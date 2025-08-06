MSP的远程访问和远程支持软件

MSP 提供快速、可扩展支持的必备工具
有人值守和无人值守访问了解更多
提供无需客户参与的全天候支持，为 BYOD 和移动设备提供临时支持。
远程监控与管理了解更多
主动实时监控、管理和保护客户端设备。包括 AI 驱动的 CVE 可视性、操作系统和第三方软件的补丁管理、仪表盘、库存跟踪和修复工具。
高级安全性和可管理性了解更多
利用SSO 、服务台、精细访问控制、 IP白名单、 cloud会话录制、无人值守远程Android支持等功能，提升企业级安全性和可管理性，从而增强您的运营水平。
启用最终用户远程访问权限了解更多
允许最终用户随时随地安全访问工作电脑，无需 VPN 或额外硬件。
客户满意评论
Splashtop 是我用过最好用的工具。我可以远程控制、支持最终用户、修补所有应用程序并管理库存。Splashtop 非常具有成本效益，而且简单易用，能提供高质量客户支持。我一定会向其他需要远程支持和端点管理的用户推荐 Splashtop。以前完成一次修复一般需要20分钟，现在用 Splashtop 不到5分钟就能完成
Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC
客户满意评论
我们之所以选择 Splashtop，是因为它能以更低的价格提供更好的体验。Splashtop 拥有卓越的客户支持，帮助我们与客户经理建立了良好、直接的关系。
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit