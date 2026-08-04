奥密克戎肆虐，公司如何轻松转向弹性办公？

世界局势不断变化，但你的公司却无须如此。了解如何通过下一代远程访问解决方案轻松转向弹性办公。
如果你的公司与几乎所有行业和地区的许多公司一样，那么你就不得不一次又一次地重新制定新冠疫情时代的重返办公室计划。
就在最近，Apple、DocuSign、高盛、摩根士丹利等许多行业巨头不得不承认，新冠病毒的发展趋势令人捉摸不透，并再次推迟了恢复办公室办公的日期。对于部分企业来说，这已经是第四次推迟了。为应对奥密克戎，贝莱德和美国运通已宣布计划为其员工延长混合办公期限。
由于新冠病毒仍然无法预测，包括 DocuSign 在内的许多公司预计需要在重返日期方面保持灵活。据《纽约时报》报道，DocuSign 此次决定不提供预计的重返日期，只是表示将“随着2022年的展开重新评估计划”。
重中之重是，Business Insider 报道称，“Zillow、Twitter、微软、Dropbox 等公司已经取消了强制重返办公室计划，赞成员工永久远程办公。”那么，你的公司如何才能成功转向弹性办公呢？
通过企业级远程访问保持员工生产率
周围的世界在不断变化，并不意味着你的公司也必须如此。事实上，通过为远程工作人员提供始终如一的高性能，公司可以提高其在员工心中的声望。你可以在员工满��意度、生产率以及最终的员工保持率方面超越其他公司。
Splashtop 客户正在利用2021年 Splashtop 产品的重大性能增强。除了实时的高速连接和多个并发会话外，游戏开发人员、视频编辑、3D 设计师、动画设计师等创意工作者现可享受 4k 分辨率，帧率高达每秒60帧。这种企业级的可靠性和可扩展性对远程工作人员的生产率和满意度大有帮助。
随时随地为员工提供面对面体验
确保远程工作人员随时随地都可以访问办公室计算资源。许多远程工作人员无法访问远程办公所需的所有软件应用程序和文件。他们的个人设备无法运行办公室计算机上的应用程序，即 CAD 程序视频编辑和图形设计软件。授权应用程序在员工的个人设备上运行或为所有员工复制相同的办公室设置可能会非常昂贵。
通过Splashtop的安全远程访问，您可以让您的员工从任何设备、任何地方控制他们的办公室电脑。 这给了他们最终的设备和位置自由。 Splashtop提供了一种快速、简单和安全的亲身体验，他们会觉得自己是在办公室的电脑前。
为你的 BYOD 弹性办公策略提供简单的远程支持
采用自带设备（BYOD）策略的公司希望使用单一平台，即允许用户在移动设备、台式机和笔记本电脑之间无缝切换的平台。你的弹性办公解决方案应包括对 BYOD 的全面远程支持。如果可做到这一点，你的帮助台就能为任何设备上运行的任何操作系统（包括 Linux）获得单一的管理平台。
在 Splashtop，我们将这一功能称为“有人值守支持”，��客户非常喜爱。他们的帮助台会使用它，为在公司配发设备和个人设备上遇到技术问题的远程办公人员提供支持。
远程支持在 Splashtop 中的运行方式非常简单。只需生成支持链接并将其发送给最终用户，然后最终用户点击链接下载并运行 SOS 应用程序。最终用户不需要再发送会话代码。而且，技术员可以查看和处理支持队列，该队列显示已分配给技术员的支持请求及请求状态。
安全合规 值得信赖
Splashtop 提供强大的安全功能，可以帮助 IT 专业人员应对21世纪20年代的一大挑战——网络安全。为确保弹性办公环境的安全性，Splashtop 软件具有内置的安全功能，例如 SSO（单点登录）、MFA（多因子身份认证）、设备身份认证、基础架构自动更新等，以与现代安全标准保持一致。
Splashtop 遵循零信任方法。当员工远程访问他们的办公电脑或工作站时，他们通过一个特殊的Splashtop连接进入。该连接不属于公司网络。这意味着他们只能查看和处理其远程桌面上的数据（即，Word 文档）。这些数据从不离开公司网络。IT 安全负责人还可以选择启用或禁用文件传输和打印功能——这是确保法规遵从性的重要策略。
用户远程访问办公室计算机、数据和应用程序时，Splashtop 可以提供额外的功能以限制访问并优化数据安全性。对数据和系统的电子访问基于权限级别、需要知悉的参数以及系统明确的访问人员职责分离原则。访问监控和日志记录都支持这种基于角色的访问。
结论：利用 Splashtop 轻松转向弹性办公
奥密克戎迫使执行团队不断改变公司的远程和混合办公计划，转向弹性办公这一挑战也因此不断变化。人力资源管理协会总裁兼首席执行官 Johnny Taylor Jr. 简要地总结了事先准备的必要性：“奥密克戎肯定不是最后的病毒变种，作为公司高管，我们决不能在每次出新公告时都惊慌失措。”
通过现代的弹性远程访问解决方案，你可以为接下来的任何事情做好准备。其中一项准备即提供始终如一的用户体验，无论员工在办公室办公、居家办公，还是在任何其他地点办公。
有了Splashtop，你的所有员工都可以访问同一个物理工作站，无论他们是亲临现场还是远程。 你的公司甚至不需要投资额外的基础设施来实现远程工作（如使用VDI或DaaS）。 这是一个理想的灵活工作场所的设置。