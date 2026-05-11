跳转到主要内容
返回 Splashtop
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
A man wearing glasses and a headset works at a computer in a modern office with multiple screens and blue LED lighting in the background.

通过更智能的端点操作来发展您的MSP

轻松保护、监控和管理客户端端点，自动执行日常 IT 任务，无需高价购买复杂难用的传统 RMM 工具。

免费试用安排演示

自助互动演示

开始演示
SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

保护客户端环境

帮助客户通过补丁管理、漏洞可见性、终端保护覆盖和支持审计及网络保险需求的报告来保持安全和合规。

Hands typing on a laptop keyboard.

提高客户满意度

通过安全的按需远程支持，在每个客户端环境中更快地解决问题。减少停机时间，保持用户的生产力，并提供客户期望的响应服务。

Two smartphones stacked on top of each other, resting on the keyboard of an open laptop. The devices are all silver or white and the image is softly focused, highlighting a modern tech workspace.

提高技术员效率

自动化常规端点任务，减少工具切换，使技术人员更快获得解决问题所需的信息和远程支持工具。

A table listing software vulnerabilities, each with details like CVE ID, risk level, exploit status, CVSS score, publish date, affected systems, and related products such as Windows and macOS.

增长不增加复杂性

使用一个易于部署、简单管理且具成本效益的平台支持更多客户端和终端，并在多操作系统环境中扩展。

Splashtop Autonomous Endpoint Management的优势

A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

为MSP增长整合的平台

通过一个解决方案简化操作并实现智能扩展，获得端点管理、端点安全并帮助 IT 支持和客户通过远程访问实现居家办公。

Cost Savings icon

降低成本，提高利润

价格优势可以提高利润率，同时在混合团队、远程客户端环境和大型多操作系统设备群中扩展 IT 运营。

A blue computer mouse cursor with three horizontal lines to its right, suggesting fast movement or acceleration, on a light gray background.

简化客户入职流程

通过简单的部署和配置，快速启动新客户。通过 Splashtop 的模块化平台扩展服务产品，帮助 MSPs 在不增加运营复杂性的情况下实现增长。

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

卓越的客户服务

Splashtop 的专家支持团队可通过电话、聊天或电子邮件全天候提供服务，快速解决问题、保持远程连接顺畅并优化部署。快速解答和积极指导，确保您的业务能保持高效，让您能为客户提供更加优质的 IT 体验。

价格优惠，性能可靠！

联系我们安排演示

“Splashtop 是我工具带中最好的工具。我用它进行远程控制、最终用户支持、所有应用程序的补丁和库存管理。你们是最具性价比且简单的解决方案，并且拥有最好的客户支持。毫无疑问，我会向任何寻找远程支持和终端管理的人推荐你。过去每个任务花我多达20分钟，现在使用Splashtop不到5分钟就能搞定了。

Author Placeholder Image

Cameron Montgomery

所有者/运营商, C.M. Computers Northwest LLC

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Splashtop 用户必备升级工具

“我最喜欢 Splashtop 自动端点管理解决方案的一点是，它不只是一个远程访问解决方案，还是一个功能齐全、主动防护的 IT 管理平台，易于使用和实施。可与 Splashtop Remote Support 无缝集成，加上自动补丁管理、防病毒部署和实时监控，为我们的团队节省了大量时间和精力。使我们能从被动支持模式转变为预防模式，确保所有端点安全和高效运营。”

查看评论
Author Placeholder Image

Ilan S.

CTO、CIO

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

强大的功能组合

“Splashtop 自动端点管理方案解决了管理和保护分布式端点环境的主要挑战。帮助我们从被动的‘故障修复’支持模式转变为主动的自动化支持模式。通过自动执行补丁管理和安全更新等关键任务，大大减少了 IT 团队的人工工作量。这样做的主要优势是可以提高运营效率，增强安全态势，并能做好预防以免影响用户，同时还能将成本保持在可控范围内。”

查看评论
Author Placeholder Image

Ilan S.

CTO、CIO

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

自动端点管理插件非常适用于 Splashtop Enterprise

“我已经是 Splashtop Enterprise 的客户了。我最喜欢的一点是，可以将自动端点管理插件集成到当前的 Splashtop 版本中，从同一个控制台就能进行操作系统和第三方软件修补。端点安全概述报告功能也很好用，能清晰显示存在风险的端点，包括已禁用的端点保护、每个端点发现的威胁等。”

查看评论
Author Placeholder Image

已验证用户

信息技术和服务

联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号