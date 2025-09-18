下一代远程和混合计算机实验室的最佳VDI替代方案

当今依赖传统 VDI 所面临的真正挑战
虽然虚拟桌面基础架构（VDI）解决方案已被广泛应用，但许多企业发现在当今的混合办公环境中这种方案越来越难以管理。常见问题包括：
成本高：VDI 需要在服务器、存储和许可方面进行大量前期投资，外加持续性维护费用。这些开支导致小型 IT 团队和发展中企业难以扩大规模。
复杂的设置和管理：部署和管理 VDI 通常需要专业知识、专用基础设施和持续监控，给 IT 人员造成了不必要的负担。
性能限制：终端用户在访问资源密集型应用程序时，尤其在创意、设计或工程工作流程中，经常会遇到延迟、带宽瓶颈或体验感下降等问题。
安全问题：虽然 VDI 可以集中管理数据，但系统配置错误、补丁过时或 VDI 环境存在漏洞都可能导致敏感信息暴露。要应对不断变化的威胁，就必须时刻保持警惕，并采取其他保护措施。
可访问性受限：传统的 VDI 设置往往难以提供跨设备和操作系统的无缝访问。远程办公人员在尝试从个人或移动设备连接时，可能会被限制或遇到兼容性问题。
以上缺陷凸显了为什么许多企业正在寻求更加灵活、安全且经济高效的替代方案，例如 Splashtop，可以提供高性能远程访问，从而避免 VDI 那样繁重的基础设施要求。
利用远程桌面解决方案应对 VDI 和 DaaS 挑战
Splashtop 等远程桌面软件为传统的 VDI 和 DaaS 模型提供了现代替代方案。有了 Splashtop，无需高价购买基础设施并可避免复杂管理流程，从而帮助组织有效应对各种常见痛点。
降低成本：无需高价购买服务器、存储设备和 VDI 相关许可。Splashtop 可提供安全访问，避免不必要的开销。
简易部署：轻量级软件更易上手，避免冗长的基础架构项目。IT 团队可以即时扩展用户和设备的访问权限。
高性能体验：Splashtop 支持低延迟、4K 流式传输，适用于设计师、工程师和媒体专业人士。
企业级安全性：所有会话连接均采用 TLS 和256位 AES 加密、多因素身份验证、设备验证进行保护，符合 SOC 2、ISO 27001、HIPAA 和 GDPR 等标准。
跨平台可访问性：用户可以从 Windows、macOS、Linux、iOS、Android 和 Chromebook 访问工作桌面和应用程序，为混合和远程劳动力提供真正的设备灵活性。
为什么客户选择 Splashtop 作为首选的 VDI 替代方案
使用 VDI 的话，GPU 能力达不到。而且还存在滞后、启动和成本问题，这个方法行不通。在 VDI 上也不能运行 Adobe 和 （Autodesk）Maya。可以完成部分矢量工作，但能做的少之又少。
Splashtop 非常有用。学校实验室配备了 iMac Pro，可供学生远程访问使用，访问过程非常流畅。
Gary Cendrowski, Director of Technology & Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
为什么客户选择 Splashtop 作为首选的 VDI 替代方案
Splashtop 非常有用。学校实验室配备了 iMac Pro，可供学生远程访问使用，访问过程非常流畅。
Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Splashtop 远程桌面与传统 VDI/DaaS 的详细比较
Splashtop
VDI / DaaS
性能
用户可以利用安全可靠的高性能远程会话，以低延迟完成视频剪辑、平面设计、动画制作、编码等��资源密集型任务。Splashtop 支持 NVIDIA 和 AMD GPU 加速。
DaaS 和 VDI 基础架构可能距离较远，导致远程访问存在滞后，从而影响生产力。
用户体验
除了高性能远程会话外，还具备拖放文件传输、多对多显示器支持、4:4:4 色彩模式、高保真音频以及重定向 USB 设备（如触控笔、平板电脑）等功能，可以带来沉浸式远程访问体验，就像面对面办公一样。
不具备综合功能集，无法在远程会话期间提高工作效率并实现无缝的用户体验。
软件许可
无需额外的软件许可证。用户可以访问工作计算机并使用现有的许可应用程序，就像面对面办公一样。
许多现有应用需要具有各种支持虚拟化的许可证。但有些软件供应商由于无法正确跟踪许可而不允许对其软件进行虚拟化，还有些软件供应商通常要收取额外费用才能提供虚拟化许可证。让所有软件供应商重新授予许可会增加许可证管理的复杂性、成本和时间。
部署时间
启动并运行仅需几分钟
VDI 部署所需时间长达几个月；DaaS 部署所需时间长达几周。让不同的软件应用供应商重新授予虚拟化使用许可又需要几个月。
预定访问时间
IT 管理员可以预定访问时间，并通过集中式控制台管理员工访问计算机的权限，从而严格控制访问权限和使用情况。
不具备预定访问时间的功能
产生的成本和对已购买资源的利用能力
按并发用户许可证付费，可以充分利用设备中已购买的软件资源。通过物理计算机（Capex），组织能够更好地管理和控制预算。
运营成本（OpEx）较高，尤其是按量或按需计算的情况。使用率高会导致价格大幅上涨。试想，如果许多用户忘记注销持续运行的 VDI 云实例，会怎样？
数据安全与隐私
所有数据都始终存储在办公室设备中。
使用 DaaS 时数据存储在云中，因此必须仔细检查和监控才能保护用户隐私。此外，还要承担其他数据隐私合规性要求方面的开销和风险。
Mac 支持
许多企业使用 Windows 和 Mac 计算机。Splashtop 可为 Windows 和 Mac 提供一致的用户体验。
X
能否在远程会话中协作
支持多用户同时加入远程会话并在同一台计算机上协作。
X
远程访问和支持多合一平台
Splashtop Enterprise 还提供远程支持功能，使 IT 团队能够管理和监控计算机，随时随地为员工提供按需支持。
X
是否适合混合办公
面对面和远程办公相结合是未来发展趋势，Splashtop 是非常合适的远程访问工具。员工可以在办公室办公，也可以在家里通过远程访问办公室的计算机工作。IT 部门可以利用远程访问，随时随地使用任意设备管理端点并提供远程支持。
不适合混合办公环境。