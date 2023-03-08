使用 Splashtop Antivirus 防病毒软件增强安全性

Splashtop 防病毒插件定价
终端数量
使用 Splashtop 可立省！
5-100
CN¥8.40/端点/月（价值CN¥10.50）
101-3000
CN¥7/端点/月（价值CN¥10.50）
3000+
为什么选择 Splashtop 防病毒软件？
适用于 MSP 的 Bitdefender Cloud Security 具有许多功能，可以保护用户和网络免受在线和离线威胁。
- 保护业务安全并降低网络攻击的风险
- 在 Splashtop 中无缝管理和部署防病毒软件
- 为 Splashtop 客户提供特价优惠
主要功能
静默安装/卸载
在端点上轻松安装 Splashtop Antivirus，在 Splashtop 控制台中获威胁通知，无需与用户进行任何交互。
自定义策略
为特定计算机和组配置自定义的防病毒策略
反恶意软件扫描
安排快速扫描，按需运行全盘扫描，启用自动防护，以实时防御恶意软件。
高级威胁控制
使用 Bitdefender 的启发式评分算法持续监控应用和进程，以在已知威胁和新增威胁还没有成为风险前进行检测。
设备扫描
防止外部 USB 设备和 CD/DVD 媒体的敏感数据泄露和恶意软件感染。
网络流量安全
利用防火墙、防网络钓鱼和流量扫描来阻止未经授权的连接尝试，保护用户免受间谍软件、病毒等欺诈性网站或恶意内容的侵害。
白名单和排除项
将文件、文件夹、进程、扩展名和 URL 添加到白名单，以不用接受反威胁和反网络钓鱼引擎的扫描
警报与日志记录
查看每台设备的保护状态和记录的威胁，在检测到或阻止威胁时实时获得通知
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高级威胁安全
获取利用机器学习的额外安全层。HyperDetect 将检测黑客工具、网络漏洞，阻止可疑网站的流量等等。所有端点均与沙盒集成，允许 Bitdefender 彻底检查文件，同时不会损坏您的计算机。
端点检测与响应
获取工具以防止已知的网络攻击，并以企业级效率设法回避并响应复杂攻击。侧重于扩展威胁检测、重点调查和有效响应。
电子邮件安全
获取云托管的实时消息保护，防止垃圾邮件和网络钓鱼；同时获取全面的电子邮件安全，防止电子邮件威胁、假冒攻击、CEO 欺诈、勒索软件等。
补丁管理
通过自动化补丁管理加强安全性并降低软件和应用程序中潜在的漏洞风险。确保软件应用程序保持最新，并查看所有 Windows 设备上的补丁状态综合列表。
全磁盘加密
为固定磁盘、台式机和笔记本电脑上的启动卷和非启动卷获得兼容友好的全盘加密和加密密钥的远程管理。
Exchange
获取实时的本地邮箱保护，防止垃圾邮件和网络钓鱼；同时获取全面的电子邮件安全，防止电子邮件威胁、假冒攻击、CEO 欺诈、勒索软件等。
虚拟环境的安全性
获取全面的集成，为 Citrix、Nutanix、VMWare 等虚拟环境以及 Amazon 和 Azure 等公共云提供安全性。
网络攻击导致企业每年损失数百万美元
保护设备和用户的安全越来越重要。