An IT tech working on a laptop.

Prevent IT Fires Before They Start with Configurable Alerts

Robert Pleasant
阅读时间：7分钟
已更新
最好的IT团队不仅仅是响应迅速。他们在最终用户需要报告任何问题之前就知道他们的环境中发生了什么。毕竟，解决IT问题的最佳方法是在它成为问题之前解决它，而可配置的警报是识别潜在问题的最有效方式。

然而，太多的IT团队只能在问题升级后做出响应。没有对端点和网络的可见性，IT支持人员无法对潜在问题进行早期预警，主动解决问题是不可能的。这可能导致团队响应过慢，影响生产力，并使他们的网络安全面临风险。考虑到远程设备BYOD政策，IT团队可能难以跟上。

可配置警报使IT团队能够在问题升级之前识别并解决问题，提供一种主动的IT支持方法。它们为IT部门提供了所需的控制、可见性和自动化，以防止停机、提高响应时间，甚至减少支持工单，而不会打扰他们正在帮助的最终用户。

那么，具有可配置警报的IT警报监控是如何工作的，它如何赋能IT团队呢？让我们来探索一下，看看Splashtop AEM（自主端点管理）如何赋予企业创建高度可定制的自动化IT警报的能力，以满足他们的需求。

什么是可配置警报？

可配置警报是可定制的通知配置文件，用于监控系统性能、用户活动、软件更改等，并在检测到任何可疑或异常活动时向IT团队发送警报。Splashtop AEM的自动化IT警报可以快速通知IT团队潜在问题、漏洞和其他风险，并可以包括自动修复的智能操作。

使用Splashtop AEM，这些自动化IT警报可以在网络控制台中显示，并通过电子邮件发送给指定的收件人，以便在问题出现时快速响应。这些警报配置文件也可以根据您的业务需求应用于单个计算机或组。

您可以配置的关键警报类型

Splashtop AEM使IT团队能够根据他们的需求和合规要求设置和配置各种警报。这些警报包括：

  • CPU利用率：当超过设定阈值时，通过即时通知和CPU使用警报避免减速。

  • 内存使用：通过检测高内存消耗来保持工作顺利进行，以便在应用崩溃之前解决问题。

  • 磁盘空间：通过识别设备空间不足来避免系统故障。

  • 计算机在线/脱机状态：通过跟踪网络可用性和远程用户行为，发现可疑活动并识别哪些设备在线。

  • 计算机正常运行时间：通过识别是否有设备长时间未重启，避免性能下降和更新延迟。

  • 软件安装/卸载：通过即时警报识别任何未经授权的安装或可疑的卸载。

  • 可用更新：确保所有设备都已完全更新，并在更新待定时通过补丁警报通知获得通知。

  • Windows更新合规性：监控您的Windows更新策略，并通过自动状态通知提前应对补丁失败。

  • Windows Event Log：通过接收您设定的关键系统、应用程序或安全事件的警报，提前发现潜在问题。

可配置警报如何帮助IT团队保持主动

考虑到这一点，可配置的自动化IT警报有哪些好处？IT警报监控帮助IT团队提前发现潜在问题，使他们能够快速识别和解决问题，防止任何挫折或延误，并提供主动的远程支持和维护。这有几个好处，包括：

1. 在问题升级前捕捉问题

端点监控警报可以在检测到潜在问题时通知IT团队，例如系统过载、设备脱机或更新失败。这使IT团队能够快速解决问题及其原因，防止其升级为更大的问题，节省公司时间并保持效率。当正确使用可配置警报时，最终用户甚至不会知道你做了什么。

2. 减少被动支持工单

考虑IT代理每天花费在响应支持工单上的时间。减少工单量的最佳方法是从源头上阻止问题。主动警报可以帮助减少用户遇到的问题数量，从而降低工单量，保持运营效率，并释放IT代理可以用于更重要业务事项的时间。

3. 使用智能通知简化IT操作

IT代理总是很忙，因此找到简化工作的方法可以使每一天对您的团队来说更高效、更轻松。智能通知可以帮助确保代理在适当的时间通过警报、确认和恢复邮件收到通知，使他们保持信息通畅而不被压垮。

4. 按设备或部门自定义

每个企业都有其独特的需求，IT部门也是如此。可配置警报让IT团队可以根据服务器、端点、教室、远程用户或关键系统接收通知，从而监控他们负责的所有系统和设备。

只需几分钟即可设置IT警报配置文件

Splashtop AEM警报易于设置，可以通过五个简单步骤进行自定义：

  1. 登录到您的 Splashtop 帐户，然后在 Splashtop 仪表盘中转到 Management Alert Profiles

  2. 点击创建配置文件以添加新的警报配置文件并选择警报类型。

  3. 为每个警报定义阈值、持续时间和电子邮件通知设置。

  4. 将配置文件分配给计算机或组，然后点击应用

  5. 点击 Save，然后放松，让 Splashtop AEM 进行监控。

这使得 Splashtop AEM 的实施变得非常简单，因此 IT 团队可以在其终端上获得主动警报。结果呢？更少的工单、更少的停机时间和更精简的操作，所有这些都在五个简单步骤中实现。

让您知情的电子邮件通知

当您收到自动化IT警报时，它们应该是即时可访问和可操作的。警报应在触发时通知您，当IT代理确认它们时，以及当问题解决时，以便整个过程被记录，没有人被遗漏。不仅如此，IT代理还应能够接收通知并立即着手解决问题。

Splashtop AEM 的可配置警报旨在帮助 IT 团队快速行动，并在每一步都让每个人知情。每封电子邮件都可以包含一个直接链接到设备的链接，以便 IT 代理可以立即连接并开始维护。

借助 Splashtop 的 remote access 和支持技术，代理可以访问和排除无人值守设备的故障，无论它们在哪里或使用什么设备。这使其成为 IT 团队的宝贵工具，尤其是需要即时了解问题并能够快速解决问题的托管服务提供商 (MSPs) 和远程 IT 团队，而无需不断登录，随时随地。

开始使用Splashtop AEM

IT 团队需要在问题出现的那一刻就知道，并立即解决问题。借助 Splashtop AEM 中的可配置警报，IT 团队可以主动监控所有设备，并立即响应终端监控警报。

无论您是管理五个终端还是五千个，Splashtop AEM 警报都可以根据您的确切规格进行定制，并帮助您的 IT 团队监控每个设备。这使得确保网络中办公室和远程员工的正常运行时间、合规性和用户满意度变得更加容易。

Splashtop AEM的好处不仅于此。Splashtop AEM还提供：

  • 基于CVE的漏洞洞察，旨在降低风险并改善修复。

  • 补丁警报通知和跨端点的自动补丁。

  • 通过智能操作实时自动修复警报。

  • 可在端点上强制执行的可自定义策略框架。

  • 详细的库存报告。

  • 还有更多！

准备好体验可自定义警报的速度和效率了吗？开始您的Splashtop AEM免费试用，看看实时警报如何改变您的IT工作流程。

