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A young woman working on a laptop during a remote session at a desk.

通过安全的计算机访问提高远程工作效率

从日常任务到复杂的工作流程，都能通过 Splashtop 随时随地使用任意设备安全办公，享受高性能远程访问。

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An IT worker working from home on a laptop.

随处办公体验

高性能、低延迟连接、4K 流式传输、直观界面，随处办公就像在办公桌前一样。

即时文件和应用程序可访问性

实时访问文件、数据和资源密集型应用程序，无需上传、同步或传输。

为整个工作流程提供可靠性能

远程会话期间，以高清音视频传输和响应式输入创建、设计、编辑、协作或管理项目，确保工作流程需要的一致性。

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

安全连接

使用企业级安全功能保护数据和访问，包括256位加密算法、MFA、SSO、精细访问控制和会话日志记录，以符合 ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA 等合规性标准。

保持连接、安全和高效的必备工具

  • 跨平台访问

    轻松连接 Mac、Windows、Linux、iOS、Android 或 Chromebook 设备，通过拖放文件传输、多显示器支持、远程打印等会话内功能保持高效。

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  • 高级安全性和可管理性

    通过 SSO、精细访问控制、IP 白名单、云会话录制、无人值守安卓支持、RDP /SSH/VNC 远程连接等功能，利用企业级安全性和更高的可管理性提升运营水平。

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  • Endpoint Monitoring and Management icon

    远程访问移动设备

    使用 Splashtop SOS 为客户端 iOS 和 Android 设备提供按需支持。使用简单的会话码即可远程实时查看或控制屏幕并快速解决问题。

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  • 端点保护

    使用由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop AV 和 EDR 保护端点免受威胁，降低网络攻击的风险。

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通过所需的访问，实现想要的灵活性

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客户满意评论

Splashtop 允许学生在远程 Mac 设备上实时学习，获得实践经验，以顺利完成在线课程。

Sam Lee, Career & Technical Education Lab Technician, Riverside City College

客户满意评论

我们曾在几台电脑上试用了 AnyDesk，但用过 Splashtop 之后，用户反馈帧率要好得多，而且响应速度更快。剪辑师使用 Splashtop 远程办公时，几乎感受不到延迟，就像在办公室一样。

Mike Marsh, IT Manager, Warner Bros. International Television Production New Zealand

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Solo

个人的远程桌面访问。

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Pro

适合个人、远程专业人员和小型团队的远程桌面访问。

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远程桌面访问，获得终极远程工作体验。

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具有 SSO、高级安全性和可管理性的企业级远程访问和远程支持解决方案。有 On-Prem 版本可用

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