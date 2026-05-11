多种解决方案。一个
无缝体验。
实时漏洞和补丁管理
防范威胁，避免其对业务造成影响，及时检测、优先排序并进行补救。
持续扫描Windows和macOS中的CISA KEV、CVE和软件更新
识别和优先处理零日漏洞和高风险漏洞
自动化操作系统和第三方软件修补程序
通过策略驱动或按需的补丁工作流部署补丁
从手动到自动
消除重复任务，释放IT资源。
配置基于策略的修补程序与版本控制和更新环
触发自动修复常见问题
在大规模环境中安排数千个端点的任务
端点安全与合规
保持安全态势，降低风险，并遵从ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA和PCI等标准的合规性，而不增加复杂性。
执行终端配置和安全策略
检测并修复不合规的终端
维护审计就绪的仪表盘和库存报告
通过与防病毒和EDR的集成扩展保护
通过远程支持更快解决问题
从识别问题到解决问题，无需延迟。
即时访问端点以调查和解决问题
在不打扰最终用户的情况下，使用后台工具进行故障排除
减少解决时间并消除人工交接
提升技术人员和最终用户在各设备上的支持体验
只需一个解决方案
用一个解决方案取代多个软件。
从一个控制台管理终端管理、远程支持、访问和安全
减少授权和维护开销
通过单一平台简化操作
提升您的环境的可见性和控制力