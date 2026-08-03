广受欢迎的远程访问、远程支持和端点管理软件
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了解我们的热门解决方案
远程访问
从任意设备随时随地安全、高性能地远程访问电脑。有了 Splashtop Remote Access，远程办公和在办公室一样。
远程支持
安全、易用、无人值守且可按需提供的 IT 远程支持解决方案，可远程支持电脑和移动设备：Splashtop Remote Support。
端点与补丁管理
通过 Splashtop AEM 的实时补丁管理、软件管理、部署、策略等功能监控、管理和更新设备。
Enterprise
Splashtop Enterprise 提供企业级远程访问和远程支持服务，具备 SSO 和各种高级管理功能。提供本地部署版本。
受到3000万用户和85%世界500强公司的信赖
庆祝 Splashtop 成立20周年
注意事项
了解 Splashtop 发展历程，了解我们如何依据客户需求塑造打造产品。
Splashtop 研究发现，端点维护消耗了一半的 IT 容量。
获取报告：困局：为什么大多数 IT 团队无法摆脱被动式端点管理。
适合企业的远程桌面软件
立省40%
我们将深入探讨企业远程桌面解决方案，了解企业在选择远程桌面工具时面临的挑战，以及为什么 Splashtop Enterprise 能成为理想的解决方案。
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远程访问
从任意设备随时随地安全、高性能地远程访问电脑。有了 Splashtop Remote Access，远程办公和在办公室一样。
远程支持
安全、易用、无人值守且可按需提供的 IT 远程支持解决方案，可远程支持电脑和移动设备：Splashtop Remote Support。
端点与补丁管理
通过 Splashtop AEM 的实时补丁管理、软件管理、部署、策略等功能监控、管理和更新设备。
客户满意评论
Splashtop 具有卓越的安全性和可用性。我们的 IT 支持现可将更多时间用于用户。
John Williams, International IT Director at GE
客户满意评论
“我非常感谢 Splashtop 技术支持团队的周到服务。这对从事技术的人来说至关重要。我的工作因此变得更加轻松，我真的很感激，谢谢你们。”
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
客户满意评论
Splashtop 具有我们所需的功能，价格也更符合我们的期望。
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group