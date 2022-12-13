当 "云 "不是一种选择时
Splashtop On-Prem 解决方案是高性价比的本地部署解决方案，可对任何设备进行安全的远程访问、远程控制和远程支持。这种多合一解决方案可提供无人值守的随时访问和有人值守的按需连接，是符合所有远程访问需求的理想解决方案。员工能够从任何地方访问工作计算机，IT 和帮助台能够高效地支持计算机和设备。
Splashtop On-Prem 如何使你的组织受益
高性能
高级性能架构，高速远程访问，具有交互式高清音视频会话，帧率高达60 fps。
无人值守的远程控制& 访问
在任何地方工作! 在无人看管的情况下，随时远程访问你所有的Windows 、Mac、Android 、和Linux终端。
有人值守远程支持
对Windows、Mac、iOS和Android设备的按需支持，就像输入9位数的代码一样简单。 在电脑、平板电脑和移动设备上获得出席机会。
高可用性集群
通过负载平衡和高可用性的服务器集群，消除停机时间并优化性能。
高级安全性
安全是Splashtop"的业务和架构的本质。 所有登录都要经过强制性的设备认证和可选的双因素认证。 会议受到TLS和256位AES加密的保护。
本地化部署
安装 Splashtop On-Prem将网关安装在你的DMZ或公司防火墙后面。 远程会话可以在本地可路由的网络中进行点对点协商，或通过网关桥接进行跨网络访问。 Splashtop On-Prem网关进行跨网络访问。
Splashtop On-Prem 功能
用户访问管理和计算机分组
邀请具有指定团队角色的用户。将用户和/或端点合理分组，以更有效地管理。可以从个人层面或通过组设置指定用户/计算机访问权限。
预定访问模块
管理日程表和策略，规定用户和用户组可以访问特定端点的时间。
文件传输
在计算机之间轻松传输文件。可直接传输文件，无需启动远程会话；也可在远程会话期间在文件传输窗口拖放文件或进行其他操作，在本地和远程计算机之间传输文件。
聊天
在会话中或会话外在远程计算机上与用户聊天。
升级为管理员
访问 Windows 标准用户会话时，可以将会话升级为管理员权限，以便与 UAC 交互，执行管理员级别的操作，并支持重启和重连。
USB 设备和触控笔重定向
将本地计算机上的 USB 设备（智能卡、安全密钥、手写笔、游戏手柄、HID 设备）重定向到远程计算机。重定向的设备可正常运行，就像直接插入远程计算机一样，目前仅支持 Windows 计算机。
会话录制
记录远程访问会话，用于演示、培训或审计。 使用会话控制栏中的屏幕录制按钮来开始和停止录制。 录音会被保存在你的本地电脑上。
Splashtop Connector
通过Splashtop 的安全基础设施和权限管理，桥接RDP 连接到Windows 计算机和服务器，无需使用VPN 或安装任何远程访问代理。 了解更多。
IP 白名单
将IP地址列入白名单，创建一个允许远程访问的边界。
系统日志集成
将日志数据导出到syslog服务器，供安全信息和事件管理（SIEM）系统检索和分析。
Active Directory整合
Splashtop On-Prem 与你的组织的现有活动目录服务整合，以提高效率、生产力和安全性。
远程重启和局域网唤醒
远程重启或唤醒计算机。可以从 Splashtop 应用或网络控制台重启远程计算机。远程唤醒要求目标计算机支持“局域网唤醒”功能并通过网线连接（同一网络须有一台计算机接通电源才能桥接 WoL 数据包）。
语音呼叫
利用会话中的语音呼叫使你的支持会议更有效率。 这为用户在远程支持会议期间提供了一种额外的沟通方式。 与VoIP（网络电话）类似，远程会话两端的用户可以通过互相交谈进行沟通。