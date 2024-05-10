如何缓解 XZ 后门供应链攻击

在数字时代，供应链攻击已成为一种复杂的威胁载体，它利用了现代软件生态系统的互联性。 最近的一个例子，即 XZ 后门供应链攻击（CVE-2024-3094），凸显了对强大网络安全防御的迫切需求。 本篇文章将探讨该攻击及其影响，以及Splashtop Secure Workspace如何帮助您的组织防范此类漏洞。
了解 XZ 后门攻击
该后门是在一名开发人员检测到 Linux Debian 操作系统中安全外壳协议（SSH）的性能异常时发现的。 通过深入研究发现了一个漏洞，该漏洞可通过带有特定加密密钥的 SSH 登录证书远程执行任意代码。
XZ 后门被巧妙地嵌入到 XZ Utils 中，这是一种在多个 Linux 发行版中使用的流行压缩工具。 这个后门的设计目的是在允许未经授权访问受影响系统的同时逃避检测，有可能将敏感的组织数据暴露给网络犯罪分子。 这一后门的复杂设计和实施凸显了当今网络对手的先进能力。
即时缓解策略
在系统上验证和降级 XZ
确定您的系统是否正在运行 XZ Utils 的受损版本（5.6.0 或 5.6.1）至关重要。 各机构可使用xz --version命令检查其安装的版本，并应根据需要降级到安全、未受影响的 5.4.x版本。 版本信息可与Repology 等数据库相互核对。
利用恶意软件包检测工具
使用Binarly 和 Bitdefender 反恶意软件等工具，前者可使用行为分析来检测可疑的 IFUNC 实现，后者可帮助识别和阻止与受损 XZ 软件包相关的恶意文件。 这些工具对于保持软件供应链的完整性至关重要。
利用多层零信任安全提供长期保护
部署零信任安全系统
零信任模式--"绝不信任，始终验证"--在当今的网络安全环境中至关重要。 在您的基础设施中部署Splashtop Secure Workspace ，以保护您的 Linux 服务器以及运行在Windows 、MacOS 和各种网络设备上的其他关键系统。
防止基于互联网的 SSH 威胁
直接入站 SSH 流量会带来相当大的安全风险。 通过基于代理和无代理的 Secure Workspace 专用应用程序配置 SSH 访问，企业可以实现强大的零信任访问结构。 这种方法能有效保护关键系统，防止来自互联网的未经授权的访问尝试。
消除隐性信任
采用零信任框架意味着必须赢得和验证信任。 Secure Workspace 可执行多因素身份验证 (MFA)，并在允许访问前验证端点设备。 这一严格的验证过程可确保只有经过身份验证、使用安全设备的用户才能访问敏感资源。
应用多层零信任保护
为进一步加强安全性，可利用 Secure Workspace 的有条件访问功能来执行地理围栏、使访问与工作计划保持一致，以及根据 IP 地址和设备状态限制连接。 这种多层次的方法可确保根据上下文因素动态调整访问权限，在提高安全性的同时不影响用户的便利性。
实施特权访问管理
对于需要第三方访问的关键资产或服务器，Secure Workspace 可让您使用密码轮换和密码注入来保护特权账户。 这种功能限制了特权凭证的使用期限，有助于最大限度地降低风险，即使在授权使用期间也是如此。
实施最小特权模式
要确保基础架构的安全，最根本的是要确保权限与用户需求保持一致。 Secure Workspace 还提供及时 (JIT) 和按需访问功能，确保只在必要的时间和期限内授予用户访问权限，从而有效地将内部威胁或意外数据暴露的可能性降至最低。
实时监控和会话控制
监控和监督是实时检测和应对潜在安全问题的关键。 安全工作区允许你实时监控用户活动，记录会话以进行审计，并主动终止可疑会话。 这些功能对于即时检测和应对威胁至关重要。
摘要
随着基础设施的发展和复杂程度的提高，供应链受到攻击的可能性也在增加。 XZ 后门事件严酷地提醒我们这些攻击所带来的风险。 Splashtop Secure Workspace 提供全面的集成解决方案，可在 SSE、PAM、Identity Broker、SWG、DNS 过滤、CASB 和 RBI 等不同元素之间简化零信任的实施，从而提高访问管理的效率和安全性。
不要等到下一次大的网络威胁来考验你的防御能力。 立即使用 Splashtop Secure Workspace 升级您的网络安全，确保您的基础架构能够抵御未来不可预见的挑战。 立即开始试用，了解 Splashtop 如何增强您的网络安全工作。