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远程访问与支持定价

Splashtop 远程访问与支持解决方案价格亲民，采用无忧取消政策

Business Access Solo

适用于个人用户，最多可访问2台计算机。

CN¥35/ 月

CN¥420/年

立即购买免费试用

特征

  • 从任何设备访问
  • 安全的托管访问
  • 文件传输
  • 远程打印
  • 查看所有功能

Business Access Pro

适用于个人用户和团队，每个许可证最多可访问10台计算机。

CN¥57.75/ 月/用户

每名用户CN¥693/年

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批量折扣更划算

  • 当你有4-9个用户时，可节省20%。
  • 10个以上用户可节省25%的费用

含 Solo 版的所有功能，另有：

Enterprise

适用于企业和高级用户

联系我们了解更多

需要更多吗？

  • 高级安全功能：SSO/SAML 集成、精细化权限控制
  • 高级生产力功能：无人值守的安卓访问、用户精细化权限、USB 设备和触控笔重定向、麦克风直通、高保真音频和预定访问
  • IT 支持功能包括服务台、端点监控&管理和高级插件
  • 灵活的最终用户和技术员许可
  • 查看所有功能

SOS

简单易用、功能强大的按需支持解决方案

CN¥119/ 月

每年按每个同时工作的技术员CN¥1,400计费

立即购买免费试用

  • 仅需会话码即可进行有人值守的访问
  • 聊天
  • 与工单和 ITSM 集成
  • 升级为管理员
  • 品牌定制
  • 同一支持会话可有两名技术员
  • 查看所有功能

SOS + 10

每个许可证可添加对10台计算机的随时无人值守访问权限

CN¥133/ 月

每年按每个同时工作的技术员CN¥1,533计费

立即购买免费试用

  • 仅需会话码即可进行有人值守的访问
  • 聊天
  • 与工单和 ITSM 集成
  • 升级为管理员
  • 品牌定制
  • 同一支持会话可有两名技术员
  • 语音呼叫
  • 查看所有功能

SOS Unlimited

为无限数量的计算机添加随时无人值守的访问权限

CN¥238/ 月

每年按每个同时工作的技术员CN¥2,793计费

立即购买免费试用

  • 仅需会话码即可进行有人值守的访问
  • 聊天
  • 与工单和 ITSM 集成
  • 升级为管理员
  • 品牌定制
  • 同一支持会话可有两名技术员
  • 语音呼叫
  • 查看所有功能

Enterprise

我们的SOS解决方案提供的一切，还有更多

联系我们了解更多

需要更多吗？

  • 高级安全功能：SSO/SAML 集成、精细化权限控制
  • 服务台：高级按需支持体验，包括技术员分组、服务频道管理和邀请链接、SOS Call、会话路由等
  • 端点监控和管理
  • 功能强大的插件：Splashtop AR、Splashtop Connector
  • 灵活的技术员和最终用户许可
  • 远程办公生产力高级功能
  • 查看所有功能

Splashtop 远程支持 - 每月

最低

CN¥335.30/ 月

25台电脑的月度账单为CN¥335.30

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按月计费

  • CN¥335.30/月，含25台计算机
  • CN¥503.30/月，含50台计算机
  • CN¥671.30/月，含100台计算机
  • CN¥1,343.30/月，含250台计算机
  • CN¥2,183.30/月，含500台计算机
  • CN¥2,855.30/月，含750台计算机
  • CN¥3,359.30/月，含1000台计算机
  • 如需更多计算机，请联系我们

  • 无限的技术人员
  • 无限次并发会话
  • 快速远程访问
  • 无人值守支持
  • 有人值守的支持*
  • 多显示器支持
  • 优先技术支持
  • 可配置的警报/操作
  • Windows更新
  • 查看所有功能

Splashtop远程支持-年度

按年支付可节省15%!

最低

CN¥280/ 月

每年 CN¥3,360，支持25台计算机

立即购买免费试用

按年收费

  • CN¥280/月，含25台计算机（按年计费则CN¥3,360/年）
  • CN¥420/月，含50台计算机（按年计费则CN¥5,040
  • CN¥560/月，含100台计算机（按年计费则CN¥6,720
  • CN¥1,120/月，含250台计算机（按年计费则CN¥13,440
  • CN¥1,820/月，含500台计算机（按年计费则CN¥21,840
  • CN¥2,380/月，含750台计算机（按年计费则CN¥28,560
  • CN¥2,800/月，含1000台计算机（按年计费则CN¥33,600
  • 如需更多计算机，请联系我们

  • 无限的技术人员
  • 无限次并发会话
  • 快速远程访问
  • 无人值守支持
  • 有人值守的支持*
  • 多显示器支持
  • 优先技术支持
  • 可配置的警报/操作
  • Windows更新
  • 查看所有功能

Splashtop 防病毒软件由 Bitdefender 提供支持

直接从 Splashtop 控制台购买、部署和管理端点安全技术。

最低

CN¥8.40/ 端点/月

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Enterprise

我们的Splashtop 远程支持解决方案所提供的一切，还有更多。

联系我们了解更多

  • 高级安全功能：SSO/SAML 集成、精细化权限控制
  • 按需服务台功能
  • 功能强大的插件：Splashtop AR、Splashtop Connector
  • 灵活的技术员和最终用户许可
  • 远程办公生产力高级功能
  • 了解更多有关 Splashtop Enterprise 的信息

Enterprise

适用于企业和高级用户

联系我们了解更多

  • 高级安全功能：SSO/SAML 集成、精细化权限控制
  • 高级生产力功能：USB 设备重定向、麦克风直通、YUV 4:4:4 色彩保真度、高音频保真度
  • 服务台
  • 端点监控和管理
  • 灵活的技术员许可
  • 功能强大的插件：Splashtop AR、Splashtop Connector

Splashtop Enterprise 插件

联系我们了解更多

  • Splashtop AR：连接到非现场设备，然后通过摄像头共享和 AR 注释实时解决问题。
  • Splashtop Connector：通过 Splashtop 安全建立到 Windows 计算机和服务器的 RDP 连接，无需使用 VPN 或安装任何远程访问代理。

Mirroring360 Pro

将教室里的设备屏幕镜像到学生设备上

CN¥210/ 教师/年

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  • 将设备屏幕镜像到你的电脑（iOS、Android、Windows、Mac），并通过网络链接与多达40个学生设备共享你的Windows电脑屏幕
  • 查看所有功能

Classroom Cloud

与学生设备共享你的电脑屏幕

CN¥210/ 教师/年

立即购买免费试用

  • 在教室的任何地方用iPad或Android 设备控制你的电脑并在屏幕和应用程序上进行注释。
  • 与学生设备共享你的电脑屏幕。
  • 查看所有功能

Splashtop Enterprise for Education

用于远程学习的远程访问解决方案

联系我们了解更多

  • 远程实验室访问。安排和管理学生和教职员工对校内实验室复印机的远程访问。
  • 远程访问工作站。教职员工可以远程访问他们的工作站，在家里工作
  • 为IT提供远程支持：使IT团队能够远程支持和管理计算机和移动设备。
  • 查看所有功能

远程访问

Business Access SoloBusiness Access Pro
# 每个许可证上的计算机数量
2
10
高性能
强大的安全性
从任何设备访问
易于部署
文件传输
远程打印
多对多监视器
用户角色和访问管理
聊天
通过网络链接共享屏幕
远程重启和网络唤醒
会话录制
两个用户进入一台计算机
  • # 每个许可证上的计算机数量: 2
  • 高性能
  • 强大的安全性
  • 从任何设备访问
  • 易于部署
  • 文件传输
  • 远程打印
  • 多对多监视器
  • 用户角色和访问管理
  • 聊天
  • 通过网络链接共享屏幕
  • 远程重启和网络唤醒
  • 会话录制
  • 两个用户进入一台计算机

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切换到 Splashtop Enterprise，可添加 SSO、最终用户访问、支持无人值守的安卓设备、远程管理等更多功能。

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