Splashtop 远程访问

选择满足您需求的远程访问计划
面向个人用户
- 可从任何设备进行无人值守访问
- 简易设定
- 文件传输（包括拖放）
- 远程打印等
面向个人用户
- 可从任何设备进行无人值守访问
- 简易设定
- 文件传输（包括拖放）
- 远程打印等
用于高级安全、可管理性和访问控制
Everything in Performance plus
- SSO集成
- 细粒度访问控制、计划访问、SIEM 日志记录
- 安卓/物联网无人值守访问
- API、IP 白名单、cloud 记录、连接器等
用于高级安全、可管理性和访问控制
Everything in Performance plus
- SSO集成
- 细粒度访问控制、计划访问、SIEM 日志记录
- 安卓/物联网无人值守访问
- API、IP 白名单、cloud 记录、连接器等
灵活、可扩展的许可
通过灵活的许可选项，满足组织的需求。选择 Remote Access 许可证，使远程工作人员能够访问工作电脑；选择 Remote Support 许可证，使 IT 人员能够远程支持和管理设备。
产品功能
|Solo
|Pro
|性能
|Enterprise
|每个许可证包含 # 台计算机
2
10
10
10
|高性能
|强大的安全性
|可从任何设备进行无人值守访问
|易于部署
|文件传输
|远程打印
|多对多监视器
|用户角色和访问管理
|聊天（会话中和会话外）
|通过网络链接共享屏幕
|远程重启和局域网唤醒
|会话录制
|两个用户进入一台计算机
|远程触控笔
|USB 设备重定向
|麦克风直通
|超高质量音频（256k 或 384k）
|YUV 4:4:4（色彩精度更高）
|Wacom Bridge
|预定远程访问
|高级安全功能，如 SSO、SIEM 日志、IP 白名单、cloud 会话录制等。
|Splashtop Antivirus powered by Bitdefender 附加组件
|为 IT 增加远程支持许可证
- 每个许可证包含 # 台计算机: 2
- 高性能
- 强大的安全性
- 可从任何设备进行无人值守访问
- 易于部署
- 文件传输
- 远程打印
- 多对多监视器
- 用户角色和访问管理
- 聊天（会话中和会话外）
- 通过网络链接共享屏幕
- 远程重启和局域网唤醒
- 会话录制
- 两个用户进入一台计算机
- 远程触控笔
- USB 设备重定向
- 麦克风直通
- 超高质量音频（256k 或 384k）
- YUV 4:4:4（色彩�精度更高）
- Wacom Bridge
- 预定远程访问
- 高级安全功能，如 SSO、SIEM 日志、IP 白名单、cloud 会话录制等。
- Splashtop Antivirus powered by Bitdefender 附加组件
- 为 IT 增加远程支持许可证
远程访问功能亮点
高性能
60fps 高帧率，支持 4K 流式传输（以及 iMac Pro Retina 5K 流式传输），延迟低，支持微调设置。
广泛的设备支持
在无人值守的情况下远程访问 Windows、Mac 和 Linux 设备。可从任意 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备访问。访问 VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azure 等平台上的虚拟机和虚拟桌面基础架构（VDI）。
安全托管访问
通过网络控制台，利用基于角色的权限安全管理和自定义用户对计算机的访问。
多显示器支持
查看所有显示器的内容并进行操作，选择要查看的远程屏幕，可在一个窗口查看所有显示器。使用多对多（Business Access Pro）功能，可将每个远程显示器以单独窗口查看。
文件传输
无需启动远程会话，即可在电脑之间轻松传输文件。可直接在文件传输窗口中拖放文件，实现本地和远程电脑之间的文件传输。
远程打印
从远程计算机操作，直接在远程会话中打印内容到本地打印机。无需传输文件或通过电子邮件发送文件。
专业功能
远程重启和局域网唤醒
通过 Splashtop 应用程序或网络控制台远程重启或唤醒电脑。
Performance 功能
4:4:4 色彩
超高色彩和图像质量体验。支持4:4:4 色彩模式，提供更加准确的颜色、对比度和图像细节。
Performance 功能
高保真音频
采用超高音频比特率，实现细节声音剪辑、AV 同步和后期制作。
Performance 功能
远程触控笔
远程会话期间可调整触控笔设备的压力、方向、倾斜度、大小等
Performance 功能
USB 设备重定向
使用本地计算机上的 USB 设备进行远程办公，就像直接插入远程计算机一样精确。
Performance 功能
远程麦克风
通过远程计算机远程连接本地麦克风输入，实时访问所需应用。无缝使用录音软件、会议软件、听写软件等，就像在远程计算机上使用一样。
Performance Feature
Wacom Bridge
Seamlessly use Wacom's pen technology on local and remote computers, reducing latency and enhancing your digital workflow.
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了解为什么全球有 3000 多万客户选择 Splashtop 来提供世界一流的性能、安全性和服务。
Splashtop 的不同之处
- 高性能、高保真
- 一流的客户支持
- 可信赖的安全
客户满意评论
我们所有的用户都曾反映，GoToMyPC 的远程会话经常掉线。Splashtop 没有出现过这个问题。用户觉得 Splashtop 操作简单，而且远程控制会话速度快。
Brent Cole - IT Manager, Altitude Health Services
客户满意评论
使用 TeamViewer 的时候，经常被阻止连接，但 Splashtop 从来不会这样。价格也很合理
Heather Klassen - Owner, Grey Owl Bookkeeping
客户满意评论
Splashtop 安全可靠，各项功能都非常好用，特别是新增的多显示器功能。价格也非常合理。我帐户上的大多是需要我帮助的朋友或家人的电脑，对于这种使用频率不是特别高的情况，订购 LogMeIn 这种软件就非常不划算。
Dan House - Asentria Corporation
客户满意评论
没错，Splashtop Business 是我做过的最好的投资，而且越来越物有所值。TeamViewer 每年的费用怎么会低于$500？Splashtop 真是太棒了！！！
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
客户满意评论
简单易用，我以前用过 GoToMyPC 和 LogMeIn，我觉得 Splashtop 是最好用的产品。而且它的价格也比竞争对手低很多。文件传输非常简单。
Octavio Abea - Compatek