如何评估你的远程访问软件的安全性

当您需要为企业购买远程访问解决方案，以实现在家中、远程工作、IT远程支持甚至远程实验室访问方面的工作，那么选择能够提供最高安全性的解决方案至关重要。
毕竟，在当今的远程工作环境中，网络威胁正变得越来越普遍。因此，在选择、部署和使用远程访问产品时，保护您的业务和数据应该是头等大事。
因此，如果你在市场上寻找一个远程访问解决方案，以下是你应该考虑的安全因素。
安全的远程连接
安全功能
规范与标准
可靠性
安全的远程连接
当您的用户从个人设备连接到您组织的计算机时，您需要确保这些远程连接是安全的。端到端加密 是必须的。例如，Splashtop 的远程连接使用 TLS（包括 TLS 1.2）和 256 位 AES 加密进行保护。
在个人设备和公司计算机之间的安全连接方面，远程访问软件的性能大大优于 VPN。使用 VPN，来自受感染设备的连接可能会感染整个办公室网络、计算机和资产。
另一方面，像 Splashtop 这样的远程访问工具使用户可以访问办公室或实验室计算机而无需访问整个网络，从而消除了暴露于网络和其他资产的风险。阅读更多有关 Splashtop 为什么是在家办公的最佳 VPN 替代方案的信息。
安全功能
您的��组织应该选择一种远程访问解决方案，该解决方案应为您提供安全功能，包括单点登录（SSO）、两因素身份验证、设备身份验证等。确保远程访问工具的使用符合您的内部安全性、政策和审核流程。
你的远程访问软件应该为你提供有效管理用户和设备的工具。 你应该注意的安全功能包括。
设备认证
多级密码安全
两步验证
黑屏
屏幕自动锁定
会话空闲超时
远程连接通知
复制/粘贴控制
文件传输控制
远程打印控制
锁定 Streamer 配置
代理服务器验证
数字签名的应用程序
Active Directory整合
日志记录
日志是一项至关重要的安全功能，它使您可以跟踪远程连接、文件传输以及更多内容以进行审核。所有这些功能以及更多功能都可以在 Splashtop 中使用。查看所有 Splashtop 安全功能。
规范与标准
检查您的远程访问供应商遵守的政府法规以及特定行业的合规性标准。
至少，远程访问工具应符合 ISO、SOC2、PCI、SCC 和 GDPR。遵从 HIPAA 对于医疗保健极为重要，FERPA 属于教育领域（Splashtop 符合 HIPAA 和 FERPA 的合规要求）。最重要的是，解决方案本身必须能够支持您自己公司的合规计划。
阅读有关 Splashtop 符合标准和法规的更多信息。
可靠性
最后，您需要一个可靠的解决方案。具有自动扩展、高可用性和自我修复功能的远程访��问解决方案可以帮助确保没有服务中断。
您的远程访问工具需要全天候运行，因为远程访问的好处之一是它可以让用户在任何时间访问工作计算机。毕竟，您的远程用户的生产力可能依赖于您的远程访问软件。
查看所有 Splashtop 的安全实践