Splashtop 医疗保健的安全远程访问

Splashtop 远程访问解决方案允许以快速、安全的方式，在任意设备上随处远程访问计算机或虚拟机。不仅能提高医护、行政和 IT 团队的工作效率，还有助于改善病人的体验。

医疗行业的工作人员可以远程访问高端设备上运行的专业医疗软件系统，以高效完成血液和组织样本分析等任务。教员也可以通过在医学院远程模拟 3D 图形来增强学习效果。