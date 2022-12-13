Splashtop 技术组织措施

技术组织措施（TOM）描述了 Splashtop 实施和维护的安全和控制措施，以保护我们存储和处理的个人数据安全。

访问控制：Splashtop 已实施访问控制来管理对数据和系统的电子访问。我们的访问控制基于权限级别、按需知悉以及系统访问人员职责分离原则。

安全事件响应：Splashtop 已建立安全事件响应程序，旨在帮助 Splashtop 调查、响应、缓解和通知与 Splashtop 服务和信息资产相关的事件。

帐户和密码策略：Splashtop 用户有自己指定的登录名。整个组织强制执行强密码和双因素或多因素身份验证。

数据安全控制：Splashtop 的数据安全控制包括基于角色的最小权限访问原则、访问监控和日志记录。这表明所有用户在开始使用 Splashtop 系统时都具有最低级别的数据访问权限。

变更管理：Splashtop 会对管理政策和流程变更进行维护，以确保重大变更的记录、测试和批准，通过书面恢复计划确保变更得到授权并取得成功。

审计与风险管理：Splashtop 持续评估与 Splashtop 组织相关的风险，监控和维护 Splashtop 政策和程序的合规性。

安全政策：Splashtop 维护并遵循 IT 安全政策与实践。IT 安全政策会在 Splashtop 认为合理的情况下定期审查和修订。Splashtop 员工须每年完成信息安全培训，并遵守 Splashtop 行为准则中规定的 Splashtop 企业道德行为、保密和安全政策。

加密：Splashtop 将所有传输中和静态的用户数据加密。使用 TLS 确保会话建立的安全性，会话内容使用256位 AES 加密。

业务弹性：Splashtop 实施和维护“灾难恢复与业务连续性计划和程序”，旨在从可预见的紧急情况或灾难中恢复和维持服务。

可用性：Splashtop 服务具有自动修复和自动扩展功能，以确保为 Splashtop 客户提供服务的可用性。

系统审计和日志记录：记录、存储和分析系统及应用程序的访问和活动，以发现行为异常。