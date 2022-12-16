Warner Bros.新西兰通过Splashtop 企业实现了远距离后期制作。
远程后期制作因高性能远程访问而未受任何影响
摘要
华纳兄弟国际电视制作公司（WBITVP）新西兰团队已部署 Splashtop 作为业务连续解决方案，以在新冠疫情期间远程完成后期制作工作流程。为此，该公司测试了多种远程访问解决方案，最终选择 Splashtop，以满足对安全性和高性能远程生产力的需求。
新西兰WBITVP的IT经理Mike Marsh，分享了他们的Splashtop故事。
来自新西兰 Warner Bros. International Television Production
我们正在几台电脑上尝试AnyDesk ，但在使用Splashtop ，用户的反馈是，帧率要好得多，他们有一个更灵敏的体验。 通过Splashtop ，我们的编辑几乎没有体验到滞后，就像他们在办公室一样。
Mike Marsh, IT Manager
挑战：如何找到快速安全的远程访问解决方案以实现远程办公
在突然收到COVID-19封锁通知后，后期制作团队需要迅速找到并部署一个远程工作解决方案，以继续在家工作。 他们需要使编辑能够远程使用他们在办公室的Windows 和运行Avid Media Composer和DaVinci Resolve等专业软件的Mac工作站。 他们需要一个解决方案，给他们提供与办公室内相同的安全和生产力。
后期制作活动，如声音和视频编辑、视觉效果、混音、调色、配音、对口型和其他活动，都需要非常高性能的远程会话来实现无挫折的远程工作。 在媒体和娱乐行业，内容安全和隐私也是最重要的，因此该团队需要一个能遵守华纳兄弟的政策和标准的解决方案。
迈克的团队开始尝试其他的远程访问解决方案，但发现Splashtop，其用户体验要好得多。
解决方案：通过 Splashtop Enterprise 为华纳兄弟新西兰团队提供简单应用的高性能远程访问和支持
新西兰WBITVP使用Splashtop ，以实现编辑们的远程工作，并提供远程支持。 以下是迈克和他的团队选择Splashtop 作为其远程访问解决方案的一些原因。
Windows 和Mac上的高性能和可用性凭借先进的性能特点，Splashtop 远程会话提供了高达每秒60帧（fps）、最小的延迟和延迟变化以及调整颜色深度和保真度的质量设置。 即使是与后期制作有关的资源密集型任务，用户也能获得原生的体验，而不管他们使用的是什么设备。
"有了Splashtop ，我们的编辑几乎没有体验到滞后，就像他们在办公室一样。 麦克说："远程控制很简单，对用户很友好。
强大的安全性和单点登录（SSO） "我们使用Okta进行SSO。 Mike说："我们选择Splashtop Enterprise的主要原因之一是，除了多因素认证、设备认证、加密等其他安全检查外，还具有简单和无缝的SSO集成。
卓越的用户和群组管理 Splashtop Enterprise 使IT管理员能够通过基于用户、计算机、角色和群组的细化权限，拥有更大的访问控制权。 "我选择Splashtop ，因为我想要一个简单而又可管理的解决方案，它满足了所有的要求。 迈克说："我真的很喜欢你可以管理用户和组，并在飞行中分配他们。
简单快速的部署 "我们能够在短短五个小时内完成设置和运行！"。 从管理的角度来看，不仅部署和用户推广简单易行，而且连编辑们的反馈也是积极的。 事实上，从最初的介绍到给予用户访问权，我对简单而安全的设置印象非常深刻。 快速的周转使我们的工作流程顺利进行，"迈克说。
有效的IT支持工具 IT部门可以方便地使用同一平台来管理组织的远程访问，还可以提供有人值守和无人值守的远程支持。
Mike使用Splashtop Enterprise的远程支持功能，以确保远程用户在需要时能尽快得到帮助，并使办公室工作站保持在最新状态。 "作为一名管理员，Splashtop在协助用户时被证明非常有用。 SOS功能非常好，使我能够快速排除故障和解决请求。 用户可以使用任何电脑，甚至是iPad或Chromebook，而我可以远程进入并弄清发生了什么。"
结果。业务连续性和增加工作灵活性
"我的目标只是为了让用户远程工作。 我的首要任务是成为人们有机会在家工作的助推器。 如果没有Splashtop ，我们就不可能有这样的时间，"迈克说。 "即使在大流行病之后，我们也将提供远程角色。 提供工作灵活性是我们的目标，而Splashtop ，是我们实现这一目标的核心部分。"
细节
华纳兄弟国际电视制作公司（WBITVP）新西兰团队简介
新西兰WBITVP 是新西兰最大和最令人兴奋的制作公司之一，为新西兰和世界各地的观众制作获奖的电视。
该团队作为值得信赖的制作伙伴和热情的新西兰优秀电视制作人，已经获得了良好的声誉。 该团队提供黄金时段的电视，拥有内部制作、后期音频和运动图像团队，为创造最好的内容而自豪。 它仍然致力于讲述伟大的故事，开发令人兴奋的形式，并创造和制作能够吸引全世界观众的内容。
关于 Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise，是面向组织的一体化远程访问和远程支持解决方案，具备高性能远程会话和一系列强大的功能，让需要访问高端工作站和软件的设计师也可以实现高效远程办公。
IT团队可以轻松地部署和管理员工的安全远程访问，还可以有效地支持工作站和员工设备。