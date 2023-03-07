Splashtop 教育的远程访问、支持和协作解决方案

“之后将会有很多韦恩州立大学的人来找你问 Splashtop，因为这些人一直在关注着我们。他们一直在重启委员会中问我怎么实现。我每次都跟他们说 Splashtop 非常好用。”

韦恩州立大学 CFPCA 技术总监 Gary Cendrowski