现场办公时间，在满足业务需求的同时，提供工作时间的自主权。
远程协作：高效混合团队依靠数字工具进行通讯、文件共享和会议，�以实现随时随地保持联系和高效工作。
技术集成：无缝访问业务系统、安全的远程连接以及设备兼容性，对于确保混合办公员工能够不受干扰地完成工作至关重要。
结果基于绩效：混合办公不再强调必须到现场办公，而是将重点转向可交付成果、结果和职责，从而实现绩效考核的公平性。
工作场所适应性：办公室已成为协作中心，而非一成不变的工作空间。混合办公需要灵活的工作空间和政策来支持远程办公和现场办公人员。
混合办公的利与弊
混合办公的优势
灵活性：员工可以更有效地平衡工作和个人生活，根据自己的需要和偏好选择居家办公或面对面办公的时间。
提高生产力：许多员工发现，如果可以自主选择工作环境，自己的工作效率会更高，从而提高绩效和工作满意度。
节约成本：雇主和员工都能节省通勤、办公空间以及餐饮和交通等日常开支。
吸引和留住人才：提供混合办公选择可以吸引追求灵活性的顶尖人才，也可以通过改善现有员工的整体工作体验来留住人才。
减少通勤压力：通勤时间减少，意味着员工可以更有效地利用通勤时间从事工作或个人活动，从而改善员工心理健康和幸福感。
混合办公的缺陷
沟通挑战：如果团队成员分布在不同地点，保持清晰有效的沟通会更加困难，进而导致误解或延误。
技术依赖：可靠的网络和技术是远��程办公的关键，任何技术问题都会影响工作效率。
安全风险：如果员工在不同地点使用不同设备办公，则管理数据安全和保护敏感信息就会更加复杂。
孤立和脱节：远程员工可能会感到孤立无援或与同事脱节，从而影响团队凝聚力和协作。
管理困难：监管混合团队需要采取新的管理方法和策略，以确保所有员工间的公平性、参与度和责任感。
保持企业文化的一致性：员工分布在办公室和远程环境之间，难以形成统一的文化。如果不进行有意识的干预，则会削弱共同的价值观、团队凝聚力和非正式合作。
确保对所有员工的公平性：在关注度、晋升或资源方面，混合办公可能会无意中偏向现场办公员工。组织必须积极采取措施确保远程员工能够获得同等的支持和认可。
适应不同的工作风格：混合团队包括在沟通、协作和日程安排方面具有不同偏好的个人。管理者必须找到适应不同工作风格的方法，同时又能确保团队绩效和凝聚力。
管理混合团队的技巧
若要确保企业和员工都可以更大程度地受益于混合办公，您需要明确传达混合办公政策，为员工购买可以提高远程办公效率的工具！
如何明确传达混合办公政策
员工是否需要在某个时期到办公室工作？员工在远程办公时，是否需要在指定时间打卡？您需要确保员工了解自己的工作目标，以防止出现任何问题。
如何帮助您的团队实现远程办公
目前，许多软件工具都可以帮助远程办公人员保持工作效率。远程办公团队需要的几个重要工具包括协作、沟通、项�目管理工具等。
远程访问也是其中一个重要工具。员工可以通过这一工具从任何设备远程访问自己的工作计算机，他们可以远程访问只有工作计算机上才有的文件和应用程序；IT 可以使用这一工具为托管设备或远程办公人员的设备提供远程支持。
混合办公必备工具
为了确保提供无缝混合办公体验，为团队配备合适的工具非常重要。有效混合办公的必备工具包括：
交流工具
视频会议软件：Zoom、Microsoft Teams 等平台可实现面对面会议，促进更好的沟通与协作。
即时通信软件：Slack、Microsoft Teams 等工具可为团队成员保持联系提供快速便捷的沟通渠道。
协作工具
项目管理软件：Trello、Asana 和 Monday.com 等工具可帮助团队管理任务、跟踪进度并维持秩序。
文档共享与协作：Google Workspace、Microsoft 365 允许多用户同时处理文档，确保所有人进度一致。
远程访问工具
远程桌面软件：Splashtop 等解决方案能让员工随时随地安全访问工作电脑，确保能随时获得必要的文件和应用程序。
时间管理工具
时间跟踪软件：Toggl 和 Clockify 等工具可帮助员工高效管理时间，确保其能保持工作效率并遵守截止日期。
日历应用程序：Google Calendar 和 Outlook 可用于安排会议、设置提醒事项并管理个人和工作承诺。
生产力工具
笔记应用程序：Evernote 和 Microsoft OneNote 可帮助员工轻松捕捉想法、整理笔记和共享信息。
注意力管理工具：Focus@Will 和 Freedom 等应用程序可帮助员工最大限度避免分心，保持对工作的专注。
通过以上必备工具，组织可以为混合员工提供支持，从而提高生产率，确保员工间能保持有效的沟通和协作。
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