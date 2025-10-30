为什么选择 Splashtop Enterprise？
先进的安全性和可管理性
利用企业级安全功能和带有访问控制功能的集中管理功能，确保运营安全，让团队高枕无忧。
面向混合团队的远程办公
为员工、承包商和混合团队提供高性能且安全的远程访问，以随时随地保持高效。
通过集中解决方案简化 IT
为任意设备提供高效的远�程支持，通过自动打补丁、实时洞察和简单的工作流程来简化端点管理。
卓越的客户服务
我们能为您提供卓越的客户服务、快速响应、高效技术支持、持续战略指导以及支持团队，全力助您取得成功。
灵活、可扩展的许可
通过灵活的许可选项，满足组织的需求。选择 Remote Access 许可证，使远程工作人员能够访问工作电脑；选择 Remote Support 许可证，使 IT 人员能够远程支持和管理设备。了解更多
增强功能
高性能
60fps 高帧率，支持 4K 流式传输（以及 iMac Pro Retina 5K 流式传输），延迟低，支持微调设置。
无人值守访问
从任意设备对 Windows、Mac、Linux、Android 物理机和虚拟机进行无人值守的远程访问。使用 Remote Access 许可证最多可访问10台计算机，使用 Remote Support 许可证最多可访问300台计算机。
SSO / SAML集成
使用 Okta、Azure AD、OneLogin、JumpCloud、Workspace ONE、G-Suite 等工具进行身份验证，简化访问管理。
高级安全和访问控制
通过云会话录制、精细访问控制、实时监控的 SIEM 集成以及 IP 白名单，提高安全性和合规性。
高级远程会话控制
重定向 USB 设备和触控笔工具（智能卡、安全密钥等），或使用本地麦克风作为远程计算机的输入。体验 4:4:4 色彩模式和高保真音频，实现无缝的沉浸式工作流程。
Wacom Bridge
在本地和远程计算机上无缝使用 Wacom 触控笔技术，从而减少延迟并增强数字工作流程。
远程支持功能
按需支持
通过会话码为电脑和移动设备最终用户提供按需快速支持，无需预安装代理。
远程支持功能
后台操作
访问任务管理器、注册表编辑器、设备管理器、服务管理器和远程命令等系统工具，而无需中断最终用户的操作。
远程支持功能
高级服务台工作流程
通过技术员分组、服务频道管理和邀请链接、通过 SOS Call 和 Web 表单小部件发起支持请求、会话路由等，提供高级按需支持体验
远程支持功能
高级集成
与工单系统和其他平台集成，实现无缝远程支持，利用开放式 API 自动执行工作流程和增强 IT 运营。
Remote Support 功能
免费漏洞洞察
查看 CVE（通用漏洞披露）和 KEV（已知被利用漏洞），利用人工智能驱动洞察确定漏洞修复优先级。
Enterprise 插件
Autonomous Endpoint Management
通过实时补丁管理、软件部署、仪表盘洞察、策略等功能有效监控、管理和更新设备，所有操作都可从 Splashtop 控制台实现。
Splashtop 增强现实（AR）
连接到非现场设备，然后通过摄像头共享和 AR 注释实时解决问题。
Splashtop Connector
安全建立到 Windows 计算机和服务器的 RDP、VNC 和 SSH 连接，无需使用 VPN 或安装任何远程访问代理。
Splashtop Antivirus
我们的防病毒解决方案由 Bitdefender 提供支持，可直接从 Splashtop 软件保护端点免受各种威胁，实现无缝部署和策略管理。
EDR
从 Bitdefender、SentinelOne 或 CrowdStrike 获取高级端点检测和响应功能，以实时识别、分析和��响应威胁，保护组织安全。
客户满意评论
Splashtop：安全可靠、功能齐全、价格实惠
我试用了其他软件，但只有 Splashtop 价格合理，足够简单且可靠。对于 IT 部门来说，可以大幅加快故障排除速度，让我们的 IT 人员能有时间处理其他工作。
Tom Van Gorkom
广播工程师/媒体总监 - 教育机构
客户满意评论
高性价比产品
“用户界面友好、性能可靠，并且严格遵守 GDPR、HIPAA 等标准，使其成为用户值得信赖的选择。Splashtop 的简单许可和定制方案更加灵活。”
已验证的评论者
信息技术管理员 – 教育管理公司
客户满意评论
简单高效
“Splashtop 易于实施，用户上手很快。每个工作站的应用程序部署和防病毒解决方案都很简单。Splashtop 可以从任意设备（包括网络）随时随地远程控制，比其他解决方案更好用。”
Glen T.
中型市场 CTO（员工人数 51-1000人）
客户满意评论
非常适合 K-12 学校！
“占用空间小，只占用很少的学生笔记本电脑资源。学生无法卸载或关掉客户端。我们的环境中有3000台设备，每天要用10多次。通过 Intune 实施非常轻松，没有比这更简单的集成了！”
David M.
中型市场技术总监（51-1000名员工）
客户满意评论
这是我用过的最好的远程支持产品
这是我用过的最好用的远程支持产品。我用 Splashtop Remote Support 快十年了。他们一直在改进，非常了解中小企业和服务提供商的需求。
David M.
中型市场信息技术总监（51-1000名员工）
客户满意评论
“我们选择 Splashtop 是因为它成本更低、体验更好。Splashtop 的客户支持服务非常棒，帮助我们与客户经理建立了良好、直接的关系。”
Ericson Oliveira
Tivit 流程专家
客户满意评论
“我愿意向大家推荐 Splashtop！一定要试试这个软件，亲自体验它的易用性，还有亲切友好的客户支持。Splashtop 可以轻松管理注册表、组策略等相关内容，有助于我们在工作环境中快速实施 Splashtop。操作简单、经济实惠，能提供非常智能的支持服务。”
Björn Runge
Paniceus IT 主管
客户满意评论
“我们部署 Splashtop 之后，马上就收到了设计师的电子邮件。他们说，Splashtop 太棒了，我真的能用这个软件远程办公，远程完成工作。就这样用户满意度不断提升。”
Andres Reyes
Boxel Studio 首席技术官
客户满意评论
Splashtop 符合我们的所有要求。通过可扩展的解决方案，我们可以远程控制各地的数字标牌，支持客户和内部员工的各种设备。所有操作都可以从非侵入式的安全软件按需激活。
Michael Thompson
Beyond Digital Solutions 的数字架构师和数字标牌专家
客户满意评论
“但用过 Splashtop 之后，用户反馈帧率要好得多，而且响应速度更快。剪辑师用 Splashtop 远程办公时，几乎感受不到延迟，就像在办公室一样。”
Mike Marsh
WBITVP 新西兰 IT 经理
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