韦恩州立大学使用Splashtop ，让学生和教师可以远程访问

韦恩州立大学利用 Splashtop 为学生和教师提供远程访问
确保学生能够使用个人设备访问实验室计算机软件
摘要
韦恩州立大学（Wayne State University）美术、表演与传播艺术学院（CFPCA）因为新冠疫情封校后，学生无法远程访问那些安装了必要的特定软件的实验室计算机。学校的 IT 团队需要快速找到解决方案，以便使学生能够继续高效远程学习。
借助 Splashtop 远程实验室，学生可以使用自己的设备远程访问和控制实验室计算机。IT 团队可以帮助学生轻松、安全地访问继续教育所需的资源。
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来自韦恩州立大学
之后将会有很多韦恩州立大学的人来找你问 Splashtop，因为这些人一直在关注着我们。他们一直在重启委员会中问我怎么实现。我每次都跟他们说 Splashtop 非常好用。
Gary Cendrowski
挑战：如何使学生在家里访问校内实验室的计算机和资源
CFPCA 的计算机实验室是学生的重要资源。CFPCA 可提供诸如通讯、数字音乐录制、媒体制作、设计、动画等领域的课程。这些实验室为学生提供了功能强大的计算机，足以运行学生在这些领域中经常使用的软件。
实验室计算机上的软件应用程序包括 Avid Media Composer，Avid Pro Tools，Adobe Creative Suite，Logic Pro X，Vectorworks，Autodesk，3ds Max 等。
韦恩州立大学校园因新冠肺炎封校后，学生们无法到校内的计算机实验室。
CFPCA 的应用技术分析师 Chris ，学生们没有足够强大的电脑来运行学校电脑上的软件。“我们发现很多学生购买的笔记本电脑定价在200美元。如果只是写论文，这样的电脑够用，但如果需要做 CAD 绘图，这样的电脑就不够用了，”Gilbert 说道。
学生不能在自己的设备上运行这类软件，所以 Gilbert 和 IT 团队的其他成员要设法帮助学生访问这些软件。
VDI 和 VPN 未能实现
CFPCA 技术总监 Gary Cendrowski 列出了虚拟桌面基础架构（VDI）无法正常工作的原因。
Cendrowski 说：“使用 VDI 的话，没有足够的 GPU 能力。而且还存在滞后、启动和成本问题，这个方法行不通。在 VDI 上也不能运行 Adobe 和 （Autodesk）Maya。可以完成部分矢量工作，但能做的少之又少。”
Gilbert 解释说虚拟专用网络（VPN）也存在类似的缺点。
Gilbert 说：“使用 VPN 的话，由于学生的计算机功能不够强大，根本不能处理我们布置的学习任务。例如，如果要学生处理4k甚至 8k 视频编辑，但他们的 MacBook Pro 却处理不了。”
解决方案：利用 Splashtop 远程实验室使用任意设备随处远程访问实验室计算机
Wayne State University 通过部署 Splashtop 以远程访问计算机实验室，解决了当前面临的挑战。Gilbert 指出，学生可以在自己的设备上轻松访问和使用视频编辑软件。
Gilbert 说：“学校的实验室配备了 iMac Pro，可供学生远程访问，访问过程非常顺畅。”
通过 Splashtop，可使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备远程访问和控制 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
“幸好，Splashtop 支持 Chromebook，因为学校一直在向没有计算机或负担不起计算机的学生提供 Chromebook。所以这个功能真的很棒！”Gilbert 说。
到秋季，CFPCA 将会为3500名学生部署 Splashtop，帮助学生远程访问学院的300台实验室计算机。
结果：收到学生、教师和 IT 的积极反馈
目前，IT 团队已在春季和夏季学期推出 Splashtop，并取得了不错的成绩。
“我一直在进行压力测试，看能否正常运行。就目前而言，一切都进展顺利，”Gilbert 说道。
此外，CFPCA 的 IT 团队称赞 Splashtop 在部署、扩展、用户和计算机管理方面非常简单。
Cendrowski 和高级系统管理员 Chris Scalise 也强调了 Splashtop 的几个重要功能。
Cendrowski 说：“文件传输、双显示器功能很好用，聊天功能也很好用，这些都是我们用过的功能。”
Scalise 说：“日志对我们来说是一笔重要资产，因为我们可以查看登录人、登录时间、传输的文件等等。日志能为我和 Chris 提供重要信息，可以了解谁在什么时间使用哪个实验室。我相信将来我们可以利用这一点，就哪些实验室是经常使用的，哪些不是经常使用的提出建议。”
学生们的反馈也是积极的。
“对于 Media Composer、After Effects、Premiere Pro 等应用，人们在使用 Chromebook 远程办公和需要远程完成大量剪辑的时候，会担心这些软件不能很好地运行。到目前为止，学生的反馈都很好！”Scalise 说。
细节
关于韦恩州立大学的 CFPCA
韦恩州立大学美术、表演和传播艺术学院（Wayne State University, Fine, Performing and Communication Arts）提供学术课程，教授学生如何掌握多媒体、音频、视频、动画、设计、建模等领域的最新技术。由于要为学生提供这些资源密集型的软件应用，CFPCA 有大量计算需求。该学院目前在校园内为学生提供300台高能实验室计算机。
关于用于远程实验室的 Splashtop
Splashtop 远程实验室是低成本、高性能和安全性的远程访问解决方案，主要面向学校、学区和大学。
学生可以使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问其他 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
通过具有高清质量和声音的快速连接轻松地控制您的计算机。
保持生产力所需的重要功能包括拖放式文件传输、远程打印、远程唤醒、远程重启、聊天等。
与其他价格更高的远程访问产品相比，Splashtop 可立省80%
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