PAM挑战：主要安全风险及解决方法

网络犯罪分子不是闯入，而是登录。这就是为什么保护特权账户是当今组织面临的最大挑战之一。然而，实施特权访问管理（PAM）并不总是那么简单——许多组织面临可见性差距、集成问题以及用户的抵制等挑战。
在本文中，我们将探讨企业面临的最大PAM挑战、它们带来的安全风险以及克服这些挑战的实用解决方案。我们还将探讨 Splashtop Secure Workspace 如何通过无缝远程访问、实时监控和多层身份验证来增强特权访问安全性。
让我们深入了解一下。
特权访问管理 (PAM)：网络安全的关键组成部分
想想你公司里有多少人可以访问关键系统——IT管理员、安全团队、数据库经理。现在想象一下，如果其中一个账户落入不法之徒手中会发生什么。这正是为什么特权访问管理是现代网络安全的基本组成部分。
特权账户拥有提升的权限，允许用户修改重要的业务系统、访问敏感数据和管理安全设置。这些账户是网络犯罪分子的主要目标，因为它们提供了对基础设施、应用程序和机密信息的不受限制的访问。如果被攻破，可能导致毁灭性的数据泄露、勒索软件攻击或整个系统被接管。
为什么 PAM 对数据安全和合规性至关重要
随着网络威胁的发展，组织必须保护特权账户免受未经授权的访问、内部威胁和凭证盗窃——这是当今三大网络安全风险。没有强有力的PAM策略，公司将面临：
未经授权的访问 – 保护不力的特权账户可能被黑客利用，导致安全漏洞。
内部威胁 – 拥有过多访问权限的员工或承包商可能会造成损害，无论是故意还是意外。
凭证盗窃 – 被盗的管理员凭证经常在暗网上出售，使攻击者能够直接进入组织最有价值的系统。
法规违规 – 许多行业，如医疗、金融和政府，必须遵守严格的法规，如GDPR、HIPAA和NIST。未能保护特权账户可能导致罚款、法律后果和声誉损害。
PAM 如何防止网络威胁并确保合规
一个实施良好的PAM解决方案可以帮助组织：
限制权限 – 强制执行最小特权原则，确保用户只获得他们所需的权限，不多不少。
监控特权会话 – 提供实时跟踪并记录所有特权访问，在导致漏洞之前标记异常活动。
强制执行多因素身份验证（MFA）– 确保即使凭据被盗，攻击者也无法访问关键系统。
自动化凭证管理 – 轮换和保管密码以防止重用或未经授权的共享。
保持合规 – 创建审计日志，帮助企业轻松满足监管标准。
为什么 PAM 不再是可选项
随着企业继续采用混合和远程工作模式，特权访问管理不再是奢侈品，而是必需品。未能保护特权账户的公司面临数据丢失、财务损失、法律处罚和运营中断的风险。
6个关键PAM挑战及其有效解决方案
实施PAM对网络安全至关重要，但也面临挑战。许多组织在可见�性、访问控制执行、合规性和集成方面遇到困难——如果不妥善解决，这些问题可能会留下安全漏洞。以下是六个主要的特权访问管理挑战及其解决方案。
1. 缺乏对特权账户的可见性和发现
挑战： 许多组织没有明确的特权账户清单。阴影IT、共享凭证和未监控的管理员账户会造成安全盲点，使攻击者容易利用未被注意到的漏洞。
The Solution:
进行全面审计 以发现所有特权账户，包括休眠和共享凭证。
部署自动化 PAM 解决方案，利用 AI 驱动的发现和实时监控来持续跟踪、管理和分类特权账户。
实施会话监控以获得特权账户活动的实时洞察。
2. 凭证盗窃和权限提升攻击
挑战： 网络犯罪分子经常使用网络钓鱼、暴力攻击或凭证填充来窃取管理员密码。一旦进入，他们就会提升权限以获得对关键系统的不受限制的访问。
The Solution:
强制执行 多因素身份验证 (MFA) 以防止未经授权的登录。
实施 按需访问 (JIT)，提供临时特权访问而不是永久的管理员权限。
使用自动密码轮换 来防止攻击者重复使用被盗凭证。
3. 低效或执行不力的访问控制
挑战： 许多组织未能执行最小特权原则，导致过多的访问权限。权限过高的账户增加了攻击面，并使敏感系统暴露于内部威胁和外部攻击。
The Solution:
采用最小特权原则，确保用户仅能访问他们所需的资源。
使用基于角色的访问控制（RBAC）来根据工作角色标准化权限。
定期审查和调整特权以防止特权蔓延。
4. 合规性和审计挑战
挑战： 满足GDPR、HIPAA、PCI-DSS和NIST等合规要求需要详细的访问日志、定期审计和严格的安全策略。没有集中的PAM策略，组织难以跟踪特权访问并证明合规性。
The Solution:
启用自动日志记录和报告 以确保特权会话的审计准备。
实施基于策略的访问控制以符合监管要求。
安排定期安全审计以识别和解决访问漏洞。
5. 与现有IT基础设施的集成挑战
挑战： 许多组织使用混合的本地、云和混合环境，使PAM集成变得复杂。传统系统、不兼容的软件和孤立的IT操作可能在特权访问安全中造成漏洞。
The Solution:
选择具有广泛集成能力的 PAM 解决方案，支持本地和云环境。
使用基于API的集成 将PAM工具与现有IAM (身份和访问管理)系统连接。
实施单点登录 (SSO) 以简化跨平台的访问管理。
6. 用户抵制和操作复杂性
挑战：员工和IT团队常常因为感知的复杂性或工作流程中断而抵制PAM解决方案。这可能导致诸如共享凭据或禁用安全功能等变通方法，从而削弱 PAM 的有效性。
The Solution:
确保用户友好的 PAM 实施，以尽量减少对日常操作的干扰。
提供明确的培训�和指南关于特权访问安全的最佳实践。
自动化 PAM 工作流程 以减少摩擦并简化员工的访问管理。
虽然特权访问管理的挑战可能会造成障碍，但正确的方法可以确保更强的安全性、合规性和运营效率。通过实施可见性工具、执行严格的访问控制、将PAM与现有IT系统集成并推动用户采用，组织可以建立一个强大的PAM策略以降低风险。
PAM如何通过多层安全保护远程访问
远程访问是现代IT环境中的强大工具，为企业提供灵活性和效率。然而，确保安全的远程访问至关重要，因为攻击者经常以特权账户为目标。通过正确的安全措施——如特权访问管理、多因素身份验证和会话监控——组织可以自信地实现远程办公，同时保护其关键系统。以下是PAM如何降低风险并增强安全性：
使用多因素身份验证 (MFA) 阻止未经授权的访问
弱或被盗的凭据是网络攻击的主要原因，因此实施更强的身份验证措施至关重要。
对特权会话要求多因素身份验证，增加了超越密码的额外安全层。
防止凭据攻击，包括网络钓鱼和暴力破解尝试。
确保即使凭据被泄露，也只有经过验证的用户才能获得访问权限。
为远程用户实施最小特权访问
过度授权的访问权限增加了特权升级攻击的风险，使网络犯罪分子能够获得过多的控制权。
实施最小特权访问，将用户限制在其任务所需的权限范围内。
通过限制管理访问来防止特权升级攻击。
支持即时访问，仅授予临时权限而非永久权限。
实时监控和控制远程会话
未监控的特权会话为攻击者提供了不被发现的操作机会。组织需要对远程访问活动有完整的可见性。
记录并跟踪所有特权会话以确保问责制。
检测并标记异常行为，例如来自未知位置的访问。
为安全团队提供潜在威胁的实时警报。
为什么PAM对安全远程工作至关重要
随着混合办公模式的扩展，组织必须采用更强的特权访问控制来保护敏感系统。PAM 确保：
远程员工和第三方供应商仅在需要时访问他们所需的系统。
特权账户会被持续监控，以防止未经授权的操作。
安全策略在所有远程访问点上始终如一地应用以降低风险。
使用Splashtop Secure Workspace增强特权访问安全性
管理特权访问应该是无缝、安全和高效的，而不是生产力的障碍。 Splashtop Secure Workspace 提供了一种简化的企业级 PAM 解决方案，旨在解决特权访问管理中的最大挑战。Splashtop Secure Workspace通过安全的远程访问、多层身份验证、实时监控和精细控制加强特权访问安全——确保在不干扰业务运营的情况下提供保护。
Splashtop Secure Workspace 如何增强 PAM
多层身份验证以实现最大安全性 Splashtop 通过无缝的多因素身份验证加强了PAM安全性，确保安全访问而不干扰用户体验。
实时会话监控和自动记录
通过实时跟踪和会话录制，IT 团队可以完全掌握特权访问的情况。异常会被立即标记，帮助企业随时准备审计，并符合GDPR、HIPAA和NIST等法规。
基于角色的精细访问控制
与传统的 PAM 工具不同，Splashtop 简化了基于角色的访问控制，确保用户只拥有他们所需的访问权限。这有助于防止特权蔓延和内部威胁。
与现有IT基础设施的无缝集成 Splashtop与现有IAM (身份和访问管理) 解决方案轻松集成，减少复杂性，同时确保在云和本地环境中安全、统一的访问管理。
设备管理和安全态势
Splashtop为IT管理员提供强大的设备管理功能，使他们能够高效管理和控制桌面设备。这包括进行安全态势检查，以确保设备符合组织的安全标准。
实时和按需访问
Splashtop 提供动态的、实时的应用程序和数据访问，减少了未授权访问或内部风险的暴露。
安全互联网访问 (SWG, DNS, RBI)
Splashtop 结合了 DNS/URL 过滤、云控制、SSL 检查、DLP、反恶意软件和远程浏览器隔离 (RBI)，以在所有互联网活动中强制执行 零信任，确保全面的威胁防御。
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组织需要一种简单有效的方法来管理特权访问安全，而不增加不必要的复杂性。Splashtop Secure Workspace 提供了一种强大且用户友好的PAM解决方案，增强安全性，确保合规性，并优化IT工作流程。
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