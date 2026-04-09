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适用于需要提高远程工作效率的个人用户和小型团队
除 Solo plus 的所有功能外��还包括
- 多显示器支持
- 用户角色和访问管理
- 聊天和会话录制
- 多用户（最多3个）远程访问一台电脑
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高性价比
终极远程工作体验
终极远程工作体验
终极远程工作体验
除了 Pro plus 的所有功能外还包括
- 4:4:4 色彩精度
- 帧率 240 FPS
- 高保真音频
- 远程触控笔和 Wacom Bridge
- USB Passthrough 等
终极远程工作体验
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- USB Passthrough 等
- 通过会话码按需访问无限的计算机和移动设备
- 在终端用户在场或不在场的情况下，远程控制和支持受管终端
- 方案 1：每个用户获得 10 台可管理计算机的许可证
- 方案 2：每个用户许可证可管理 300 台计算机
- 每个许可证允许访问更多受管计算机，最多可达 1 200 台。例如，对于方案 2：
- 1 个许可证：300 台受管计算机
- 2 个许可证：600 台管理电脑
- 3 个许可证：管理 900 台计算机
- 4 个以上许可证：管理 1,200 台计算机
- 增加端点管理功能，实现实时修补、监控和修复
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- 方案 1：每个用户获得 10 台可管理计算机的许可证
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