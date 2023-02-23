Splashtop 医疗保健的安全远程访问

从任何房间获得远程访问
Splashtop 远程访问解决方案允许以快速、安全的方式，在任意设备上随处远程访问计算机或虚拟机。不仅能提高医护、行政和 IT 团队的工作效率，还有助于改善病人的体验。
医疗行业的工作人员可以远程访问高端设备上运行的专业医疗软件系统，以高效完成血液和组织样本分析等任务。教员也可以通过在医学院远程模拟 3D 图形来增强学习效果。
依靠安全、符合HIPAA标准的访问
我们深知保护患者信息的重要性。
所以我们具备各种高级安全功能，包括 SSO、256位加密技术和 MFA 以及可自定义的安全策略。我们的解决方案不仅符合 SOC2 Type 2，还符合 HIPAA 和 PCI 标准以及其他 行业和政府标准与法规。
主要优势
安全、符合HIPAA的访问
利用行业相关的合规性--如SOC2、HIPAA和PCI--以及先进的安全功能保护敏感数据。 而且你可以根据你的机构定制安全政策。
从任何地方进行远程访问
员工在从检查室到办公室再到各个部门的过程中，可以在电子健康记录（EHR）系统中访问病人记录、图像和文件。
体验高性能访问
无论何时何地，使用在高端机器上运行的专业医疗软件系统。 你可以从任何地方轻松地分析样品。
轻松地连接到支持
通过向从业人员提供按需支持，同时远程监控和维护设备，使IT团队能够支持所有设备。
灵活的cloud 或内部部署选项
通过我们基于cloud 的解决方案体验出色的远程访问，或将Splashtop 与您的内部服务器和IT环境轻松整合。
从任何计算机或移动设备远程访问Windows, Mac或Linux计算机
赋予IT团队远程支持计算机和设备的权力
通过远程重启、APK推送安装和调度文件来监控和管理端点
进行系统盘点和报告
利用活动目录或SSO进行集中认证
被顶级医疗机构信任，满足其远程访问和支持需求
客户满意评论
Splashtop 它易于使用，是一家具有前瞻性的公司，我们设想在未来继续与之合作。
Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic
客户满意评论
正如我们在全球大流行病中看到的那样，远程访问对任何企业的成功都至关重要，我们很高兴与Splashtop 。 他们的可靠性、性能和客户支持一直很出色，为我们、我们的客户和员工提供了必要的工具，以保持重要工作的进展，甚至是远程的。
Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix
客户满意评论
The Dental Whale Savings Network很高兴能与Splashtop 合作，为美国各地的牙医远程访问其桌面系统铺平道路。 它还将帮助DWSN成员在COVID-19大流行期间跟上他们的实践非临床任务。
Philip Cruz, Director at Dental Whale Savings Network
客户满意评论
Splashtop 具有超高性能，可在已安装的任意设备上能无缝运行。Splashtop 采用了严格的安全程序，能确保远程会话和数据安全。另外，Splashtop 的客户服务团队非常优秀，让我们能更坚定地选择 Splashtop 作为我们的远程访问软件。
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
客户满意评论
Splashtop 它易于使用，是一家具有前瞻性的公司，我们设想在未来继续与之合作。
Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic
客户满意评论
正如我们在全球大流行病中看到的那样，远程访问对任何企业的成功都至关重要，我们很高兴与Splashtop 。 他们的可靠性、性能和客户支持一直很出色，为我们、我们的客户和员工提供了必要的工具，以保持重要工作的进展，甚至是远程的。
Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix