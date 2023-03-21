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自定义品牌的 Splashtop SOS 应用程序

作者：Splashtop Team
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我们对Splashtop SOS提出的最常见要求之一是使支持组织能够自定义Splashtop应用程序的品牌，以便他们可以提供带有自己公司名称，logo和颜色的应用程序，以为其客户提供最佳体验。

Splashtop SOS 是一种流行的解决方案，用于提供有人值守和无人值守的远程支持。

自 2017 年 11 月起，自定义品牌功能已添加到 Splashtop SOS 中，可在以下版本中使用：

  • Splashtop SOS 在 2017 年 5 月之后售出（又名带手机的 SOS）

  • Splashtop SOS+10

  • Splashtop SOS Unlimited

该功能在 2017 年 5 月之前销售的原始 Splashtop SOS、SOS 免费/非商业版（已不可用）或 Splashtop Remote Support 中的 SOS 有人值守支持功能中不可用。 如果您有兴趣从其中一个版本升级到支持自定义品牌的版本，请联系我们

如果您没有上述版本之一，则可以通过免费的 Splashtop SOS 试用版进行试用

使用您的公司或组织品牌对 Splashtop SOS 应用程序进行自定义品牌推广

首先从 Splashtop 应用程序中提供的链接下载 SOS 应用程序的最新版本。

运行该应用程序。

选择设置 | 自定义

使用拥有 SOS 许可证的 Splashtop 帐户登录。

（如果您看到消息"您的 SOS 订阅不支持自定义。 请联系 Splashtop 寻求帮助"，检查以确保您尝试使用正确的帐户登录。 如果您使用正确的帐户登录，则您的SOS版本不支持自定义品牌功能。 您可以联系我们的销售团队，获取有关升级到最新版本的 SOS 的信息。）

开始自定义 Splashtop SOS 应用程序

你可以自定义：

  • 标题（将 Splashtop SOS 替换为显示在应用程序窗口顶部的应用程序名称）

  • 横幅（应用程序顶部的图像；请注意，图像大小为 320x160）

  • 背景颜色（适用于应用程序的下半部分）

  • 指令文本

  • 指令文本颜色（例如，如果您想将文本更改为白色以在黑色自定义背景上可见）

保存您的自定义主题并生成应用程序

完成后，单击 “保存/加载” 按钮或从菜单中选择 “文件 | 保存” 选项。

选择 S" ave Theme 将您的自定义主题保存"到您的计算机上（另存为*.sostheme 文件），以便您稍后重新加载。 这样可以轻松地将相同的主题应用于应用程序的未来/更新版本。

然后选择 “"生成 SOS 代理”" 以生成包含您的自定义品牌的 SOS 应用程序。

您将看到有关应用程序代码签名的通知。 您需要签署该应用程序，以便您的用户获得良好的体验。 如果您有签名证书，则可以使用该证书对其进行签名。 如果不是，请参阅我们的支持文章，了解有关签名应用程序的更多信息。

将自定义应用程序保存到计算机上的某个位置。

当你运行该自定义版本的应用程序时，它将应用你的品牌。

向用户提供您的自定义 SOS 应用程序

现在，您已经有了 SOS 代理应用程序的自定义品牌版本，您需要在您的网站上托管该应用程序，并将您的用户引导到该应用程序的下载位置。

这将代替将他们引向 Splashtop 应用程序中显示的标准 SOS 下载链接。

需要 Splashtop SOS 这样你才能自己尝试一下吗？

我们很想听听你对这个功能的反馈。 联系我们，告诉我们您的想法。

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