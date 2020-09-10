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Splashtop 远程访问

通过任何设备随时随地访问您的电脑。 体验快速、安全的连接和高性能功能，让您保持高效率，就像坐在电脑前一样。

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Solo

CN¥20/ 月

CN¥240/年

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面向个人用户

  • 可从任何设备进行无人值守访问
  • 简易设定
  • 文件传输（包括拖放）
  • 远程打印等

面向个人用户

  • 可从任何设备进行无人值守访问
  • 简易设定
  • 文件传输（包括拖放）
  • 远程打印等

Pro

CN¥59/ 月/用户

每名用户CN¥700/年

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适用于需要提高远程工作效率的个人和小型团队

Solo plus 中的所有功能

  • 多显示器支持
  • 用户角色和访问管理
  • 聊天和会话录制
  • 两个用户进入一台计算机

适用于需要提高远程工作效率的个人和小型团队

Solo plus 中的所有功能

  • 多显示器支持
  • 用户角色和访问管理
  • 聊天和会话录制
  • 两个用户进入一台计算机
  • 批量折扣

性能

CN¥80/ 月/用户

每名用户CN¥950/年

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终极远程工作体验

Pro plus 中的所有功能

  • 4:4:4 色彩精度
  • 帧率 240 FPS
  • 高保真音频
  • 远程触控笔和 Wacom Bridge
  • USB 直通等

终极远程工作体验

Pro plus 中的所有功能

  • 4:4:4 色彩精度
  • 帧率 240 FPS
  • 高保真音频
  • 远程触控笔和 Wacom Bridge
  • USB 直通等

Enterprise

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用于高级安全、可管理性和访问控制

Everything in Performance plus

  • SSO集成
  • 细粒度访问控制、计划访问、SIEM 日志记录
  • 安卓/物联网无人值守访问
  • API、IP 白名单、cloud 记录、连接器等

用于高级安全、可管理性和访问控制

Everything in Performance plus

  • SSO集成
  • 细粒度访问控制、计划访问、SIEM 日志记录
  • 安卓/物联网无人值守访问
  • API、IP 白名单、cloud 记录、连接器等

灵活、可扩展的许可

通过灵活的许可选项，满足组织的需求。选择 Remote Access 许可证，使远程工作人员能够访问工作电脑；选择 Remote Support 许可证，使 IT 人员能够远程支持和管理设备。

产品功能
SoloPro性能Enterprise
每个许可证包含 # 台计算机
2
10
10
10
高性能
强大的安全性
可从任何设备进行无人值守访问
易于部署
文件传输
远程打印
多对多监视器
用户角色和访问管理
聊天（会话中和会话外）
产品
  • 每个许可证包含 # 台计算机: 2
  • 高性能
  • 强大的安全性
  • 可从任何设备进行无人值守访问
  • 易于部署
  • 文件传输
  • 远程打印
  • 多对多监视器
  • 用户角色和访问管理
  • 聊天（会话中和会话外）
  • 通过网络链接共享屏幕
  • 远程重启和局域网唤醒
  • 会话录制
  • 两个用户进入一台计算机
  • 远程触控笔
  • USB 设备重定向
  • 麦克风直通
  • 超高质量音频（256k 或 384k）
  • YUV 4:4:4（色彩精度更高）
  • Wacom Bridge
  • 预定远程访问
  • 高级安全功能，如 SSO、SIEM 日志、IP 白名单、cloud 会话录制等。
  • Splashtop Antivirus powered by Bitdefender 附加组件
  • 为 IT 增加远程支持许可证

远程访问功能亮点

Performance icon

高性能

60fps 高帧率，支持 4K 流式传输（以及 iMac Pro Retina 5K 流式传输），延迟低，支持微调设置。

Devices icon

广泛的设备支持

在无人值守的情况下远程访问 Windows、Mac 和 Linux 设备。可从任意 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备访问。访问 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等平台上的虚拟机和虚拟桌面基础架构（VDI）。

Managed Access icon

安全托管访问

通过网络控制台，利用基于角色的权限安全管理和自定义用户对计算机的访问。

Multi to Multi icon

多显示器支持

查看所有显示器的内容并进行操作，选择要查看的远程屏幕，可在一个窗口查看所有显示器。使用多对多（Business Access Pro）功能，可将每个远程显示器以单独窗口查看。

File Transfer icon

文件传输

无需启动远程会话，即可在电脑之间轻松传输文件。可直接在文件传输窗口中拖放文件，实现本地和远程电脑之间的文件传输。

Print Text icon

远程打印

从远程计算机操作，直接在远程会话中打印内容到本地打印机。无需传输文件或通过电子邮件发送文件。

Power Button icon

专业功能

远程重启和局域网唤醒

通过 Splashtop 应用程序或网络控制台远程重启或唤醒电脑。

4:4:4 color mode icon

Performance 功能

4:4:4 色彩

超高色彩和图像质量体验。支持4:4:4 色彩模式，提供更加准确的颜色、对比度和图像细节。

Audio icon

Performance 功能

高保真音频

采用超高音频比特率，实现细节声音剪辑、AV 同步和后期制作。

Stylus icon

Performance 功能

远程触控笔

远程会话期间可调整触控笔设备的压力、方向、倾斜度、大小等

USB Pass Thru icon

Performance 功能

USB 设备重定向

使用本地计算机上的 USB 设备进行远程办公，就像直接插入远程计算机一样精确。

Mic Pass Thru icon

Performance 功能

远程麦克风

通过远程计算机远程连接本地麦克风输入，实时访问所需应用。无缝使用录音软件、会议软件、听写软件等，就像在远程计算机上使用一样。

Performance Feature

Wacom Bridge

Seamlessly use Wacom's pen technology on local and remote computers, reducing latency and enhancing your digital workflow.

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了解为什么全球有 3000 多万客户选择 Splashtop 来提供世界一流的性能、安全性和服务。

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Splashtop 的不同之处

  • 高性能、高保真
  • 一流的客户支持
  • 可信赖的安全

高级数据保护和安全

安全更进一步，安心再升一级。

  • 安全基础架构

    安全的云和本地托管服务具有全天候入侵检测功能和 SOC 2 和 3 认证，随时随地保护您的计算机、用户和数据安全。

    了解更多

  • 高级安全功能

    借助 2FA、端点 MFA、会话审计日志和 E2E 加密等功能，IT 团队可以完全控制远程访问的安全。

    了解更多

  • 标准与合规性

    我们严格遵守各种隐私和安全标准（如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），为您保驾护航，确保您的合规性。

    了解更多

客户满意评论

我们所有的用户都曾反映，GoToMyPC 的远程会话经常掉线。Splashtop 没有出现过这个问题。用户觉得 Splashtop 操作简单，而且远程控制会话速度快。

Brent Cole - IT Manager, Altitude Health Services

Altitude Health Services LLC logo

客户满意评论

使用 TeamViewer 的时候，经常被阻止连接，但 Splashtop 从来不会这样。价格也很合理

Heather Klassen - Owner, Grey Owl Bookkeeping

客户满意评论

Splashtop 安全可靠，各项功能都非常好用，特别是新增的多显示器功能。价格也非常合理。我帐户上的大多是需要我帮助的朋友或家人的电脑，对于这种使用频率不是特别高的情况，订购 LogMeIn 这种软件就非常不划算。

Dan House - Asentria Corporation

客户满意评论

没错，Splashtop Business 是我做过的最好的投资，而且越来越物有所值。TeamViewer 每年的费用怎么会低于$500？Splashtop 真是太棒了！！！

Frank Steesnaes - Peak Business Performance

客户满意评论

简单易用，我以前用过 GoToMyPC 和 LogMeIn，我觉得 Splashtop 是最好用的产品。而且它的价格也比竞争对手低很多。文件传输非常简单。

Octavio Abea - Compatek

常见问题

是否提供按月付费？
如果要访问10台以上的电脑怎么办？
一次能访问多少台电脑？
多名用户能同时访问同一台计算机吗？
如何升级或添加到现有订购？
什么是用户？
如何下载 Splashtop？
如何开启 Splashtop Business Access Performance 功能？

资源

入门指南快速设置视频
详细功能列表（PDF）数据表（PDF）
下载演示

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