Splashtop 连续第五年荣获 ITreview Grid Award“领导者”称号
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因易用性和稳定的连接质量而备受认可，为远程办公和企业 IT 支持提供有力保障
日本东京——Splashtop K.K.（总部：东京都千代田区；总裁兼代表董事：Mark Lee；以下简称“Splashtop”）作为远程访问解决方案“Splashtop”的提供商，于今日宣布，在由 ITcrowd Corp.（总部：东京都港区；总裁兼 CEO：Genta Kurono）运营的 B2B IT 产品与云服务评测平台 ITreview 举办的“ITreview Grid Award 2026 Summer”中，Splashtop 被评为远程访问工具类别的“Leader”。
荣获 ITreview Grid Award 2026 夏季远程访问工具类别“Leader”称号
ITreview Grid Award 是一项季度奖项，基于提交到 ITreview 的用户评价，表彰杰出的 B2B IT 产品和云服务，并从客户满意度和市场认可度两个维度对产品进行评估。
Splashtop 是一款远程访问解决方案，让用户能够安全、轻松地访问办公室和现场的 PC。凭借简单且无需 VPN 的操作、直观易用的体验、稳定的连接质量以及多设备支持，Splashtop 可帮助实现不受地点限制的灵活办公，同时提升 IT 管理和支持运营的效率。
在这一奖项评选中，Splashtop 因其实用便捷以及在实际操作中易于使用而获得了众多用户的高度评价。发布在 ITreview 上的评论重点提到了以下几点：
支持随时随地安全访问公司 PC，满足远程办公和混合办公需求，并帮助减少以往需要员工到办公室处理的任务。
为日常工作提供舒适的远程访问环境，屏幕显示和鼠标操作延迟极低。
让 IT 和信息系统团队能够直接查看并操作远程 PC，从而加快远程支持响应速度。
支持通过智能手机和平板电脑进行连接，便于在离开办公室时处理工作、应对紧急情况和进行故障排查。
提供简单的部署和操作，帮助组织构建无需依赖 VPN 且具有出色成本效益的远程访问环境。
Splashtop 将继续把客户反馈融入产品和服务改进中，并通过提供安全、舒适的远程访问环境，支持企业和组织灵活的工作方式及业务连续性。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。