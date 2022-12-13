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安全远程访问与支持解决方案

为个人、团队和组织提供安全、可靠、高性能的远程访问和支持解决方案，满足其独特需求。

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Splashtop 解决方案

每个角色、需求和行业都有相应的解决方案。找到适合的解决方案。

远程工作人员

随时随地无缝连接工作站。

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IT 支持和帮助台

为有人值守和无人值守的设备提供即时远程支持。

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端点管理和安全

自动打补丁、监控设备健康状况并实时保护端点安全。

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MSP

为客户提供优质的远程服务，同时简化管理。

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OEM

将 Splashtop 远程访问和屏幕镜像集成到您的解决方案

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漏洞和补丁管理

自动更新操作系统和第三方软件，有效降低安全风险。

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RDP / VPN 替代

以安全、快速的远程访问替代 RDP/VPN 基础设施。

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VDI / DaaS 替代

为现有 Windows、Mac & Linux 计算机、服务器和虚拟机提供高性能、快速部署的远程访问。

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本地化部署

自托管远程访问和支持，以满足安全和合规要求

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远程支持物联网

无需 IT 团队在现场，即可管理物联网设备，且能无缝解决问题。

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现场支助

利用支持 AR 功能的远程协助软件联系专家和现场团队，加快问题解决。

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通过 RDP/SSH/VNC 进行远程访问

使用 Splashtop Connector 进行安全连接，无需 VPN 或安装代理。

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搭配 Wacom 手绘板远程办公

Splashtop 与 Wacom 达成协作，您可以在任何计算机上无缝使用 Wacom 设备。

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远程实验室访问

让学生可以随时随地使用任何设备进行远程访问。

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Antivirus

我们的反恶意软件技术多次获奖，由 Bitdefender 提供支持，可保护您 Windows 和 Mac 电脑安全。

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教育

远程访问与支持可确保学生、教职员工和 IT 在课堂或办公室之外仍能继续学习和工作。

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媒体与娱乐

快速、安全地远程访问高端工作站，随时随地创作和编辑。

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卫生保健

通过合规的远程访问，可以帮助更多患者，可以提高工作效率，查看不同病房情况。

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零售

利用统一的端点管理和最终用户支持平台，提高不同位置的收益和客户满意度。

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公共部门

确保州和地方机构的远程办公、支持和协作。

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建筑与设计

随时随地以高性能远程访问资源密集型专业软件。

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会计

安全地远程访问客户电脑或会计软件，支持所有税收相关工作。

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客户满意评论

Splashtop 具有卓越的安全性和可用性。我们的 IT 支持现可将更多时间用于用户。

John Williams, CEO of Mediator

客户满意评论

我们推荐 Splashtop 的原因有很多，比如其成本低、客户端稳定、具有强制性多因素身份验证、支持根据不同技术员进行用户管理。

Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech

Virginia Tech Logo

客户满意评论

对我们的客户而言，远程访问可用性是个巨大的卖点。我们有20多名客户使用 Splashtop 远程访问各自的系统。

Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH

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