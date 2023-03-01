受到3000万用户和85%世界500强公司的信赖
2023年俄亥俄州教育技术会议
2月14-16日 俄亥俄州
我们的团队将分享 Splashtop 如何为全球 K-12 学校提供一流的远程访问、远程支持、跨屏生产力和协作体验。
远程访问、查看和控制安卓手机和平板电脑
2022年10月6日|太平洋时间 上午11：00
通过 Splashtop SOS，可以实时远程查看安卓设备屏幕并远程访问/控制安卓设备。
Virginia Tech 远程支持 140 个站点中的 2,200 多个设备
Splashtop 在2022年第三季度推出的新功能
通过远程访问提高效率、降低 IT 团队的成本
通过远程访问解决家人的电脑难题
Gartner 报告
利用远程访问在节假日为家人提供帮助。
安全和隐私
安全基础架构
Splashtop 云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境。我们在开发、部署和生产环境中遵循行业最佳实践，实施全天候入侵检测和防御机制。了解更多关于我们如何保护设备、用户和数据安全的信息。
高级安全功能
Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。
标准与合规性
Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 报告。Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。
数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。
了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。
案例分析
华纳兄弟通过 Splashtop 实现随时随地的后期制作
华纳兄弟国际电视制作公司（WBITVP）新西兰团队已部署 Splashtop 作为业务连续解决方案，以在新冠疫情期间远程完成后期制作工作流程。为此，该公司测试了多种远程访问解决方案，最终选择 Splashtop，以满足对安全性和高性能远程生产力的需求。
客户满意评论
Splashtop 具有我们所需的功能，价格也更符合我们的期望。
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group
客户满意评论
Splashtop 具有卓越的安全性和可用性。我们的 IT 支持现可将更多时间用于用户。
John Williams, International IT Director at GE
客户满意评论
“我非常感谢 Splashtop 技术支持团队的周到服务。这对从事技术的人来说至关重要。我的工作因此变得更加轻松，我真的很感激，谢谢你们。”
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
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Splashtop 具有我们所需的功能，价格也更符合我们的期望。
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group
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John Williams, International IT Director at GE