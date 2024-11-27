通过会话录制和实时监控确保第三方访问安全
利用远程权限访问管理（RPAM），实现功能强大、无需凭证、有时限的即时（JIT）访问。利用远程浏览器隔离（RBI）防范互联网威胁和数据丢失。支持 BYOD、无客户端访问和非托管设备，涵盖 IT 和 OT 环境。
下一代零信任安全
零信任网络
比传统 VPN 更安全，速度更快，采用微分段技术，可减少横向移动。
最小特权访问
基于身份、角色、设备和网络环境的零信任安全访问，仅允许访问必要内容。
实时会话监控
可以监控、管理和录制远程会话，全面了解用��户活动。
易用性
易于部署
避免复杂的 VPN 策略管理。安全访问和连接仅需几分钟内即可完成设置。
即时访问
用户仅在需要时才能临时访问资源，可访问时间受限且权限设置精细。
无代理 ZTNA 访问
无代理 ZTNA 访问无需安装软件，可快速接入第三方供应商和 BYOD 用户。
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我们想要的是一种简单、快速、便捷的方案，让人们能随时随地安全远程访问内部资源。有了 Splashtop Secure Workspace，我们就找到了完美的解决方案。
IT Manager, Community College
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根据我使用该产品的体验，我能感受到该产品在研发和安全方面花费了很多心思和精力，对此我非常感激。
Manager of Technology, Community College District
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推荐！在为特权用户和第三方用户提供安全远程访问方面，你们的产品具备我想要的所有功能。
CTO, a Managed Service Provider
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我们目前使用的特权访问管理工具既贵又复杂。Splashtop Secure Workspace 不仅简化了这一日常工作流程，还通过安全服务边缘功能增强了对关键资源的远程访问。
Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital
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很高兴发现了 Splashtop，能满足我们对公司安全访问解决方案的各种需求，特别是能通过 Splashtop Secure Workspace 解决第三方访问的复杂问题。
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
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Splashtop 是我们合作过的最好的供应商之一。Splashtop Secure Workspace 团队非常专业、工作努力，响应很及时。我们十分期待在未来能与 Splashtop 持续合作。
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
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我们在与其他供应商合作时碰到了许多问题，想获得技术支持却只收到了一份 PDF 格式的操作指南。但 Splashtop 团队却全心全意确保我们能充分获得他们解决方案的全部价值。现在是转用 Splashtop Secure Workspace 的最佳时机！
IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company
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Splashtop Secure Workspace 是符合我们 IT 安全需求的理想选择，采用对用户友好的单一平台满足我们的安全需求，大大节省了资源和精力。
Founder / CEO, Technology Services Provider