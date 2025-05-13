通过安全的计算机访问提高远程工作效率

随处办公体验
高性能、低延迟连接、4K 流式传输、直观界面，随处办公就像在办公桌前一样。
即时文件和应用程序可访问性
实时访问文件、数据和资源密集型应用程序，无需上传、同步或传输。
为整个工作流程提供可靠性能
远程会话期间，以高清音视频传输和响应式输入创建、设计、编辑、协作或管理项目，确保工作流程需要的一致性。
安全连接
使用企业级安全功能保护数据和访问，包括256位加密算法、MFA、SSO、精细访问控制和会话日志记录，以符合 ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA 等合规性标准。
保持连接、安全和高效的必备工具
跨平台访问了解更多
轻松连接 Mac、Windows、Linux、iOS、Android 或 Chromebook 设备，通过拖放文件传输、多显示器支持、远程打印等会话内功能保持高效。
高级安全性和可管理性了解更多
通过 SSO、精细访问控制、IP 白名单、云会话录制、无人值守安卓支持、RDP /SSH/VNC 远程连接等功能，利用企业级安全性和更高的可管理性提升运营水平。
远程访问移动设备了解更多
使用 Splashtop SOS 为客户端 iOS 和 Android 设备提供按需支持。使用简单的会话码即可远程实时查看或控制屏幕并快速解决问题。
端点保护了解更多
使用由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop AV 和 EDR 保护端点免受威胁，降低网络攻击的风险。
客户满意评论
Splashtop 允许学生在远程 Mac 设备上实时学习，获得实践经验，以顺利完成在线课程。
Sam Lee, Career & Technical Education Lab Technician, Riverside City College
客户满意评论
我们曾在几台电脑上试用了 AnyDesk，但用过 Splashtop 之后，用户反馈帧率要好得多，而且响应速度更快。剪辑师使用 Splashtop 远程办公时，几乎感受不到延迟，就像在办公室一样。
Mike Marsh, IT Manager, Warner Bros. International Television Production New Zealand