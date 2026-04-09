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Solo

¥43/ 月

¥510/年

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面向个人用户

  • 从任意设备进行无人值守访问
  • 简易设定
  • 文件传输（包括拖放）
  • 远程打印等

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Pro

¥59/ 月/用户

每名用户¥700/年

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适用于需要提高远程工作效率的个人用户和小型团队

除 Solo plus 的所有功能外还包括

  • 多显示器支持
  • 用户角色和访问管理
  • 聊天和会话录制
  • 多用户（最多3个）远程访问一台电脑

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高性价比

Performance

¥80/ 月/用户

每名用户¥950/年

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终极远程工作体验

除了 Pro plus 的所有功能外还包括

  • 4:4:4 色彩精度
  • 帧率 240 FPS
  • 高保真音频
  • 远程触控笔和 Wacom Bridge
  • USB Passthrough 等

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Enterprise

联系我们，详细了解如何自定义许可证和定价方案

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获得高级安全功能、可管理性和访问控制

Performance plus 的所有功能

  • SSO集成
  • 精细访问控制、计划访问、SIEM 日志记录
  • 安卓/物联网无人值守访问
  • API、IP 白名单、云录制、连接器等

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Remote Support - SOS

最低

¥117/ 月/并发用户许可证

每年按每个并发用户¥1,400¥1,970计费

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  • 通过会话码按需访问无限的计算机和移动设备
  • 在终端用户在场或不在场的情况下，远程控制和支持受管终端
    • 方案 1：每个用户获得 10 台可管理计算机的许可证
    • 方案 2：每个用户许可证可管理 300 台计算机
    • 每个许可证允许访问更多受管计算机，最多可达 1 200 台。例如，对于方案 2：
      • 1 个许可证：300 台受管计算机
      • 2 个许可证：600 台管理电脑
      • 3 个许可证：管理 900 台计算机
      • 4 个以上许可证：管理 1,200 台计算机
  • 增加端点管理功能，实现实时修补、监控和修复
  • 通过会话码按需访问无限的计算机和移动设备
  • 在终端用户在场或不在场的情况下，远程控制和支持受管终端
    • 方案 1：每个用户获得 10 台可管理计算机的许可证
    • 方案 2：每个用户许可证可管理 300 台计算机
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  • 增加端点管理功能，实现实时修补、监控和修复

Remote Support - Enterprise

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对于需要 SOS Plus 中所有功能的团队

  • 通过单点登录 (SSO)、精细访问控制、IP 白名单和cloud录制增强安全性
  • 提供高级IT支持，包括服务台、无人值守Android访问和API
  • 1,200 多台受管设备

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  • 提供高级IT支持，包括服务台、无人值守Android访问和API
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Autonomous Endpoint Management

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  • 自动打补丁和更新软件，简化 IT 操作
  • 实时监控设备健康状况，主动解决问题
  • 以最少的人工干预，即可集中控制多个端点
  • 也可作为 SOS 和 Enterprise Remote Support 许可证的插件使用
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Splashtop Antivirus（由 Bitdefender 提供支持）插件

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  • 防范病毒、恶意软件和勒索软件
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  • 为 Splashtop 客户提供特价优惠
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BitDefender GravityZone EDR

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  • 利用先进的端点检测和响应功能，实时检测、分析和应对高级网络威胁
  • 提高端点、网络和云环境的可见性，提供全面保护
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Foxpass Wi-Fi 安全

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  • 利用全功能 Wi-Fi 安全解决方案减少网络攻击和数据泄露
  • 确保安全和隐私：让访客和学生远离员工网络
  • 通过密码和无密码身份验证进行功能强大的弹性部署
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Secure Workspace

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  • 支持 SSE & SASE 服务的统一安全访问平台
  • 通过即时访问、会话录制、实时监控等功能实现安全的第三方访问
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Classroom Cloud

¥180/ 教师/年

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教师可利用屏幕共享和注释软件提高学生的课堂参与度

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Mirroring360 Pro

¥210/ 教师/年

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将手机或台式机的屏幕镜像到 PC 或 Mac，无需数据线

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面向教育的Enterprise

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通过为学生、教师和 IT 提供远程解决方案，增强远程学习和面对面学习体验

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      高性能远程桌面控制软件

      Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


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