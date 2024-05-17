Splashtop 的屏幕录制功能如何提高 IT 合规性

在当今的数字化时代，远程工作、监管要求和网络安全威胁的加剧，给包括 IT 副总裁和首席信息官 (CIO) 在内的 IT 管理人员带来了一系列独特的挑战。
随着各组织在远程支持业务中努力维护合规性、提高安全性并坚持问责制，技术解决方案的作用变得越来越重要。 Splashtop 是远程访问和支持解决方案领域值得信赖的领导者，它提供最先进的屏幕录制功能，使 IT 管理人员能够有效地应对这些挑战。
在本博客中，我们将探讨远程工作环境中合规性和问责制的复杂性，以及 Splashtop 的屏幕录制功能如何为企业提供实现合规性、提高透明度和维护远程支持操作完整性所需的工具。
IT 管理人员面临的挑战
确保遵守行业法规
IT 管理人员的任务是驾驭复杂的行业特定法规，如 GDPR（《通用数据保护条例》）、HIPAA（《健康保险可携性和责任法案》）、PCI DSS（《支付卡行业数据安全标准》）和 SOX（《萨班斯-奥克斯利法案》）。
要遵守这些法规，就必须一丝不苟地关注细节，并采取积极主动的措施来保护敏感数据、保护隐私和降低风险。
管理远程工作环境中的安全风险
随着远程工作的普及，IT 管理人员面临着与分散的 IT 基础设施和端点漏洞相关的更高安全风险。 这些挑战包括确保远程访问企业网络的安全、防范恶意软件和网络钓鱼攻击，以及确保数据加密和身份验证协�议到位，以防止未经授权的访问或数据泄露。
满足对问责制和透明度的需求
在整个 IT 运营过程中保持问责制和透明度，对于在组织内部建立信任和信誉至关重要。 IT 管理人员必须确保对 IT 行动进行记录、跟踪和审计，以证明其符合监管要求和内部政策。
这包括监控用户活动、跟踪对系统和应用程序的更改，以及提供详细的审计跟踪供审查和分析。
兼顾灵活性与安全性
随着企业开始采用远程工作模式来提高灵活性和生产率，IT 管理人员必须在实现远程访问和实施强有力的安全措施之间取得平衡。
这包括实施安全的远程访问解决方案、执行多因素身份验证，以及向员工传授安全远程工作的最佳实践。 在灵活性和安全性之间找到适当的平衡点，对于保持合规性和保护敏感数据至关重要。
Splashtop 在应对合规性和问责制挑战中的作用
Splashtop 提供审计日志和屏幕录制功能，以应对远程工作环境中的合规性和责任挑战。 这些功能使组织能够有效地实现监管合规、提高透明度和维护问责制。
Splashtop 的屏幕录制功能使企业能够捕获、记录和分析 IT 操作。 Splashtop 可促进合规性、透明度和问责制。 Splashtop 屏幕录制功能的主要功能包括
按需录制：技术人员可在远程支持会话期间随时启动屏幕录制，实时捕捉关键的交互和故障排除步骤。
安全存储：录制的会话会安全地保存在技术人员的系统或 Splashtop 服务器上，确保数据隐私并符合监管标准。
全面的审计跟踪：Splashtop 可提供远程支持会话的详细审计跟踪，包括时间戳、用户操作和会话详情。 这使企业能够跟踪和监控�技术人员的活动，检测异常情况，并识别潜在的合规问题。
cloud 录音
集中存储： Splashtop Enterprisecloud 录音可将录音集中存储在Splashtop 服务器上，使客户受益匪浅。 这种集中存储可确保轻松访问录制的会议。
加密存储：cloud 中存储的记录会话是加密的，为保护敏感信息提供了额外的安全保护。 此外，录制内容可安全存储 90 天，为企业提供了一个既能管理屏幕录制内容又能满足合规要求的强大解决方案。
结论
在当今的远程工作环境中，实现合规性、增强安全性和维护问责制对企业来说至关重要。 Splashtop 的屏幕录制解决方案为 IT 管理人员提供了所需的工具，帮助他们应对复杂的监管问题、降低安全风险并维护远程支持操作的完整性。
通过使组织能够有效地捕获、记录和分析 IT 操作，Splashtop 使 IT 管理人员能够实现合规性、提高透明度，并满怀信心、高枕无忧地维持问责制。
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