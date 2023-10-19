下一代远程和混合计算机实验室的最佳VDI替代方案

经济实惠、安全和高性能的远程访问解决方案，可有效支持您的混合学习计划
众所周知，本地虚拟桌面基础架构 (VDI) 的实施、扩展和维护既复杂又昂贵。 cloud来自 Amazon WorkspacesVMWare、 Horizon Microsofcloudt 、Azure 上的 Windows Virtual Desktop （WVD） 和 Citrix Managed Desktops 的基于 的 DaaS（桌面即服务）已成为按需、即用即付的计算平台。
但是，VDI和DaaS有许多缺点，当整个组织和教育机构利用它们来继续开展业务和远程教育时，这些缺点就会被放大。 像 Splashtop 这样的远程桌面解决方案克服了这些挑战，更适合当今的高性能、安全性和快速部署需求，尤其是那些希望将现有的校园计算机资源提供给在家或宿舍学习的学生的 K-12 和高等教育机构。
客户满意评论
Splashtop 只是工作。 我们在学校的实验室里有 iMac Pro，学生们可以使用 Chromebook 进行远程访问，一切都适合他们。
Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
客户满意评论
使用 VDI 时，GPU 的处理能力不足。 在延迟、启动和成本之间，它没有奏效。 您无法在 VDI 上运行 Adobe 或 （Autodesk） Maya。 你可以做一些矢量的事情，但很少。
Gary Cendrowski, Director of Technology, Wayne State University
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Splashtop 只是工作。 我们在学校的实验室里有 iMac Pro，学生们可以使用 Chromebook 进行远程访问，一切都适合他们。
Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
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使用 VDI 时，GPU 的处理能力不足。 在延迟、启动和成本之间，它没有奏效。 您无法在 VDI 上运行 Adobe 或 （Autodesk） Maya。 你可以做一些矢量的事情，但很少。
Gary Cendrowski, Director of Technology, Wayne State University
Splashtop 远程桌面与用于远程计算机实验室的 VDI / DaaS
Splashtop 远程实验室
VDI /DaaS
性能
学生可以获得可靠、高性能的远程会话，使他们能够以低延迟执行视频编辑、平面设计、创建动画、编码等任务。 Splashtop 支持 NVIDIA 和 AMD GPU 加速。
DaaS 和 VDI 基础设施可能位于距离学校数百英里的地方，导致远程访问体验滞后，影响工作效率
用户体验
除了高性能的远程会话外，其他功能，例如拖放文件传输、真正的多显示器支持、4:4:4 色彩模式、高保真音频以及重定向 USB 设备（如手写笔/平板电脑）的功能，可实现身临其境的远程访问体验，就像面对面一样。
缺乏全面的功能集，无法提高工作效率并在远程会话期间实现无缝用户体验。
软件许可
不需要额外的软件许可证。
学生可以访问实验室计算机并使用现有的许可应用程序，例如 Adobe Creative Suite，其中包括 Photoshop、Illustrator、InDesign、Dreamweaver 和 After Effects；AutoDesk AutoCAD、Revit、3ds Max、Fusion 360 和 Maya；Avid Media Composer 和 Pro Tools；Vectorworks、ArcGIS、Rhino、SketchUp、SolidWorks 等，就像在校园中一样。
许多现有应用程序需要拥有涵盖虚拟化的不同许可证。 实际上，一些软件供应商由于无法正确跟踪许可而不允许对其软件进行虚拟化，而提供虚拟化许可的供应商通常会收取额外费用。 让所有软件供应商参与重新许可将增加许可证管理的复杂性、成本和时间。
快速部署
几分钟内即可启动并运行
VDI 部署可能需要几个月的时间/DaaS 可能需要数周时间。 让不同的软件应用程序供应商重新获得虚拟化使用许可可能需要几个月的时间。 一些软件供应商根本不允许虚拟化。
安排学生访问权限
教育机构的 IT 管理员可以安排特定的时间，并通过集中式管理控制台管理学生访问实验室计算机的权限，从而使 IT 管理员可以严格控制访问和使用情况。
没有固有的调度功能
产生的成本和利用现有资源的能力
为并发用户许可证付费，并利用现有的计算机投资。 物理计算机（Capex）使机构能够更好地管理和控制预算。
运营成本 (OpEx) 可能非常高，尤其是基于计量或按需计算时。 学生使用率高导致价格大幅上涨。 想象一下，许多学生忘记注销其 VDI cloud 继续运行的实例。
数据安全和隐私
所有数据都保存在实验室中。
使用DaaS，需要仔细审查和监控以保护用户隐私，因为数据存储在 cloud中。 还有其他数据隐私合规要求的开销和风险。
Mac 支持
许多计算机实验室都具有 Windows 和 Mac 计算机。Splashtop 可在 Windows 和 Mac 上提供一致的用户体验。
X
能够在课堂上为学生提供帮助
教职员工可以加入任何学生的远程访问会话，以解决问题和问题。
X
远程访问和支持的统一平台
远程实验室Splashtop Enterprise还提供远程支持功能，使 IT 团队能够管理和监控实验室计算机，并从任何地方为学生和教职员工提供按需支持。
X
最适合混合学习
课堂和远程学习的结合是未来，Splashtop 是最适合的远程访问合作伙伴。 学生在校园时可以在实验室的计算机上工作，也可以在家中远程访问同一台计算机。 IT 部门可以利用同一个平台，随时随地在任何设备上为学生和教职员工提供远程支持。
不适合混合学习环境。