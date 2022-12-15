韦恩州立大学使用Splashtop ，让学生和教师可以远程访问
确保学生能够从个人设备上访问实验室计算机软件
摘要
韦恩州立大学（Wayne State University）美术、表演与传播艺术学院（CFPCA）因为新冠疫情封校后，学生无法远程访问那些安装了必要的特定软件的实验室计算机。学校的 IT 团队需要快速找到解决方案，以便使学生能够继续高效远程学习。
借助 Splashtop 远程实验室，学生可以使用自己的设备远程访问和控制实验室计算机。IT 团队可以帮助学生轻松、安全地访问继续教育所需的资源。
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来自韦恩州立大学
你将会有更多来自韦恩州立大学的人到你这里来参加Splashtop，因为他们一直在关注我们。 而且他们一直在我们的重启委员会中问我做得怎么样。 我一直在告诉他们这只是工作。
Gary Cendrowski
挑战：如何使学生能够从家里访问实验室的计算机和资源
CFPCA 的计算机实验室是学生的重要资源。CFPCA 可提供诸如通讯、数字音乐录制、媒体制作、设计、动画等领域的课程。这些实验室为学生提供了功能强大的计算机，足以运行学生在这些领域中经常使用的软件。
实验室计算机上的软件应用程序包括 Avid Media Composer，Avid Pro Tools，Adobe Creative Suite，Logic Pro X，Vectorworks，Autodesk，3ds Max 等。
韦恩州立大学校园因新冠肺炎封校后，学生们无法到校内的计算机实验室。
CFPCA 的应用技术分析师 Chris ，学生们没有足够强大的电脑来运行学校电脑上的软件。“我们发现很多学生购买的笔记本电脑定价在200美元。如果只是写论文，这样的电脑够用，但如果需要做 CAD 绘图，这样的电脑就不够用了，”Gilbert 说道。
学生不能在自己的设备上运行这类软件，所以 Gilbert 和 IT 团队的其他成员要设法帮助学生访问这些软件。
VDI 和 VPN 未能实现
CFPCA 技术总监 Gary Cendrowski 列出了虚拟桌面基础架构（VDI）无法正常工作的原因。
Cendrowski 说：“使用 VDI 的话，没有足够的 GPU 能力。而且还存在滞后、启动和成本问题，这个方法行不通。在 VDI 上也不能运行 Adobe 和 （Autodesk）Maya。可以完成部分矢量工作，但能做的少之又少。”
Gilbert 解释说虚拟专用网络（VPN）也存在类似的缺点。
Gilbert 说：“使用 VPN 的话，由于学生的计算机功能不够强大，根本不能处理我们布置的学习任务。例如，如果要学生处理4k甚至 8k 视频编辑，但他们的 MacBook Pro 却处理不了。”
解决方案。通过Splashtop for Remote Labs，从任何设备、任何地方远程访问实验室计算机
Wayne State University 通过部署 Splashtop 以远程访问计算机实验室，解决了当前面临的挑战。Gilbert 指出，学生可以在自己的设备上轻松访问和使用视频编辑软件。
Gilbert 说：“学校的实验室配备了 iMac Pro，可供学生远程访问，访问过程非常顺畅。”
通过 Splashtop，可使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备远程访问和控制 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
“幸好，Splashtop 支持 Chromebook，因为学校一直在向没有计算机或负担不起计算机的学生提供 Chromebook。所以这个功能真的很棒！”Gilbert 说。
到秋季，CFPCA 将会为3500名学生部署 Splashtop，帮助学生远程访问学院的300台实验室计算机。
结果。来自学生、教师和IT部门的积极反馈
目前，IT团队已经在春季和夏季学期推出了Splashtop ，取得了很好的效果。
"我们有一把，我们一直在进行压力测试，看是否一切正常。 吉尔伯特说："就目前而言，一切都很好。
此外，CFPCA的IT团队称赞说，他们使用Splashtop ，部署、扩展和管理他们的用户和计算机是多么容易。
Cendrowski和高级系统管理员Chris Scalise也强调了特别有用的功能。
"文件传输很好，双显示器很好，信息传递工作非常好，"Cendrowski说。"这些都是我们使用的工具。"
"斯卡利斯说："日志对我们来说是一笔难以置信的财富，因为我们可以看到谁在登录，他们什么时候登录，他们传输了什么文件。 "它为克里斯和我提供了很好的信息，可以看到谁在什么时间使用什么实验室。 我相信我们将来会利用这一点，就哪些实验室是重用的，哪些不是重用的提出建议。"
学生们的反馈也是积极的。
"对于像Media Composer、After Effects和Premiere Pro这样的应用程序，人们担心它们不能很好地转化为从Chromebook上工作的人，并远程进行大量编辑。 到目前为止，学生们的反馈都很好！" 斯卡利斯说。
细节
关于韦恩州立大学的 CFPCA
Wayne State University ，美术、表演和传播艺术学院提供学术课程，教学生如何掌握多媒体、音频、视频、动画、设计、建模等领域的最新技术。 通过向学生提供这些资源密集型的软件应用程序，CFPCA有沉重的计算需求。 该学院目前在校园内有300台高功率的实验室计算机供学生使用。
关于用于远程实验室的 Splashtop
用于远程实验室的Splashtop 是学校、地区和大学的低成本、高性能和最安全的远程访问解决方案。
学生可以从任何其他Windows 、Mac、iOS、Android 或Chromebook设备访问Windows 、Mac和Linux计算机。
通过具有高清质量和声音的快速连接轻松地控制您的计算机。
保持生产力所需的重要功能包括拖放式文件传输、远程打印、远程唤醒、远程重启、聊天等。
与其他价格更高的远程访问产品相比，Splashtop 可立省80%
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