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通过远程访问QuickBooks和记帐软件，在本纳税季节更智能地工作

轻松、可靠和安全地访问你的客户的计算机和书籍

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为全年需要处理税务的会计从业人员提供便利条件

通过Splashtop ，你能够安全地远程进入客户的电脑，管理他们的QuickBooks版本，或访问会计软件，提交所有与税收有关的文件。

用 Splashtop Business Access，你就能

  • 远程访问和控制QuickBooks和其他会计软件

  • 通过减少对客户的旅行或购买较少的软件许可证来节省资金

  • 在你需要时远程访问你的客户的软件

  • 远程打印收入报表和其他文件

  • 在旅途中或从你自己的家中进行高效的工作

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最多可访问2台计算机

CN¥35/月

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每个许可证最多可访问10台计算机

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  • 4-9名用户立省20%

  • 10名以上用户立省25%

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面向企业和高级用户

Enterprise

具备单点登录、精细化功能控制、USB 设备和手写笔重定向等高级功能！

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Splashtop 能为远程访问税务专业人员提供的优势

远程访问QuickBooks

需要安装 QuickBooks，但台式机却不在身边？没问题！只需打开设备，然后远程连接，即可控制远程桌面以访问 QuickBooks

远程办公并保持生产力

远程访问使您可以自由地在任何地方工作，包括在家中的舒适生活。坐在您最喜欢的沙发上完成工作。在正常工作时间以外完成任务以抢先一步。

即插即用-使用任意设备

笔记本电脑不在您面前吗？没问题。使用平板电脑或智能手机远程访问和控制计算机。您只需要Splashtop App即可访问您的计算机。设置过程不到一分钟。

减少通勤成本

更少的通勤时间意味着您可以更快地完成任务。尽早完成任务意味着您将减少工作量。在繁忙的季节里，对于会计师来说，没有比给减少他们的工作时间更大的好处了。

远程打印1099s、传输文件等！

将文件从客户端计算机远程打印到本地打印机 。将重要文档从他们的计算机传输到您的计算机。通过远程培训并向他们展示如何做来培训客户。他们的可能性是无限的！

确保安全和隐私

可确保客户和个人数据的安全性。在加密连接、多级密码选项、双因素身份验证等安全功能的保护下，您的数据非常安全。了解有关 Splashtop 安全性的更多信息。

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