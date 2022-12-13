Splashtop On-Prem 解决方案是高性价比的本地部署解决方案，可对任何设备进行安全的远程访问、远程控制和远程支持。这种多合一解决方案可提供无人值守的随时访问和有人值守的按需连接，是符合所有远程访问需求的理想解决方案。员工能够从任何地方访问工作计算机，IT 和帮助台能够高效地支持计算机和设备。