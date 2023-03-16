Splashtop 远程访问和远程支持软件可帮助您始终遵守 HIPAA 。详细了解并免费试用。

如果您正在寻找可帮助您保持 HIPAA 遵从性的远程桌面软件，那么 Splashtop 就是您的最佳选择。

如果您的公司属于美国医疗保健行业，则您知道您必须遵守有关敏感和私人患者信息的联邦 HIPAA 法规。这意味着数据存储，检索和访问的各个方面都必须安全。如果需要远程访问，则需要使用可确保符合 HIPAA 要求的远程桌面工具。

Splashtop 如何使您符合 HIPAA 标准

Splashtop 的安全与HIPAA法规相一致的方式之一是，Splashtop 不会处理、存储或访问你的任何数据。 Splashtop 不存储传输的编码屏幕截图流。 它们只进行传输，并使用AES-256位加密的端到端TLS。

为了增加安全性，用户密码被加密并安全存储，所有会话都有时间戳以及用户、设备和会话信息的记录。 设备认证在默认情况下是启用的，并且有一个选项可以打开双因素认证。

cloud 为了保证你的数据在每一步的安全，Splashtop 的安全模块24/7实时监控和标记可疑的活动。

远程桌面提高了生产力和患者体验

安全的远程桌面连接使医院和其他医疗保健提供者能够提高生产率并改善患者医疗保健体验。医师、护士和管理员可以自由地从任何地方访问和输入数据。

使用 Splashtop，您可以从任何其他计算机，平板电脑或移动设备远程访问任何 Windows、Mac 或 Linux 计算机。这使您可以自由使用 iPad 等移动设备连接到另一台存储患者记录、图像和其他重要文件的计算机。无论是在病房，巡视还是在家中，您都将获得坐在医院计算机终端前的体验。

帮助履行 HIPAA 准则

如果使用得当，并作为整个HIPAA合规计划的一部分，Splashtop 远程桌面软件可以帮助履行HIPAA关于远程访问医疗信息的准则。 这是因为Splashtop ，专注于你的数据的隐私和安全。

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了解更多信息并开始免费试用 Splashtop。只需单击几下，无需付款即可开始。

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