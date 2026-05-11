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Autonomous Endpoint Management for Modern IT
Autonomous Endpoint Management for Modern IT

Splashtop AEM：自动化、修补和保护每个终端

通过自动化、实时可见性和遠端電腦支援简化 IT 操作，从单一控制台保持终端安全、最新且合规。

每个端点每月不到 ¥8

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多种解决方案。一个
无缝体验。

Splashtop OS patch dashboard

实时漏洞和补丁管理

防范威胁，避免其对业务造成影响，及时检测、优先排序并进行补救。

  • 持续扫描Windows和macOS中的CISA KEV、CVE和软件更新

  • 识别和优先处理零日漏洞和高风险漏洞

  • 自动化操作系统和第三方软件修补程序

  • 通过策略驱动或按需的补丁工作流部署补丁


Screenshot of the “SJC Servers Update” settings page, showing options for patching: update settings, scan schedule set to daily at 14:00, and manual approval for security updates.

从手动到自动

消除重复任务，释放IT资源。

  • 配置基于策略的修补程序与版本控制和更新环

  • 触发自动修复常见问题

  • 在大规模环境中安排数千个端点的任务


A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

端点安全与合规

保持安全态势，降低风险，并遵从ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA和PCI等标准的合规性，而不增加复杂性。

  • 执行终端配置和安全策略

  • 检测并修复不合规的终端

  • 维护审计就绪的仪表盘和库存报告

  • 通过与防病毒和EDR的集成扩展保护


Man reading a case study titled Splashtop Remote Support Case Study with Midwest PROTECH

通过远程支持更快解决问题

从识别问题到解决问题，无需延迟。

  • 即时访问端点以调查和解决问题

  • 在不打扰最终用户的情况下，使用后台工具进行故障排除

  • 减少解决时间并消除人工交接

  • 提升技术人员和最终用户在各设备上的支持体验


只需一个解决方案

用一个解决方案取代多个软件。

  • 从一个控制台管理终端管理、远程支持、访问和安全

  • 减少授权和维护开销

  • 通过单一平台简化操作

  • 提升您的环境的可见性和控制力


高级数据保护和安全

安全更进一步，安心再升一级。

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    安全基础架构

    安全的云和本地托管服务具有全天候入侵检测功能和 SOC 2 和 3 认证，随时随地保护您的计算机、用户和数据安全。

    了解更多
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    高级安全功能

    通过2FA、端点 MFA、会话审计日志记录和端到端加密等功能，IT 团队可以完全控制远程访问的安全。

    了解更多
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    标准与合规性

    我们严格遵守各种隐私和安全标准（如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），为您保驾护航，确保您的合规性。

    了解更多

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