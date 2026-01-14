Splashtop 远程访问和远程支持软件可帮助您始终遵守 HIPAA 。详细了解并免费试用。
如果想要能维持 HIPAA 合规性的远程桌面软件，Splashtop 则是个不错的选择。
如果您的公司属于美国医疗保健行业，则您知道您必须遵守有关敏感和私人患者信息的联邦 HIPAA 法规。这意味着数据存储，检索和访问的各个方面都必须安全。如果需要远程访问，则需要使用可确保符合 HIPAA 要求的远程桌面工具。
什么是 HIPAA 合规性？
HIPAA 即《健康保险可携性与责任法案》，是指用于保护个人健康信息隐私和安全的法规。处理受保护的健康信息（PHI）的组织必须遵守严格标准，以确保数据的保密性、完整性和可用性。包括实施加密、访问控制和审计日志等保障措施，以防止未经授权的访问或违规行为。
对于远程桌面解决方案而言，HIPAA 合规性意味着要确保涉及 PHI 的远程会话的安全，并实施所有必要的保护措施。
HIPAA 在保护医疗信息和患者隐私方面的关键作用
HIPAA 在保护患者信息的隐私性和安全性方面发挥着重要作用。可为医疗机构如何处理 PHI 制定严格标准，确保患者数据的保密性和安全性。HIPAA 法规可保护患者免受数据泄露和未经授权的访问，以免导致身份盗用、欺诈或其他侵犯隐私的行为。通过强制实施以上标准，HIPAA 有助于维护人们对医疗保健系统的信任，并确保谨慎处理敏感的健康信息。
符合 HIPAA 标准的远程访问
符合 HIPAA 标准的远程访问即使用符合 HIPAA 规定的严格安全要求的远程桌面解决方案。这些安全要求包括端到端加密、多因素身份验证、安全访问控制和全面审计跟踪。Splashtop 等解决方案可帮助医护工作人员远程访问和管理患者信息，同时完全符合 HIPAA 法规。通过利用安全远程访问工具，医疗服务提供商可以在确保患者隐私和数据安全的情况下提供灵活、高效的医疗服务。
符合 HIPAA 标准的远程访问软件的必要性
符合 HIPAA 规范的 医疗远程访问软件 至关重要。原因如下：
保护患者隐私：HIPAA 合规性可确保患者数据免受未经授权的访问和泄露，从而维护信任和保密性。
法律和财务保护：不遵守 HIPAA 法规会导致严重的处罚，包括巨额罚款和法律诉讼。使用 Splashtop 等符合 HIPAA 标准的软件可帮助您避免这些风险。
安全的远程办公：在当今的医疗环境中，远程办公越来越普遍。符合 HIPAA 标准的远程访问软件允许医疗保健专业人员随时随地安全访问患者病历和其他敏感信息，同时不会影响数据安全。
保持业务连续性：符合 HIPAA 标准的软件可确保医疗保健业务的无缝持续运行，即使在紧急情况下或异地工作等需要远程访问的情况下也是如此。
全面的安全措施：Splashtop 等符合 HIPAA 标准的远程访问工具提供先进的安全功能，包括端到端加密、多因素身份验证和详细的审计日志，确保所有远程会话的安全性和可追溯性。
通过符合 HIPAA 标准的远程访问软件，医疗机构可以在提供高质量医疗服务的�同时，充分保护患者信息并履行法律义务。
选择符合 HIPAA 标准的最佳远程访问解决方案
在挑选符合 HIPAA 标准的远程访问解决方案时，必须关注确保安全性和功能性的关键因素。首先，解决方案必须提供强大的安全功能。此外，该解决方案还应提供无缝的用户体验，使医疗保健专业人员能够高效访问和管理敏感信息，同时不影响安全性。
安全功能
HIPAA 合规性要求采取严格的安全措施。符合 HIPAA 标准的远程访问解决方案要支持256位 AES 加密方法，以确保数据在传输过程中的安全。多因素身份验证（MFA）可以增加额外的安全保护，确保只有经过授权才能访问 PHI。此外，全面的审计日志也必不可少，因为能详细记录谁在何时访问了哪些信息，有助于保持合规性并快速解决任何潜在的安全问题。
使用方便
符合 HIPAA 标准的好的远程访问解决方案应该对用户友好，让医疗保健专业人员能够轻松连接其系统并访问必要的数据。例如，Splashtop 用户界面简单直观，最大限度地降低了学习难度，使用户能快速上手开始使用。在时间紧迫的医疗环境中，这种易用性非常重要。
可靠性
另一个关键因素是可靠性。远程访问解决方案应提供稳定的高性能连接，即使在网络连接不稳的环境中也是如此。Splashtop 的远程技术可确保稳定的连接，将延迟降至最低，使医疗保健专业人员即使在访问较大文件或使用复杂应用程序时也能高效工作。
唯一用户标识
HIPAA 要求对每个访问患者数据的用户进行唯一标识。Splashtop 支持基于角色的访问和个人用户凭据，确保对所有远程会话的可追踪性和安全访问。
自��动注销程序
空闲会话可能会带来安全风险。Splashtop 提供可配置的会话超时设置，可自动断开非活动用户的连接，从而减少未经授权访问的机会。
个人或实体身份验证
为了确保只有经过授权的个人用户才能访问 PHI，Splashtop 提供多因素身份验证（MFA）、设备身份验证以及与单点登录（SSO）提供商的集成，以实现企业级身份验证。
分析和审计数据
Splashtop 可以录制所有远程会话，包括连接时间、用户身份和访问的端点。这些审计跟踪可帮助组织监控活动并支持 HIPAA 合规性审查。
合规性支持
最后，远程访问解决方案应提供持续支持，帮助您保持合规性。包括定期更新以应对新的安全威胁，以及了解医疗服务提供商特定需求的客户支持。Splashtop 始终致力于安全与合规，确保远程访问解决方案能与不断发展变化的 HIPAA 法规和业务需求保持同步。
通过关注是否具备以上因素，您可以找到符合 HIPAA 标准的远程访问解决方案，不仅能满足监管要求，还能支持医疗机构的运营需求。
符合 HIPAA 标准的远程桌面软件：Splashtop 如何确保数据安全
Splashtop 的安全与HIPAA法规相一致的方式之一是，Splashtop 不会处理、存储或访问你的任何数据。 Splashtop 不存储传输的编码屏幕截图流。 它们只进行传输，并使用AES-256位加密的端到端TLS。
为了增加安全性，用户密码被加密并安全存储，所有会话都有时间戳以及用户、设备和会话信息的记录。 设备认证在默认情况下是启用的，并且有一个选项可以打开双因素认证。
cloud 为了保证你的数据在每一步的安全，Splashtop 的安全模块24/7实时监控和标记可疑的活动。
利用符合 HIPAA 标准的远程桌面提高工作效率，改善患者体验
安全的远程桌面连接使医院和其他医疗服务提供者能够提高生产力，并改善患者的医疗体验。通过利用这些解决方案，医生、护士和管理员可以通过远程访问来变革医疗行业，从而获得随时随地访问和输入数据的自由。
使用 Splashtop，您可以从任何其他计算机，平板电脑或移动设备远程访问任何 Windows、Mac 或 Linux 计算机。这使您可以自由使用 iPad 等移动设备连接到另一台存储患者记录、图像和其他重要文件的计算机。无论是在病房，巡视还是在家中，您都将获得坐在医院计算机终端前的体验。
利用 Splashtop Remote Access 帮助遵守 HIPAA 准则
如果使用得当，并作为整个HIPAA合规计划的一部分，Splashtop 远程桌面软件可以帮助履行HIPAA关于远程访问医疗信息的准则。 这是因为Splashtop ，专注于你的数据的隐私和安全。
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