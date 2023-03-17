如何确保远程员工符合 HIPAA

为远程员工维护 HIPAA 合规性任务艰巨，但并非必须如此。继续阅读，了解远程访问与支持如何简化 HIPAA 合规性的远程维护。

多年来，大多数医疗保健组织都已轻松适应了 HIPAA 合规流程。然而，在过去两年中，随着远程办公、远程医疗的兴起以及对受保护健康信息（PHI）的网络威胁日益增加，这种情况发生了显著变化。

Gartner 最近估计，51%的知识工作者将在2022年初远程办公。这种向远程办公的转变对必须遵守《健康保险可携性与责任法案》（HIPAA）的组织而言具有重大影响。

远程工作人员是否存在 HIPAA 合规风险？

远程工作人员本身并不存在风险。但是，如果 IT 团队无法为远程工作人员准备遵守数据隐私法规所需的资源，则会存在风险。2021年 Healthcare IT News 的一篇文章指出，每10个 IT 团队中只有2个称他们提供了充足的工具和资源，用于支持员工长期远程办公。在这方面的准备不足会使组织面临违反 HIPAA 的数据和电子病历（EMR）保护规定的风险。

事实上，美国卫生与公众服务部（HHS）特别指出，员工使用不具备 HIPAA 合规功能的远程访问系统时，存在 HIPAA 合规风险。在描述定期审查和修改安全策略以符合 HIPAA 的必要性时，HHS 表示，“这一点对于有些组织尤为关键，这些组织允许通过便携设备、外部系统或非组织自有或托管的硬件远程访问 EPHI（电子保护健康信息）。”

HIPAA 违规代价惨重

HIPAA 违规处罚会迅速升级，每次违规造成的损失可达180万美元。更重要的是，有人建议必须遵循成本高昂的纠正行动计划（CAP），以防止未来的违规行为。2013年3月生效的《经济与临床健康信息技术法案》（HITECH）确立了处罚和 CAP 要求。适用组织不只包括医疗保健提供商，还包括医疗计划、医疗保健信息交换中心以及所有相关组织及其业务伙伴。

例如，最近的 National Law Review 的一篇文章描述了 Peachstate Health Management, Inc. 如何将其 HIPAA 违规罚款降至2.5万美元。不过，该公司必须实施的 CAP 的成本要高得多，因为实施 CAP 需要 Peachstate 执行以下操作：

进行全企业范围的风险分析

制定并实施风险管理计划

专为 HIPAA 安全规则合规性制定政策和程序

分配政策和程序

为员工开发培训材料

委任第三方监督员

提交执行报告、不合规报告以及年度报告

聘请专家级的第三方监督员所需费用将远远超过2.5万美元的罚款，主要原因是他们必须获得 OCR（美国卫生与公众服务部民权办公室）的批准。

Splashtop 远程访问与支持解决方案如何帮助您合规？

首先，需要注意的是，Splashtop 无法访问患者信息或记录（EMR、PACS 等）。Splashtop 解决方案的桌面流式传输均在加密的远程访问或支持会话中处理。在这一过程中，Splashtop 永远无法访问您的会话数据。

不能访问会话数据，这一点非常重要，意味着 Splashtop 可以根据 HIPAA 管道例外规则提供远程访问与支持服务。管道例外仅限于传输服务（无论是数字还是硬拷贝），包括任何与此类传输相关的临时存储数据。但这不包括 Splashtop 等服务必须与相关实体签订业务伙伴协议的情况。

这样我们的客户就能快速实施 Splashtop 解决方案，而无需签署大量与 HIPAA 相关的合同。此外，客户了解患者信息和记录将保存在组织内的系统中，绝不会超出这一范围。

其他确保数据安全的 Splashtop 安全措施

Splashtop 已制定“安全策略”为我们的技术与组织措施（TOM）的子集。“安全策略”描述了 Splashtop 实施和维护的安全和控制措施，用于保护我们存储和处理的数据。我们的 IT 安全领域专业人员会定期审查并修改我们的 IT 安全政策。

更重要的是，Splashtop 员工需要每年完成两次信息安全培训。作为此类培训的一部分，员工需同意遵守我们的“行为准则”中规定的道德商业行为、保密和安全策略。

Splashtop 的安全策略由具有许多功能的强大数据安全架构支持。在员工远程办公时，加密和访问控制是维护数据保护的两个非常重要的功能。

加密： Splashtop 对所有传输中和静态用户数据进行加密，所有用户会话均使用 TLS 安全建立。每个会话的访问内容始终通过256位 AES 加密。

访问控制：Splashtop 已实施访问控制来管理对数据和系统的电子访问。我们的访问控制基于权限级别、按需知悉以及系统访问人员职责分离原则。我们通过定期帐户审查、访问监控和记录来跟踪基于角色的访问。

Splashtop 远程访问引入了许多安全功能，例如设备身份认证、双因子身份认证（2FA）、单点登录（SSO）等。如需了解更多信息，请查看 Splashtop 支持 HIPAA 的安全功能完整列表。

通过远程访问确保组织符合 HIPAA

随着远程办公的持续，许多组织正在利用远程访问与支持解决方案来安全地处理 EMR 等患者数据。为确保组织符合 HIPAA，您需要采用安全可靠的远程访问与支持解决方案。

Splashtop 为数百家医疗保健组织提供安全可靠的远程访问与支持，符合 HIPAA 以及其他消费者隐私法规。如需了解 Splashtop 如何帮助组织让远程工作人员遵守 HIPAA，请立即联系 Splashtop 的专业人员。

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