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Splashtop 教育的远程访问、支持和协作解决方案

通过为学生、教师和IT部门提供解决方案，增强远程和现场学习体验

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Splashtop领先的远程访问解决方案得到了顶级教育机构的信任

学生可以在自己的时间从任何设备、任何地方访问实验室计算机。 教师可以加强课堂合作和互动性。 信息技术可以从任何地方为学生和教师提供即时支持，最大限度地减少干扰。

按需求探索

SOS

远程支持学生和教师，快速解决IT问题

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Enterprise

具有先进安全性和控制力的完整远程支持解决方案

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Enterprise

使学生和教师能够从任何地方、使用任何设备安全地访问和控制实验室计算机。

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Classroom

为教师提供屏幕共享和注释软件，让整个课堂参与其中

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Mirroring360

将手机或台式机的屏幕镜像到你的PC或Mac上，无需电缆

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安全是我们的首要任务

安全基础架构

Splashtop 云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境。我们在开发、部署和生产环境中遵循行业最佳实践，实施全天候入侵检测和防御机制。了解更多关于我们如何保护设备、用户和数据安全的信息

高级安全功能

Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。

标准与合规性

Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 报告。Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。

数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。

了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。

案例分析

Lenawee ISD远程实验室

“Splashtop 让我们能为这些学生提供远程访问。同时，也为我们的实验室制定了一个24小时可访问的虚拟实验室方案，以前我们并没有意识到这类方案的必要性。”

Lenawee 中级学区的 Nicholas Adams

阅读案例研究

案例分析

韦恩州立大学远程实验室

“之后将会有很多韦恩州立大学的人来找你问 Splashtop，因为这些人一直在关注着我们。他们一直在重启委员会中问我怎么实现。我每次都跟他们说 Splashtop 非常好用。”

韦恩州立大学 CFPCA 技术总监 Gary Cendrowski

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案例分析

兰尼学院远程实验室

因为秋季不会有面对面课程，所以我们利用 Splashtop 开设了许多课程。这些课程可以让学生在保持社交距离的同时，获得证书和学位。如果没有 Splashtop，我们肯定无法实现这一点。”

Gerald Casey，莱尼学院 CTE

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案例分析

Lenawee ISD远程实验室

“Splashtop 让我们能为这些学生提供远程访问。同时，也为我们的实验室制定了一个24小时可访问的虚拟实验室方案，以前我们并没有意识到这类方案的必要性。”

Lenawee 中级学区的 Nicholas Adams

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案例分析

韦恩州立大学远程实验室

“之后将会有很多韦恩州立大学的人来找你问 Splashtop，因为这些人一直在关注着我们。他们一直在重启委员会中问我怎么实现。我每次都跟他们说 Splashtop 非常好用。”

韦恩州立大学 CFPCA 技术总监 Gary Cendrowski

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