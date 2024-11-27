Splashtop Secure Workspace

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零信任简化版

支持 SSE & SASE 服务的统一安全访问平台

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Harvard University logo with a red shield featuring the Latin word VERITAS on three open books, next to the text HARVARD UNIVERSITY in black capital letters.
The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
The Hyundai logo, featuring a stylized blue H inside an oval, appears next to the word HYUNDAI in bold blue capital letters on a light background.
The CBS logo features a stylized eye symbol to the left of the bold, black letters CBS on a white background.
Marriott logo in red text with a stylized “M” above the word “Marriott,” and the words “Hotels Resorts Suites” below. The background is light gray.
A digital dashboard with cybersecurity icons and shield symbols connecting devices across a world map, highlighting global online security. One device has a red X alert, while others show green check marks.

淘汰 VPN，采用新一代零信任网络访问（ZTNA）

对访问内部资源的用户实施零信任、默认拒绝策略。可以有效防止横向移动和流量回程，比 VPN 速度更快、更安全。


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A laptop screen displays a web page titled Active Sessions, showing a list of user sessions with details like user ID, source IP, country flag, access type, application, and timestamps. The background is blue.

通过会话录制和实时监控确保第三方访问安全

利用远程权限访问管理（RPAM），实现功能强大、无需凭证、有时限的即时（JIT）访问。利用远程浏览器隔离（RBI）防范互联网威胁和数据丢失。支持 BYOD、无客户端访问和非托管设备，涵盖 IT 和 OT 环境。


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下一代零信任安全

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    零信任网络

    比传统 VPN 更安全，速度更快，采用微分段技术，可减少横向移动。​

  • Blue outline icon of an ID card with a user silhouette and horizontal lines, accompanied by a large check mark in a circle, indicating verification or approval.

    最小特权访问

    基于身份、角色、设备和网络环境的零信任安全访问，仅允许访问必要内容。

  • Blue outline icon of a computer monitor with a video camera symbol in the top right corner, suggesting video calling or video conferencing.

    实时会话监控

    可以监控、管理和录制远程会话，全面了解用户活动。​

易用性​

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    易于部署

    避免复杂的 VPN 策略管理。安全访问和连接仅需几分钟内即可完成设置。​

  • A blue outline of a clock showing 3 o’clock, with bold hour markers at 12, 1, 2, and 3, on a light gray background.

    即时访问

    用户仅在需要时才能临时访问资源，可访问时间受限且权限设置精细。​

  • Blue outline icon of an open laptop connected to a network node below, symbolizing a computer linked to a network. The background is light gray.

    无代理 ZTNA 访问

    无代理 ZTNA 访问无需安装软件，可快速接入第三方供应商和 BYOD 用户。​

客户满意评论

我们想要的是一种简单、快速、便捷的方案，让人们能随时随地安全远程访问内部资源。有了 Splashtop Secure Workspace，我们就找到了完美的解决方案。

IT Manager, Community College

客户满意评论

根据我使用该产品的体验，我能感受到该产品在研发和安全方面花费了很多心思和精力，对此我非常感激。

Manager of Technology, Community College District

客户满意评论

推荐！在为特权用户和第三方用户提供安全远程访问方面，你们的产品具备我想要的所有功能。

CTO, a Managed Service Provider

客户满意评论

我们目前使用的特权访问管理工具既贵又复杂。Splashtop Secure Workspace 不仅简化了这一日常工作流程，还通过安全服务边缘功能增强了对关键资源的远程访问。

Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital

客户满意评论

很高兴发现了 Splashtop，能满足我们对公司安全访问解决方案的各种需求，特别是能通过 Splashtop Secure Workspace 解决第三方访问的复杂问题。

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

客户满意评论

Splashtop 是我们合作过的最好的供应商之一。Splashtop Secure Workspace 团队非常专业、工作努力，响应很及时。我们十分期待在未来能与 Splashtop 持续合作。

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

客户满意评论

我们在与其他供应商合作时碰到了许多问题，想获得技术支持却只收到了一份 PDF 格式的操作指南。但 Splashtop 团队却全心全意确保我们能充分获得他们解决方案的全部价值。现在是转用 Splashtop Secure Workspace 的最佳时机！

IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company

客户满意评论

Splashtop Secure Workspace 是符合我们 IT 安全需求的理想选择，采用对用户友好的单一平台满足我们的安全需求，大大节省了资源和精力。

Founder / CEO, Technology Services Provider

A blue outline icon of a laptop with a padlock displayed on the screen, symbolizing cybersecurity or secure online access, on a light gray background.

使用 Splashtop Secure Workspace 改进安全访问

Splashtop 高级技术副总裁 Yanlin Wang 解释了如何打破固有的安全模式，以帮助所有用户实现随时随地安全访问任意资源

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Blue outline icon of a person’s ID card next to a padlock with a checkmark, symbolizing privacy, security, or protected personal information, on a light background.

身份和访问管理说明：身份和访问管理详细指南

在快速发展的数字环境中，如何保护敏感数据并有效管理用户访问越来越重要。

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Blue line icon of a prison bed and a skull, connected by a line, symbolizing death row or capital punishment, on a light gray background.

如何缓解 XZ 后门供应链攻击

在数字时代，供应链攻击已成为复杂的威胁载体，利用了现代软件生态系统的互联性。

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Blue icon of a person next to a triangular warning sign with an exclamation mark inside, on a light background.

利用 Splashtop 的准时制访问模式确保第三方访问安全

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