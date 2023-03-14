什么是远程访问？在任何地方连接到您的计算机

您是否有过这样的困扰：想用电脑，却发现没有随身携带？

如果您无法访问真实的电脑桌面，这种情况下，仅仅有云还远远不够。例如，有时您可能需要访问某个文件，但由于公司政策却无法将其上传到云中。

还有时您可能需要使用仅在特定计算机上可用的软件。因为该软件只授权给您的工作计算机，或者因为您的电脑是唯一足够强大的工作站，可以运行您需要使用的资源密集型程序。

不管怎样，远程工作期间如果自己的计算机在身边，可以极大地提升工作效率。因而我们希望无论在哪里都可以随时使用自己的计算机。

幸运的是，远程访问让这一切成为可能，并且不需要您随身携带计算机。使用 Splashtop 之类的工具，您可以远程访问要连接的计算机，并可以通过另一台设备远程控制这台计算机，仿佛此时此刻就坐在它前面一样。公司可以利用远程访问来实现居家办公。中小学和大学可以使用远程方位加强远程学习。

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什么是远程访问？

举例说明远程访问的使用场景？

假设您需要访问工作计算机上的重要文件，但是此时却被困在机场。通过远程计算机访问，您只需拿出智能手机或平板电脑，打开远程访问移动应用程序，然后快速连接到工作计算机即可打开文件。

在智能手机或平板电脑上，您会看到自己的工作计算机桌面，就跟您在现实生活中看到的一样。您可以打开需要访问的文件，可以编辑、保存文件，也可以通过电子邮件发送文件，甚至可以将文件传输到远程设备上。

观看下面的视频，了解如何使用 Chromebook 远程访问 Windows 计算机以进行远程工作：

使用由 Splashtop Business Access 支持的 Chromebook 远程控制您的工作计算机

对于 IT、帮助台和 MSP 而言，远程访问也可以作为提供远程支持的绝佳工具。技术员只需远程连接用户设备即可控制并解决问题，无需到现场进行处理。

远程访问的工作原理？

那么如何在任何地方控制远程计算机呢？每个远程访问解决方案都是不同的，但通常所有解决方案的工作方式都很相似。

首先是软件。开始使用远程访问软件时，需要在控制端和被控端的任意计算机或移动设备上下载并安装必要的应用程序。

安装应用后，可以在控制端设备上打开该应用，然后选择希望连接的被控端设备。只要被控端设备保持开机并且可以访问互联网，就能立即远程连接。

需要注意的是，远程访问解决方案的工作原理略有不同，并有各自的功能和定价。

接下来，让我们看一下针对个人、企业和教育的优选远程访问解决方案。

针对个人、企业和教育的远程访问软件

Splashtop 的远程访问解决方案快速高效、安全可靠，涵盖各种类型的使用场景。无论您需要远程访问的原因是什么，Splashtop 都可以为您提供解决方案。

针对个人、团队和企业的远程访问让人们可以远程办公

如果您（或您的团队）希望能够随时随地远程访问工作计算机，那么 Splashtop Business Access 就是适合您的解决方案。

使用 Splashtop Business Access 可安全地远程访问 Windows、Mac 或 Linux 计算机。您可以远程控制运行 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 操作系统的任何计算机、平板电脑或智能手机设备。

Splashtop Business Access 可通过使用远程打印、拖放式文件传输、多监视器支持、远程唤醒等工具帮助您保持工作效率。您可以通过高清质量和远程语音实时控制您的工作计算机。

如果这一远程解决方案恰好符合您的需求，您可以了解更多关于 Splashtop 居家办公远程访问的信息，并立即免费试用。

针对教育的远程访问

让学生远程访问学校实验室的计算机，这样学生就可以在远程学习的同时，充分利用学校的计算资源和软件！阅读更多有关教育远程访问的信息。

针对帮助台和 IT 支持的远程访问

如果您想在用户需要帮助时使用远程访问来远程支持任何用户设备，请查看 Splashtop SOS 等远程访问解决方案。

使用 Splashtop SOS，您可以使用简单的会话代码访问任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 设备。您可以为多台设备（数量不限）提供有人值守支持，还可以为托管计算机添加无人值守访问。

针对企业的多合一远程访问和远程支持解决方案

想要为您的员工提供远程访问权限以实现远程办公，并让您的 IT 团队能够远程支持任何设备？查看 Splashtop Enterprise！

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通过远程访问，可以随处访问计算机，而不必随身携带。远程访问有很多优势，包括提高工作效率、增强协作体验。

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