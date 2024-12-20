保持安全。 保持更新。
利用 Splashtop 简化补丁管理并实现自动化
利用 Splashtop 的实时、自动补丁管理解决方案，确保您的端点保持最新和安全。 无缝管理所有端点的更新，以提高效率、确保合规性并最大限度地减少漏洞。
实时更新，更强控制
即时部署补丁，解决零日漏洞和关键问题，最大限度地降低风险。
可选择自动更新或手动更新选项，通过版本管理实现更强的控制能力。
定制和安排更新，以最大限度地减少中断，并与组织需求保持一致。
政策驱动型管理
根据 IT 策略配置灵活的补丁策略，包括预先批准的版本和自动审批。
利用策略继承功能，简化跨多个团队和设备的管理。
实施环形更新，错开推出时间，确保在大范围部署前对补丁进行测试。
管理操作系统的更新& 第三方软件
更新浏览器和关键业务应用程序等第三方应用程序并确保其安全。
及时应用 Windows 和 Mac OS 的重要安全更新，降低潜在风险。
增强可见性和洞察力
访问已执行补丁更新的详细报告和日志，确保可视性和问责制。
通过集中式仪表盘监控端点健康状况、补丁状态和合规性。
选择 Splashtop 进行补丁管理的好处
增强安全性和合规性
通过实时修补操作系统和第三方应用程序来解决漏洞问题，同时通过详细分析、库存报告和策略配置来确保合规性。
综合远程支持和端点管理
在单一平台中统一远程访问、支持、端点管理和安全，简化工作流程，提高 IT 效率。
易于使用
利用直观的界面和自动化工具简化补丁部署，使 IT 团队能够专注于价值更高的战略计划。
为 IT 团队带来巨大价值
通过具有竞争力的定价和可扩展的平台降低运营成本，该平台可在不断增长的多操作系统设备群中支持混合和远程工作团队。