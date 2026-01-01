跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用

新闻稿

最新新闻发布和媒体报道

筛选新闻

新闻

Splashtop 凭借其远程访问专业能力推出 Shield，对抗诈骗分子

了解更多
新闻

Splashtop 连续第五年获评 ITreview Grid Award“领导者”

了解更多
新闻

Splashtop 荣获 2026 Gartner Peer Insights™《客户之声》远程桌面软件领域认可

了解更多
新闻

Splashtop 荣获 2026 Visionary Spotlight Award，以表彰其自主终端统一管理平台

了解更多
新闻

Splashtop 推出 Splashtop Live：面向 IT 和 MSP Professionals 的全新社区活动系列，助力学习交流并简化运营

了解更多
新闻

Splashtop 与 Misora Connect 达成合作，强化远程维护能力

了解更多
新闻

Splashtop研究发现终端维护占用了IT容量的一半

了解更多
新闻

Splashtop 荣获 TrustRadius 颁发的 2026 年最高评分奖

了解更多
新闻

Splashtop 在 G2 报告中被认可，简化了现代 IT 管理

了解更多
新闻

Splashtop宣布与日立高新技术公司达成合作协议

了解更多
媒体报道

Rippling adds Splashtop remote access for IT teams

了解更多
媒体报道

Splashtop Powers Remote Support Within Rippling

了解更多

准备好了吗？

免费试用联系我们
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号