自定义品牌的 Splashtop SOS 应用程序

我们对Splashtop SOS提出的最常见要求之一是使支持组织能够自定义Splashtop应用程序的品牌，以便他们可以提供带有自己公司名称，logo和颜色的应用程序，以为其客户提供最佳体验。

Splashtop SOS 是一种流行的解决方案，用于提供有人值守和无人值守的远程支持。

自 2017 年 11 月起，自定义品牌功能已添加到 Splashtop SOS 中，可在以下版本中使用：

Splashtop SOS 在 2017 年 5 月之后售出（又名带手机的 SOS）

Splashtop SOS+10

Splashtop SOS Unlimited

该功能在 2017 年 5 月之前销售的原始 Splashtop SOS、SOS 免费/非商业版（已不可用）或 Splashtop Remote Support 中的 SOS 有人值守支持功能中不可用。 如果您有兴趣从其中一个版本升级到支持自定义品牌的版本，请联系我们。

如果您没有上述版本之一，则可以通过免费的 Splashtop SOS 试用版进行试用。

使用您的公司或组织品牌对 Splashtop SOS 应用程序进行自定义品牌推广

首先从 Splashtop 应用程序中提供的链接下载 SOS 应用程序的最新版本。

运行该应用程序。

选择设置 | 自定义

使用拥有 SOS 许可证的 Splashtop 帐户登录。

（如果您看到消息"您的 SOS 订阅不支持自定义。 请联系 Splashtop 寻求帮助"，检查以确保您尝试使用正确的帐户登录。 如果您使用正确的帐户登录，则您的SOS版本不支持自定义品牌功能。 您可以联系我们的销售团队，获取有关升级到最新版本的 SOS 的信息。）

开始自定义 Splashtop SOS 应用程序

你可以自定义：

标题（将 Splashtop SOS 替换为显示在应用程序窗口顶部的应用程序名称）

横幅（应用程序顶部的图像；请注意，图像大小为 320x160）

背景颜色（适用于应用程序的下半部分）

指令文本

指令文本颜色（例如，如果您想将文本更改为白色以在黑色自定义背景上可见）

保存您的自定义主题并生成应用程序

完成后，单击 “保存/加载” 按钮或从菜单中选择 “文件 | 保存” 选项。

选择 S" ave Theme 将您的自定义主题保存"到您的计算机上（另存为*.sostheme 文件），以便您稍后重新加载。 这样可以轻松地将相同的主题应用于应用程序的未来/更新版本。

然后选择 “"生成 SOS 代理”" 以生成包含您的自定义品牌的 SOS 应用程序。

您将看到有关应用程序代码签名的通知。 您需要签署该应用程序，以便您的用户获得良好的体验。 如果您有签名证书，则可以使用该证书对其进行签名。 如果不是，请参阅我们的支持文章，了解有关签名应用程序的更多信息。

将自定义应用程序保存到计算机上的某个位置。

当你运行该自定义版本的应用程序时，它将应用你的品牌。

向用户提供您的自定义 SOS 应用程序

现在，您已经有了 SOS 代理应用程序的自定义品牌版本，您需要在您的网站上托管该应用程序，并将您的用户引导到该应用程序的下载位置。

这将代替将他们引向 Splashtop 应用程序中显示的标准 SOS 下载链接。

需要 Splashtop SOS 这样你才能自己尝试一下吗？

我们很想听听你对这个功能的反馈。 联系我们，告诉我们您的想法。