保护客户端环境
帮助客户通过补丁管理、漏洞可见性、终端保护覆盖和支持审计及网络保险需求的报告来保持安全和合规。
提高客户满意度
通过安全的按需远程支持，在每个客户端环境中更快地解决问题。减少停机时间，保持用户的生产力，并提供客户期望的响应服务。
提高技术员效率
自动化常规端点任务，减少工具切换，使技术人员更快获得解决问题所需的信息和远程支持工具。
增长不增加复杂性
使用一个易于部署、简单管理且具成本效益的平台支持更多客户端和终端，并在多操作系统环境中扩展。
Splashtop Autonomous Endpoint Management的优势
为MSP增长整合的平台
通过一个解决方案简化操作并实现智能扩展，获得端点管理、端点安全并帮助 IT 支持和客户通过远程访问实现居家办公。
降低成本，提高利润
价格优势可以提高利润率，同时在混合团队、远程客户端环境和大型多操作系统设备群中扩展 IT 运营。
简化客户入职流程
通过简单的部署和配置，快速启动新客户。通过 Splashtop 的模块化平台扩展服务产品，帮助 MSPs 在不增加运营复杂性的情况下实现增长。
卓越的客户服务
Splashtop 的专家支持团队可通过电话、聊天或电子邮件全天候提供服务，快速解决问题、保持远程连接顺畅并优化部署。快速解答和积极指导，确保您的业务能保持高效，让您能为客户提供更加优质的 IT 体验。
“Splashtop 是我工具带中最好的工具。我用它进行远程控制、最终用户支持、所有应用程序的补丁和库存管理。你们是最具性价比且简单的解决方案，并且拥有最好的客户支持。毫无疑问，我会向任何寻找远程支持和终端管理的人推荐你。过去每个任务花我多达20分钟，现在使用Splashtop不到5分钟就能搞定了。
Cameron Montgomery
所有者/运营商, C.M. Computers Northwest LLC
Splashtop 用户必备升级工具
“我最喜欢 Splashtop 自动端点管理解决方案的一点是，它不只是一个远程访问解决方案，还是一个功能齐全、主动防护的 IT 管理平台，易于使用和实施。可与 Splashtop Remote Support 无缝集成，加上自动补丁管理、防病毒部署和实时监控，为我们的团队节省了大量时间和精力。使我们能从被动支持模式转变为预防模式，确保所有端点安全和高效运营。”
Ilan S.
CTO、CIO
强大的功能组合
“Splashtop 自动端点管理方案解决了管理和保护分布式端点环境的主要挑战。帮助我们从被动的‘故障修复’支持模式转变为主动的自动化支持模式。通过自动执行补丁管理和安全更新等关键任务，大大减少了 IT 团队的人工工作量。这样做的主要优势是可以提高运营效率，增强安全态势，并能做好预防以免影响用户，同时还能将成本保持在可控范围内。”
Ilan S.
CTO、CIO
自动端点管理插件非常适用于 Splashtop Enterprise
“我已经是 Splashtop Enterprise 的客户了。我最喜欢的一点是，可以将自动端点管理插件集成到当前的 Splashtop 版本中，从同一个控制台就能进行操作系统和第三方软件修补。端点安全概述报告功能也很好用，能清晰显示存在风险的端点，包括已禁用的端点保护、每个端点发现的威胁等。”
已验证用户
信息技术和服务