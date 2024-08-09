无法选择云时
Splashtop On-Prem作为高性价比本地部署解决方案，可为任意设备提供安全远程访问、远程控制和远程支持。这种多合一解决方案既能提供无人值守的随时访问，也能提供有人值守的按需连接，是满足各种远程访问需求的理想解决方案。使员工能够从任何地方访问工作电脑，并让 IT 和帮助台高效支持电脑以及其他设备。
Splashtop On-Prem能为组织带来的益处
高性能
高级性能架构，高速远程访问，具有交互式高清音视频会话，帧率高达60 fps。
无人值守的远程控制和访问
随处办公！在无人值守的情况下，随时远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。
有人值守远程支持
按需支持 Windows 、Mac、iOS 和安卓设备，仅需9位会话码。有人值守访问电脑、平板和移动设备。
高可用集群
利用负载均衡和高可用服务器集群消除停机时间并优化性能。
高级安全性
安全性是 Splashtop 运营和架构的关键。所有登��录均需经过强制性设备认证和非强制的双因素认证。所有会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。
本地化部署
将 Splashtop On-Prem Gateway 安装在 DMZ 中或防火墙后面。远程会话可以在本地可路由网络点对点连接，或可以通过 Splashtop On-Prem Gateway 实现跨网络连接。
Splashtop On-Prem功能
用户访问&组管理
分配用户角色，将端点分组，设置个人或组级别的访问权限。
预定访问模块
管理日程表和策略，规定用户和用户组可以访问特定端点的时间。
文件传输
无需启动远程会话，轻松在电脑间传输文件。直接在文件传输窗口中拖放文件，实现本地和远程电脑间的文件传输。
聊天
在会话中或会话外与远程电脑的用户聊天。
升级为管理员
访问 Windows 标准用户会话时，将会话权限升级为管理员权限，允许与 UAC 交互、执行管理员级别的操作，并支持重启和重新连接。
USB 设备和触控笔重定向
将本地计算机上的 USB 设备（智能卡、安全密钥、手写笔、游戏手柄、HID 设备）重定向到远程计算机。重定向的设备��可正常运行，就像直接插入远程计算机一样。
会话录制
录制远程会话，用于演示、培训和审计。在会话控制栏通过“屏幕录制”按钮开始和停止录制。所有录制内容均保存到本地计算机。
Splashtop Connector
通过 Splashtop 的安全基础架构和权限管理建立到 Windows 计算机和服务器的 RDP 连接，无需使用 VPN 或安装任何远程访问代理。了解更多。
IP 白名单
将 IP 地址列入白名单，创建允许远程访问的边界。
系统日志集成
导出日志数据到系统日志服务器，以便安全信息和事件管理（SIEM）系统进行检索和分析。
Active Directory整合
Splashtop On-Prem 可与组织现有的活动目录服务集成，提高工作效率、生产力和安全性。
远程重启和局域网唤醒
远程重启或唤醒计算机。可以从 Splashtop 应用或网络控制台重启远程计算机。远程唤醒要求目标计算机支持“局域网唤醒”功能并通过网线连接（同一网络须有一台计算机接通电源才能桥接 WoL 数据包）。
语音呼叫
利用会话中语音呼叫提高支持会话效率，为用户在远程支持会话期间提供其他沟通方式。与 VoIP（网络电话）类似，远程会话两端的用户可以通过语音通话进行沟通。
定制品牌
客户可下载您自定义的 SOS 应用，带有专属品牌 Logo。了解更多信息。
远程支持功能
后台操作
访问任务管理器、注册表编辑器、设备管理器、服务管理器和远程命令等系统工具，而无需中断最终用户的操作。