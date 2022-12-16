Warner Bros.新西兰通过Splashtop 企业实现了远距离后期制作。

华纳兄弟新西兰团队通过 Splashtop Enterprise 实现远程后期制作
远程后期制作因高性能远程访问而未受任何影响
摘要
华纳兄弟国际电视制作公司（WBITVP）新西兰团队已部署 Splashtop 作为业务连续解决方案，以在新冠疫情期间远程完成后期制作工作流程。为此，该公司测试了多种远程访问解决方案，最终选择 Splashtop，以满足对安全性和高性能远程生产力的需求。
WBITVP 新西兰团队的 IT 经理 Mike Marsh 分享了公司与 Splashtop 故事。
来自新西兰 Warner Bros. International Television Production
我们曾在几台电脑上试用了 AnyDesk，但用过 Splashtop 之后，用户反馈帧率要好得多，而且响应速度更快。剪辑师在使用 Splashtop 远程办公时，几乎感受不到延迟，就像在办公室工作一样。
Mike Marsh, IT Manager
挑战：如何找到快速安全的远程访问解决方案以实现远程办公
WBITVP 新西兰后期制作团队收到新冠疫情临时通知，必须执行居家隔离。为实现这一目的，后期制作团队需要快速找到远程办公解决方案后进行部署，同时要确保公司剪辑人员能够远程使用办公室的 Windows 和 Mac 工作站，因为 Avid Media Composer、DaVinci Resolve 等专业软件只能在办公室工作站运行。后期制作团队需要找到一种远程办公解决方案，能够提供与在办公室工作相同的安全性和生产力。
音视频编辑、视觉效果、混音、调色、配音、唇音同步等后期制作活动需要超高性能的远程会话才能实现流畅的远程办公，同时内容安全和隐私在媒体与娱乐行业也很重要。后期制作团队需要的解决方案必须符合华纳兄弟的政策和高标准。
Mike 的团队开始尝试其他远程访问解决方案，但发现 Splashtop 的用户体验更好。
解决方案：通过 Splashtop Enterprise 为华纳兄弟新西兰团队提供简单应用的高性能远程访问和支持
通过 Splashtop，WBITVP 新西兰不仅可以使剪辑师实现远程办公，还能提供远程支持。Mike 及其团队将 Splashtop 作为远程访问解决方案的原因如下：
在 Windows 和 Mac 上的高性能和可用性：Splashtop 远程会话具有高性能，帧率高达60 fps，其延迟和延迟可变性很低，具备用于调整颜色深度和保真度的质量设置。用户可以使用任意设备完成后期制作相关的资源密集型工作，同时享受原生体验。
“使用 Splashtop 远程办公时，我们的剪辑师几乎感受不到任何延迟，他们说远程办公的时候就像在办公室一样。Splashtop 远程控制非常简单，而且对用户也很友好，”Mike 说。
强大的安全性和单点登录（SSO）“我们使用 Okta 进行单点登录（SSO）。选择 Splashtop Enterprise，主要是因为除了多因素身份验证、设备验证、加密等其他安全功能之外，该软件还可以轻松无缝地集成 SSO，”Mike 说。
卓越的用户和群组管理：Splashtop Enterprise 允许 IT 管理员基于用户、计算机、角色和群组的精细化权限实现更好的访问控制。“选择 Splashtop 是因为我需要简单但易于管理的解决方案，而 Splashtop 符合所有条件，不仅可以管理用户和群组，而且支持任意分配用户或群组。这些功能我非常喜欢，”Mike 说。
简单快速的部署：“仅需5个小时，就能完成设置开始运行！不仅管理员认为 Splashtop 的部署和用户操作简单易行，剪辑师也对此给予了正面反馈。事实上，从初次投入使用到为用户授予访问权限，这一设置过程简单又安全，让我印象很深刻。快速的部署能够确保工作流程保持顺畅，”Mike 说。
高效的 IT 支持工具：IT 可以使用同一平台管理公司的远程访问，还可以提供有人值守和无人值守的远程支持，让工作非常便捷。
Mike 使用 Splashtop Enterprise 的远程支持功能来确保远程用户在需要时立即获得帮助，并使办公室工作站保持最新状态。“作为管理员，Splashtop 在协助用户方面非常有用。有人值守的远程支持功能非常棒，让我能够快速排除故障并解决请求。用户可以使用任何计算机，甚至是 iPad 或 Chromebook，我可以远程登录并了解发生了什么。”
结果：提高业务连续性和工作弹性
Mike 表示：“一开始，我的目标只是让用户实现远程办公，首要任务为人们创造居家办公的机会。如果没有 Splashtop，我们不可能做到这一点。即使在疫情结束之后，我们也会提供远程职位，旨在提高工作弹性，Splashtop 则是我们实现这一目标的关键。”
细节
华纳兄弟国际电视制作公司（WBITVP）新西兰团队简介
WBITVP 新西兰是新西兰知名的大型影视制作公司，为新西兰及世界各地的观众制作各种电视节目，曾屡次获奖。
WBITVP 新西兰团队是新西兰优秀电视节目非常值得信赖的制作合作伙伴，也是一家很有激情的制片公司，备受赞誉。该团队负责制作黄金时段的电视节目，其下设部门包括公司内部制作、后期制作、音频与动画，旨在创作更优质的内容，所有团队成员都因这一使命感到荣耀。该团队致力于讲述精彩故事，开发令人振奋的传播形式，创作对全球观众更具吸引力的影视内容。
关于 Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise，是面向组织的一体化远程访问和远程支持解决方案，具备高性能远程会话和一系列强大的功能，让需要访问高端工作站和软件的设计师也可以实现高效远程办公。
IT 团队可以轻松地部署和管理员工的安全远程访问，还可以高效支持工作站和员工设备。