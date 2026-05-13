Splashtop 教育的远程访问、支持和协作解决方案

Splashtop 领先的远程访问解决方案深受顶尖教育机构的信赖
学生可以随时随地通过任何设备远程访问实验室计算机。教师可以使用屏幕共享和注释软件，让学生保持参与度，提高课堂互动，并打造更具互动性的学习体验。IT 团队可随时随地为学生和教师提供即时支持，尽可能减少中断。
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Splashtop 在世界各地的学校中的应用
案例分析
韦恩州立大学远程实验室
“之后将会有很多韦恩州立大学的人来找你问 Splashtop，因为这些人一直在关注着我们。他们一直在重启委员会中问我怎么实现。我每次都跟他们说 Splashtop 非常好用。”
韦恩州立大学 CFPCA 技术总监 Gary Cendrowski
案例分析
兰尼学院远程实验室
因为秋季不会有面对面课程，所以我们利用 Splashtop 开设了许多课程。我们的课程可以让学生在保持社交距离，同时还能获得证书和学位。如果没有 Splashtop，我们肯定无法实现这一点。”
Gerald Casey，莱尼学院 CTE
案例分析
Lenawee ISD 远程实验室
“Splashtop 让我们能为这些学生提供远程访问。同时，也为我们的实验室制定了一个24小时可访问的虚拟实验室方案，以前我们并没有意识到这类方案的必要性。”
Lenawee 中级学区的 Nicholas Adams
安全是我们的首要任务
安全基础架构
Splashtop 的强大云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境；同时还支持本地化部署方案，可为偏好或要求使用本地托管解决方案的用户提供服务。我们对安全的承诺包括所有平台，在开发、部署和生产环境中采用行业最佳实践，并实施全天候入侵检测和防御机制。详细了解我们如何保护您的计算机、用户和数据安全。
高级安全功能
Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。
标准与合规性
Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 标准。 Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。
数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。
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