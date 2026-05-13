Splashtop 教育的远程访问、支持和协作解决方案

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A student on campus using Splashtop on her laptop to study remotely.

用于教育的Splashtop远程解决方案

通过为学生、教师和 IT 提供远程解决方案，增强远程学习和面对面学习体验

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Splashtop 领先的远程访问解决方案深受顶尖教育机构的信赖

学生可以随时随地通过任何设备远程访问实验室计算机教师可以使用屏幕共享和注释软件，让学生保持参与度，提高课堂互动，并打造更具互动性的学习体验。IT 团队可随时随地为学生和教师提供即时支持，尽可能减少中断。

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远程支持

远程支持学生和教师，快速解决 IT 问题

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Enterprise

具有高级安全和控制功能的多合一远程支持解决方案

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Splashtop AEM

利用实时补丁修补、端点监控和自动化工具，确保学生、教职员工设备的安全、更新和可靠性。

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Enterprise

学生和教师能够随时随地使用任意设备安全远程访问和控制实验室计算机

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教师可利用屏幕共享和注释软件提高学生的课堂参与度

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Foxpass WI-FI 和服务器访问控制

我们的开箱即用解决方案使 IT 和工程团队能够在几分钟内使用高级访问控制。

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Splashtop 在世界各地的学校中的应用

World map with blue dots with density in North America, Europe, Asia and Australia


Outside photo of the Wayne State University

案例分析

韦恩州立大学远程实验室

“之后将会有很多韦恩州立大学的人来找你问 Splashtop，因为这些人一直在关注着我们。他们一直在重启委员会中问我怎么实现。我每次都跟他们说 Splashtop 非常好用。”

韦恩州立大学 CFPCA 技术总监 Gary Cendrowski

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Laney College building

案例分析

兰尼学院远程实验室

因为秋季不会有面对面课程，所以我们利用 Splashtop 开设了许多课程。我们的课程可以让学生在保持社交距离，同时还能获得证书和学位。如果没有 Splashtop，我们肯定无法实现这一点。”

Gerald Casey，莱尼学院 CTE

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Lenawee Intermediate School District logo

案例分析

Lenawee ISD 远程实验室

“Splashtop 让我们能为这些学生提供远程访问。同时，也为我们的实验室制定了一个24小时可访问的虚拟实验室方案，以前我们并没有意识到这类方案的必要性。”

Lenawee 中级学区的 Nicholas Adams

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安全是我们的首要任务

Two IT security professionals reviewing data logs

安全基础架构

Splashtop 的强大云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境；同时还支持本地化部署方案，可为偏好或要求使用本地托管解决方案的用户提供服务。我们对安全的承诺包括所有平台，在开发、部署和生产环境中采用行业最佳实践，并实施全天候入侵检测和防御机制。详细了解我们如何保护您的计算机、用户和数据安全。

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

高级安全功能

Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。

IT professional reviewing cybersecurity threats

标准与合规性

Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 标准。 Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。

数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。

了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。

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