Warner Bros.新西兰通过Splashtop 企业实现了远距离后期制作。

新西兰WBITVP使用Splashtop ，以实现编辑们的远程工作，并提供远程支持。 以下是迈克和他的团队选择Splashtop 作为其远程访问解决方案的一些原因。

Windows 和Mac上的高性能和可用性凭借先进的性能特点，Splashtop 远程会话提供了高达每秒60帧（fps）、最小的延迟和延迟变化以及调整颜色深度和保真度的质量设置。 即使是与后期制作有关的资源密集型任务，用户也能获得原生的体验，而不管他们使用的是什么设备。

"有了Splashtop ，我们的编辑几乎没有体验到滞后，就像他们在办公室一样。 麦克说："远程控制很简单，对用户很友好。

强大的安全性和单点登录（SSO） "我们使用Okta进行SSO。 Mike说："我们选择Splashtop Enterprise的主要原因之一是，除了多因素认证、设备认证、加密等其他安全检查外，还具有简单和无缝的SSO集成。

卓越的用户和群组管理 Splashtop Enterprise 使IT管理员能够通过基于用户、计算机、角色和群组的细化权限，拥有更大的访问控制权。 "我选择Splashtop ，因为我想要一个简单而又可管理的解决方案，它满足了所有的要求。 迈克说："我真的很喜欢你可以管理用户和组，并在飞行中分配他们。

简单快速的部署 "我们能够在短短五个小时内完成设置和运行！"。 从管理的角度来看，不仅部署和用户推广简单易行，而且连编辑们的反馈也是积极的。 事实上，从最初的介绍到给予用户访问权，我对简单而安全的设置印象非常深刻。 快速的周转使我们的工作流程顺利进行，"迈克说。

有效的IT支持工具 IT部门可以方便地使用同一平台来管理组织的远程访问，还可以提供有人值守和无人值守的远程支持。

Mike使用Splashtop Enterprise的远程支持功能，以确保远程用户在需要时能尽快得到帮助，并使办公室工作站保持在最新状态。 "作为一名管理员，Splashtop在协助用户时被证明非常有用。 SOS功能非常好，使我能够快速排除故障和解决请求。 用户可以使用任何电脑，甚至是iPad或Chromebook，而我可以远程进入并弄清发生了什么。"