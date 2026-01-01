新闻稿
最新新闻发布和媒体报道
筛选新闻
新闻
Splashtop 凭借其远程访问专业能力推出 Shield，对抗诈骗分子
新闻
Splashtop 连续第五年获评 ITreview Grid Award“领导者”
新闻
Splashtop 荣获 2026 Gartner Peer Insights™《客户之声》远程桌面软件领域认可
新闻
Splashtop 荣获 2026 Visionary Spotlight Award，以表彰其自主终端统一管理平台
新闻
Splashtop 推出 Splashtop Live：面向 IT 和 MSP Professionals 的全新社区活动系列，助力学习交流并简化运营
新闻
Splashtop 与 Misora Connect 达成合作，强化远程维护能力
新闻
Splashtop研究发现终端维护占用了IT容量的一半
新闻
Splashtop 荣获 TrustRadius 颁发的 2026 年最高评分奖
新闻
Splashtop 在 G2 报告中被认可，简化了现代 IT 管理
新闻
Splashtop宣布与日立高新技术公司达成合作协�议
媒体报道
Rippling adds Splashtop remote access for IT teams
媒体报道
Splashtop Powers Remote Support Within Rippling
…