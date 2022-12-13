Splashtop合规性

支付卡行业数据安全标准（PCI DSS）是一种信息安全标准，适用于处理来自主要卡方案的品牌信用卡的组织。该标准旨在增强对持卡人数据的控制，以减少信用卡欺诈。存储，管理和处理持卡人信息的组织需要PCI合规性。

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