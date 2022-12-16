远程访问与支持定价
Splashtop 远程访问与支持解决方案价格亲民，采用无忧取消政策
批量折扣更划算
- 当你有4-9个用户时，可节省20%。
- 10个以上用户可节省25%的费用
含 Solo 版的所有功能，另有：
- 多显示器支持
- 远程重启和局域网唤醒
- 查看所有功能
- 仅需会话码即可进行有人值守的访问
- 聊天
- 与工单和 ITSM 集成
- 升级为管理员
- 品牌定制
- 同一支持会话可有两名技术员
- 查看所有功能
按月计费
- CN¥335.30/月，含25台计算机
- CN¥503.30/月，含50台计算机
- CN¥671.30/月，含100台计算机
- CN¥1,343.30/月，含250台计算机
- CN¥2,183.30/月，含500台计算机
- CN¥2,855.30/月，含750台计算机
- CN¥3,359.30/月，含1000台计算机
- 如需更多计算机，请联系我们
- 无限的技术人员
- 无限次并发会话
- 快速远程访问
- 无人值守支持
- 有人值守的支持*
- 多显示器支持
- 优先技术支持
- 可配置的警报/操作
- Windows更新
- 查看所有功能
按年收费
- CN¥280/月，含25台计算机（按年计费则CN¥3,360/年）
- CN¥420/月，含50台计算机（按年计费则CN¥5,040）
- CN¥560/月，含100台计算机（按年计费则CN¥6,720）
- CN¥1,120/月，含250台计算机（按年计费则CN¥13,440）
- CN¥1,820/月，含500台计算机（按年计费则CN¥21,840）
- CN¥2,380/月，含750台计算机（按年计费则CN¥28,560）
- CN¥2,800/月，含1000台计算机（按年计费则CN¥33,600）
- 如需更多计算机，请联系我们
- 无限的技术人员
- 无限次并发会话
- 快速远程访问
- 无人值守支持
- 有人值守的支持*
- 多显示器支持
- 优先技术支持
- 可配置的警报/操作
- Windows更新
- 查看所有功能
- 5-100个端点的CN¥8.40/端点/月
- CN¥7/端点/月，101-3000 个端点
- 联系我们以获取3000多个端点
- 高级安全功能：SSO/SAML 集成、精细化权限控制
- 按需服务台功能
- 功能强大的插件：Splashtop AR、Splashtop Connector
- 灵活的技术员和最终用户许可
- 远程办公生产力高级功能
- 了解更多有关 Splashtop Enterprise 的信息
- 高级安全功能：SSO/SAML 集成、精细化权限控制
- 高级生产力功能：USB 设备重定向、麦克风直通、YUV 4:4:4 色彩保真度、高音频保真度
- 服务台
- 端点监控和管理
- 灵活的技术员许可
- 功能强大的插件：Splashtop AR、Splashtop Connector
- 将设备屏幕镜像到你的电脑（iOS、Android、Windows、Mac），并通过网络链接与多达40个学生设备共享你的Windows电脑屏幕
- 查看所有功能
- 在教室的任何地方用iPad或Android 设备控制你的电脑并在屏幕和应用程序上进行注释。
- 与学生设备共享你的电脑屏幕。
- 查看所有功能
远程访问
|Business Access Solo
|Business Access Pro
|# 每个许可证上的计算机数量
2
10
|高性能
|强大的安全性
|从任何设备访问
|易于部署
|文件传输
|远程打印
|多对多监视器
|用户角色和访问管理
|聊天
|通过网络链接共享屏幕
|远程重启和网络唤醒
|会话录制
|两个用户进入一台计算机
- # 每个许可证上的计算机数量: 2
- 高性能
- 强大的安全性
- 从任何设备访问
- 易于部署
- 文件传输
- 远程打印
- 多对多监视器
- 用户角色和访问管理
- 聊天
- 通过网络链接共享屏幕
- 远程重启和网络唤醒
- 会话录制
- 两个用户进入一台计算机