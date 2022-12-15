韦恩州立大学使用Splashtop ，让学生和教师可以远程访问

CFPCA 的计算机实验室是学生的重要资源。CFPCA 可提供诸如通讯、数字音乐录制、媒体制作、设计、动画等领域的课程。这些实验室为学生提供了功能强大的计算机，足以运行学生在这些领域中经常使用的软件。

实验室计算机上的软件应用程序包括 Avid Media Composer，Avid Pro Tools，Adobe Creative Suite，Logic Pro X，Vectorworks，Autodesk，3ds Max 等。

韦恩州立大学校园因新冠肺炎封校后，学生们无法到校内的计算机实验室。

CFPCA 的应用技术分析师 Chris ，学生们没有足够强大的电脑来运行学校电脑上的软件。“我们发现很多学生购买的笔记本电脑定价在200美元。如果只是写论文，这样的电脑够用，但如果需要做 CAD 绘图，这样的电脑就不够用了，”Gilbert 说道。

学生不能在自己的设备上运行这类软件，所以 Gilbert 和 IT 团队的其他成员要设法帮助学生访问这些软件。

VDI 和 VPN 未能实现

CFPCA 技术总监 Gary Cendrowski 列出了虚拟桌面基础架构（VDI）无法正常工作的原因。

Cendrowski 说：“使用 VDI 的话，没有足够的 GPU 能力。而且还存在滞后、启动和成本问题，这个方法行不通。在 VDI 上也不能运行 Adobe 和 （Autodesk）Maya。可以完成部分矢量工作，但能做的少之又少。”

Gilbert 解释说虚拟专用网络（VPN）也存在类似的缺点。

Gilbert 说：“使用 VPN 的话，由于学生的计算机功能不够强大，根本不能处理我们布置的学习任务。例如，如果要学生处理4k甚至 8k 视频编辑，但他们的 MacBook Pro 却处理不了。”