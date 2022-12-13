通过远程访问QuickBooks和记帐软件，在本纳税季节更智能地工作

为全年需要处理税务的会计从业人员提供便利条件
通过 Splashtop，可以安全远程访问客户的计算机；管理其 QuickBooks 版本，或访问会计软件以归档所有税务相关文件。
使用 Splashtop Remote Access，您可以：
远程访问和控制 QuickBooks 和其他会计软件
减少出行次数或所需购买的软件许可证以节约成本
按需远程访问客户的软件
远程打印收入报表和其他文件
在旅途中或在家里高效办公
Splashtop 能为远程访问税务专业人员提供的优势
远程访问QuickBooks
需要安装 QuickBooks，但台式机却不在身边？没问题！只需打开设备，然后远程连接，即可控制远程桌面以访问 QuickBooks。
远程办公并保持生产力
远程访问使您可以自由地在任何地方工作，包括在家中的舒适生活。坐在您最喜欢的沙发上完成工作。在正常工作时间以外完成任务以抢先一步。
即插即用-使用任意设备
笔记本电脑不在您面前吗？没问题。使用平板电脑或智能手机远程访问和控制计算机。您只需要Splashtop App即可访问您的计算机。设置过程不到一分钟。
减少通勤成本
更少的通勤时间意味着您可以更快地完成任务。尽早完成任务意味着您将减少工作量。�在繁忙的季节里，对于会计师来说，没有比给减少他们的工作时间更大的好处了。
远程打印1099s、传输文件等！
将文件从客户端计算机远程打印到本地打印机 。将重要文档从他们的计算机传输到您的计算机。通过远程培训并向他们展示如何做来培训客户。他们的可能性是无限的！
确保安全和隐私
可确保客户和个人数据的安全性。在加密连接、多级密码选项、双因素身份验证等安全功能的保护下，您的数据非常安全。了解有关 Splashtop 安全性的更多信息。