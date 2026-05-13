Splashtop 医疗保健的安全远程访问

深受顶尖医疗机构的信赖，能满足其远程访问和支持需求
如何使用 Splashtop 实现安全高效的远程访问
医疗保健专业人员可以利用 Splashtop 远程访问和支持解决方案更加高效地开展工作，改善患者护理，提升患者满意度。
借助 Splashtop，医生、护士、管理人员和 IT 团队可以使用任意设备，随时随地安全、快速地远程访问计算机或虚拟机。他们能远程访问高端设备上运行的专业医疗软件系统，如血液和组织样本分析软件，提高诊断的准确性和及时性。
教师也可以通过在教学医院远程模拟 3D 图形来增强学习效果，改善医疗保健专业人员的未来教育和培训发展。
确保关键医疗系统的安全和可靠运行
医疗领域 IT 团队需要确保临床工作站、管理设备和分布式端点的更新和监控，为日常护理操作做好准备。
Splashtop AEM 帮助 IT 团队通过集中式控制台自动执行补丁程序、监控系统健康状况并尽早解决终端问题。这意味着团队可以削减人工维护成本，提高跨设备可视性，这样有助于防止出现可避免的中断，避免影响供应商和员工的工作效率。
依靠安全性、符合 HIPAA 标准的访问
我们深知保护患者信息的重要性。
所以我们具备各种高级安全功能，包括 SSO、256位加密技术和 MFA 以及自定义安全策略。我们的解决方案符合 SOC2 Type 2标准、HIPAA 标准和 PCI 标准（此外还符合许多其他行业标准和政府法规）。
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对于特殊的合规需求
Splashtop On-Prem
自托管远程访问和支持，以满足安全和合规要求
主要优势
保护敏感数据以及确保合规性
利用 Splashtop 的行业相关合规性（例如 SOC2、HIPAA 和 PCI）以及高级安全功能，保护您的敏感患者数据。根据机构的特定需求定制安全策略，确保合规性，免去对安全性的担忧。
随时随地访问病历
无论在检查室、办公室还是在其他部门，都能随时随地访问电子健康记录（EHR）系统中的病历、图像和文件。随时掌握所需的全部信息，既能节约时间，又能不断改善患者护理情况。
随时随地轻松分析样品
通过 Splashtop 的高性能访问功能，随时随地访问高端设备上运行的专业医疗软件系统。随时随地分析样本并做出准确诊断，改善患者护理和诊断结果。
简化对从业人员的 IT 支持
通过 Splashtop，IT 团队能为从业人员提供按需支持，同时能远程监控和维护设备。轻松连接提供支持，确保所有设备平稳运行，让从业人员能把更多时间用于改善患者护理。
面向医疗服务供应商的主要功能
远程打印
Splashtop 的远程打印功能使医疗服务供应商可以随时安全打印病历及其他重要文档，随时轻松远程访问关键数据。借助此功能，医护人员可以提高工作效率和生产力，同时确保可以随时访问最新的患者数据。
加密数据传输
Splashtop 的加密数据传输功能可保护患者敏感数据在远程访问和支持会话期间的安全。凭借行业领先的加密及其他安全功能，Splashtop 能为医疗服务供应商提供安全保障，帮助他们遵守必要的法规，保护患者数据。
多因素认证
Splashtop 的多因素身份验证功能为医疗服务供应商在远程访问和支持患者敏感数据时增加了额外的安全保护层。Splashtop 具备行业领先的身份验证方法，可用于防止未经授权的访问和数据泄露，以确保符合 HIPAA 等法规。
灵活的云端或本地部署选项
通过我们的云端解决方案体验卓越的远程访问服务，也可以轻松将 Splashtop 与本地服务器和 IT 环境集成。
使用任意计算机或移动设备远程访问 Windows、Mac 或 Linux 计算机。
使 IT 团队能够远程支持计算机和设备。
通过远程重启、APK 推送安装和调度文件监控和管理端点。
制作系统清单和报告。
利用活动目录或 SSO 进行集中身份验证。
提高医疗保健专业人员的生产力、改善患者护理。
通过 Splashtop 简单易用的功能提供无缝式用户体验。
客户满意评论
Dental Whale Savings Network 很高兴能与 Splashtop 合作，为整个美国的牙医远程访问桌面系统做好准备，Splashtop 还将帮助 DWSN 成员在疫情期间进行非临床任务的练习。
Philip Cruz, Director at Dental Whale Savings Network
客户满意评论
正如我们在全球大流行中所看到的那样，远程访问对于所有企业的成功都至关重要，我们很高兴能够与 Splashtop 合作。其可靠性、高性能以及客户支持为我们自身、我们的客户和员工提供了必要的工具，以推动重要工作的进展。
Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix
客户满意评论
Splashtop 具有超高性能，可在已安装的任意设备上能无缝运行。Splashtop 采用了严格的安全程序，能确保远程会话和数据安全。另外，Splashtop 的客户服务团队非常优秀，让我们能更坚定地选择 Splashtop 作为我们的远程访问软件。
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
客户满意评论
Splashtop 简单易用，这家公司非常有远见，希望未来能继续合作。
Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic