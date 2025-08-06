MSP的远程访问和远程支持软件

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IT professional researching remote access support for MSPs

面向 MSP 的可扩展远程支持和端点管理

支持多种客户端环境，加快解决问题，高效管理端点，轻松扩展服务，无需额外增加成本。

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An IT tech support technician using Splashtop to provide remote support.

提供卓越的最终用户支持

获取对任何托管或非托管设备（包括 BYOD 和移动设备）的无人值守和有人值守的远程访问，以便为客户提供无缝的远程支持服务。利用定制功能来突出您的品牌。

Female IT professional researching remote access support for MSPs

简化远程监控和管理

利用补丁管理解决方案、警报、库存管理和修复工具，轻松跟踪、监控和管理客户端端点，减少手动任务，保护端点并保持合规性，而无需传统 RMM 工具的成本和复杂性。

A young woman using Splashtop's remote access software for remote work in 2024.

启用最终用户远程访问以进行远程办公

通过向客户提供高性能的远程访问软件，使他们能够像在办公室一样随时随地工作，从而提升您的服务水平。

A team of IT Pros using remote management tools in the office.

统一操作

通过灵活的许可选项和对不断增长的终端数量的支持，适应不断增长的客户需求，确保您的服务能够随着您的业务扩展而扩展。与 PSA 和工单系统集成，并添加防病毒EDR 解决方案，以获得单一的远程支持、端点管理和安全平台。

MSP 提供快速、可扩展支持的必备工具

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    有人值守和无人值守访问

    提供无需客户参与的全天候支持，为 BYOD 和移动设备提供临时支持。

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  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    远程监控与管理

    主动实时监控、管理和保护客户端设备。包括 AI 驱动的 CVE 可视性、操作系统和第三方软件的补丁管理、仪表盘、库存跟踪和修复工具。

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  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    高级安全性和可管理性

    利用SSO 、服务台、精细访问控制、 IP白名单、 cloud会话录制、无人值守远程Android支持等功能，提升企业级安全性和可管理性，从而增强您的运营水平。

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  • Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

    启用最终用户远程访问权限

    允许最终用户随时随地安全访问工作电脑，无需 VPN 或额外硬件。

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客户满意评论

Splashtop 是我用过最好用的工具。我可以远程控制、支持最终用户、修补所有应用程序并管理库存。Splashtop 非常具有成本效益，而且简单易用，能提供高质量客户支持。我一定会向其他需要远程支持和端点管理的用户推荐 Splashtop。以前完成一次修复一般需要20分钟，现在用 Splashtop 不到5分钟就能完成

Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC

客户满意评论

我们之所以选择 Splashtop，是因为它能以更低的价格提供更好的体验。Splashtop 拥有卓越的客户支持，帮助我们与客户经理建立了良好、直接的关系。

Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit

高级数据保护和安全

安全更进一步，安心再升一级。

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    安全基础架构

    安全的云和本地托管服务具有全天候入侵检测功能和 SOC 2 和 3 认证，随时随地保护您的计算机、用户和数据安全。

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  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    高级安全功能

    借助 2FA、端点 MFA、会话审计日志和 E2E 加密等功能，IT 团队可以完全控制远程访问的安全。

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  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    标准与合规性

    我们严格遵守各种隐私和安全标准（如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR），为您保驾护航，确保您的合规性。

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选择符合需求的方案

SOS

针对计算机和移动设备的有人值守和无人值守的远程支持解决方案。

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Enterprise

企业级远程支持和远程访问解决方案，具有 SSO、高级安全性以及可提供高级工作流程和可管理性的服务台。支持本地部署版

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自动端点管理

简化 IT 操作、自动执行日常任务并确保端点安全、最新且合规。

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