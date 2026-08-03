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广受欢迎的远程访问、远程支持和端点管理软件

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Logo for TrustRadius — stylized “TrustRadius” wordmark (blue-toned) with five gold stars below to denote a five-star rating badge.
Logo for Capterra — stylized “Capterra” wordmark (deep-blue) to the right of a multi-colored triangular “arrow/compass” icon; with five gold stars below to indicate a five-star badge.
Logo for G2 — a stylized “G2” mark above five gold stars (5-star rating badge)
Logo for GetApp — stylized “GetApp” wordmark above five gold stars (5-star rating badge)
A woman sits at a desk in a modern office with large windows, working on a laptop and holding a pen while looking at the screen thoughtfully. City skyscrapers are visible in the background.

个人与团队

随时随地使用 Splashtop Remote Access 从任意其他设备访问电脑。非常适合居家办公。

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A man wearing a headset sits at a desk in front of a laptop, speaking and gesturing with his hand during a video call in a modern office setting.

适用于 IT、帮助台和 MSP

通过 Splashtop AEM 或 Splashtop Remote Support 远程监控和管理端点，为最终用户提供远程支持和远程访问服务。

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远程访问

从任意设备随时随地安全、高性能地远程访问电脑。有了 Splashtop Remote Access，远程办公和在办公室一样。

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远程支持

安全、易用、无人值守且可按需提供的 IT 远程支持解决方案，可远程支持电脑和移动设备：Splashtop Remote Support

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端点与补丁管理

通过 Splashtop AEM 的实时补丁管理、软件管理、部署、策略等功能监控、管理和更新设备。

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Enterprise

Splashtop Enterprise 提供企业级远程访问和远程支持服务，具备 SSO 和各种高级管理功能。提供本地部署版本。

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受到3000万用户和85%世界500强公司的信赖

Harvard University logo
UPS logo
GE logo
NHL logo
toyota logo
Blue background with thin, light, abstract curved lines forming loops and arcs on the right side, leaving the left side mostly empty.
功能

庆祝 Splashtop 成立20周年

注意事项

了解 Splashtop 发展历程，了解我们如何依据客户需求塑造打造产品。

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A small line-drawn icon of a house with a padlock and a Wi-Fi signal appears in the top right corner of a solid blue background.
新产品

集管理、支持和安全于一体

使用 Splashtop Autonomous Endpoint Management 简化 IT 运维。通过面向 IT 和 MSP 的端点管理补丁管理，确保端点保持最新、合规且安全。预约演示联系我们了解更多信息。

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Blue background with a column of light blue technology-themed line icons on the right, including symbols for cloud, security, data, graphs, and connectivity. The left side is empty with ample space.
最新研究报告

Splashtop 研究发现，端点维护消耗了一半的 IT 容量。

获取报告：困局：为什么大多数 IT 团队无法摆脱被动式端点管理。

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A solid green background with two simple white outlined icons in the upper right corner: one of a padlock and another of a document with a checkmark.
博客

适合企业的远程桌面软件

立省40%

我们将深入探讨企业远程桌面解决方案，了解企业在选择远程桌面工具时面临的挑战，以及为什么 Splashtop Enterprise 能成为理想的解决方案

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高级数据保护和安全

安全更进一步，安心再升一级。

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    安全基础架构

    安全的云和本地托管服务具有全天候入侵检测功能和 SOC 2 和 3 认证，随时随地保护您的计算机、用户和数据安全。

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  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    高级安全功能

    借助 2FA、端点 MFA、会话审计日志和 E2E 加密等功能，IT 团队可以完全控制远程访问的安全。

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  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    标准与合规性

    我们严格遵守各种隐私和安全标准（如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），为您保驾护航，确保您的合规性。

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Warner Bros Logo

案例分析

华纳兄弟通过 Splashtop 实现随时随地的后期制作

华纳兄弟国际电视制作公司（WBITVP）新西兰团队已部署 Splashtop 作为业务连续解决方案，以在新冠疫情期间远程完成后期制作工作流程。为此，该公司测试了多种远程访问解决方案，最终选择 Splashtop，以满足对安全性和高性能远程生产力的需求。

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从任意设备随时随地安全、高性能地远程访问电脑。有了 Splashtop Remote Access，远程办公和在办公室一样。

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安全、易用、无人值守且可按需提供的 IT 远程支持解决方案，可远程支持电脑和移动设备：Splashtop Remote Support

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端点与补丁管理

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Foxpass

通过 Foxpass Cloud RADIUS 和 Cloud PKI 能够使用基于身份和证书的身份验证轻松保护 Wi-Fi 网络安全。

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客户满意评论

Splashtop 具有卓越的安全性和可用性。我们的 IT 支持现可将更多时间用于用户。

John Williams, International IT Director at GE

Logo for GE

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“我非常感谢 Splashtop 技术支持团队的周到服务。这对从事技术的人来说至关重要。我的工作因此变得更加轻松，我真的很感激，谢谢你们。”

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

Logo for St. Joseph's School for the Deaf

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Splashtop 具有我们所需的功能，价格也更符合我们的期望。

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

Logo of Strobel Energy Group

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