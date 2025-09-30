居家办公和混合办公室

回顾过去的一年，想一想这对混合办公和未来工作的意义
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加利福尼亚州和世界许多其他地区的政府为抗击新冠疫情而强制施行“居家令”，于是白领不得不居家办公，上述就是他们过去一年居家办公的工作时长。
相关人员就工作模式和领导层的未来展开讨论，并提出了以下问题：
办公室的未来是什么？远程办公是未来的工作模式吗？
新冠疫情结束后，公司将面临哪些隐私和安全问题？
企业如何为这一切做好准备？
去年，我们与许多首席执行官和人力资源主管共同探讨了上述问题。他们一致认为，尽管远程工作有其优势，但却无法完全取代传统办公室，原因如下：
实体办公室是声望、品牌和信任的重要标志
社交互动难以在完全的 WFH 环境中复制
办公室可以提供更好的创新环境，更有利于促进员工发展
雇主和雇员对 WFH、办公室和心理健康风险的看法不一
对安全性和 IT 基础架构的影响
对此，Splashtop 首席执行官补充说：“虽然实体办公室的确有自身的优势，但也不能否认居家办公的巨大优势：降低运营成本，有机会享用全球人才库，吸引 Z 世代等数字游民，缩短通勤时间，通过减少工作干扰提高工作效率，减少碳足迹，确保业务连续性等等。”
通过上述讨论我们得出的结论是，未来的办公室将是混合办公室，并提供了企业为之做准备所需采取的措施。让我们快进到2021年，来到“疫情封锁”1年以后的世界，从中我们学到了什么？传统办公室会真的如我们所料成为混合办公室吗？为此，我们邀请了一些企业，他们已经使用混合办公室一年之久，我们请他们与我们分享自己的看法。
商界领袖对未来办公室的看法：是的，混合办公室将持续存在。
自2019年3月开始远程办公以来，GetVoip 的首席执行官 Reuben Yonatan 表示：“虽然我们计划回到办公室工作，但如果我们的员工希望居家办公，那么我们愿意接受混合办公模式，因为去年已经证明了远程办公不会影响生产力。”
Cable Compare 的经理 Todd Ramlin 与 Reuben 的看法一致，即远程办公并不会影响生产力。Reuben 称，“但对于某些员工来说，居家办公会在某种程度上影响家人的生活，所以这些员工认为，如果新冠疫情结束后，自己还必须居家办公的话，这对他们来说是不公平的。考虑到这些因素，我们目前的计划是打造混合办公室，让员工自行选择居家办公还是在办公室办公。”
PEO Compare 的首席执行官 Nelson Sherwin 补充说，他认为混合工作环境并非一时的风尚，而是当前劳动力发展实际水平的体现。他说：“看似是新冠疫情在强迫我们追赶时代的步伐。既然公司都已经证明有能力在需要时快速搭建虚拟基础架构，并且这些架构已经持续使用一年之久，那么再度彻底回归办公室办公的选项就不复存在。”
这些都是积极的反馈，但是员工和数据呢？ 他们在告诉我们什么？
让我们在下面探讨一下。
混合办公趋势：主要报告和远程办公人员的相关数据
昨天早上，微软发布了年度工作趋势指数报告，对31个国家的3万余人进行了调查，并对 Microsoft 365 和 LinkedIn 平台的生产率和职员数据进行了综合分析。
资料来源：微软《2021年工作趋势指数报告》
根据微软的说法，混合工作是不可避免的，因为所有受访者都表示，66％的领导者表示他们的公司正在将办公空间重新设计为混合办公空间，73％的员工希望保留灵活的远程工作选项，67％的员工希望在疫情后有更多的面对面工作或协作。
最近一项Splashtop调查了400多名员工的民意调查也表明，他们显然更喜欢混合办公室，59％的参与者表示他们更喜欢每周去办公室两次，31％的参与者选择每周工作3或4天，10％的参与者选择每周工作3或4天。
由此可见，相关数据和员工反馈都将混合工作场所作为未来的工作模式。现在，企业要如何为此做准备？虽然打造合适的混合办公室需要许多设置安排，但是获得有效支持混合团队的正确技术和工具才是打造高效混合办公室的重中之重。
BYOD +远程访问：最佳混合办公技术堆栈？
很长一段时间以来，传统的远程工作一直借助于公司的 VPN 网络，但事实证明，这并不是实现可扩展远程办公的最优选择，因为 VPN 通常成本很高，性能较差，难以扩展。所以，许多企业选择使用远程访问软件来打造混合办公场所。
以下是远程访问的工作原理：
远程访问使用户能够通过任何个人 Windows 或 Mac 计算机甚至是 iOS 或 Android 移动设备访问工作计算机。 这使公司能够利用员工已经可用的个人设备
（笔记本电脑、平板电脑、智能手机）。
这种办公模式被称为 BYOD，已经流行了一段时间。BYOD 即携带自己的设备办公，该规定允许员工使用笔记本电脑、智能手机、平板电脑等个人设备访问工作相关的网络或系统。
有了远程访问和 BYOD，公司就无需再购买同样的设备或软件许可证，因为员工可以通过远程访问连接到本地计算机，让自己可以像坐在办公计算机前一样使用它。也就是说，员工可以远程访问办公计算机上的所有软件。
虽然现在已经有许多远程访问工具了，但其中大多数软件都体积庞大、定价过高或不够安全。而这些正是 Splashtop 的优势所在。
Splashtop 是市场上最有价值的远程访问解决方案之一，其价格通常比竞争对手低80％，具有企业级安全性，并且具有适用于所有远程会话的4K流媒体等功能。 您可以在此处找到有关Splashtop和我们的远程访问解决方案的更多信息，也可以免费试用，无需任何承诺或信用卡。
但是，无论您选择 Splashtop 还是其他远程访问软件来打造混合办公室，都必须确保自己选择的解决方案足够安全，确保其在易受网络攻击的远程环境中可以保护您的企业和员工。
在安全的远程访问软件解决方案中要寻找什么🔒
单点登录 (SSO) 功能，可确保员工密码符合合规性和安全要求*
设备认证；大多数VPN不具备此功能
多因素认证
如果没有可用的公司配发设备，则需要提供支持 BYOD（自带设备）的安全环境
单击连接功能，而不是设置麻烦，连接时间长且通常会降低性能的基于VPN的解决方案
自动化的基础架构和软件更新，因为依赖于VPN所需的手动更新，不仅暴露了安全风险，而且还导致停机和兼容性问题
高性能，低延迟解决方案，能够支持高清流视频，从而提高了用户生产力
快速便捷的可扩展性，可为成千上万的用户
无需在每个远程站点上设置网关硬件
IT部门能够控制文件传输和远程打印（即禁用或启用它们）
易于阅读的日志，会话录制以及轻松的监视和报告
* Splashtop Enterprise 中提供了 SSO 集成
我们希望这篇关于未来工作和混合办公室的文章对您有所帮助，如果您还有其他问题并需要帮助来组建远程团队，我们随时愿意为您服务。如果您想进一步了解 Splashtop 远程访问，则可申请免费试用