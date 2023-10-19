下一代远程和混合计算机实验室的最佳VDI替代方案

众所周知，本地虚拟桌面基础架构 (VDI) 的实施、扩展和维护既复杂又昂贵。 cloud来自 Amazon WorkspacesVMWare、 Horizon Microsofcloudt 、Azure 上的 Windows Virtual Desktop （WVD） 和 Citrix Managed Desktops 的基于 的 DaaS（桌面即服务）已成为按需、即用即付的计算平台。

但是，VDI和DaaS有许多缺点，当整个组织和教育机构利用它们来继续开展业务和远程教育时，这些缺点就会被放大。 像 Splashtop 这样的远程桌面解决方案克服了这些挑战，更适合当今的高性能、安全性和快速部署需求，尤其是那些希望将现有的校园计算机资源提供给在家或宿舍学习的学生的 K-12 和高等教育机构。