MSP的远程访问和远程支持软件

可以节省时间，削减成本，增加收入，促进业务发展
作为一个MSP，你负责管理所有客户的电脑。 你也要在需要帮助的时候向他们提供支持。 你需要尽可能快速和容易地做到这一点；这就是远程访问工具的作用。 Splashtop 提供可靠的远程访问和远程支持解决方案，旨在帮助 日常工作。MSPs
客户满意评论
简单易用，我以前用过 GoToMyPC 和 LogMeIn，我觉得 Splashtop 是最好用的产品。而且它的价格也比竞争对手低很多。文件传输非常简单。
Octavio Abea - Compatek
客户满意评论
在Ultimate IT Guys，我们的大部分工作都是远程进行的。 因此，我们拥有一个易于使用、可靠和安全的远程控制工具--但成本合理，这一点至关重要。 我们还为一些客户提供办公室电脑的远程访问，以便他们在家或在旅行中工作。 我们转移到Splashtop ，因为价格不断上涨，支持水平不断下降，LogMeIn 。
Cleatus Davis at Ultimate IT Guys
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用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。
Michael Tott - Fore Computers
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简单易用，我以前用过 GoToMyPC 和 LogMeIn，我觉得 Splashtop 是最好用的产品。而且它的价格也比竞争对手低很多。文件传输非常简单。
Octavio Abea - Compatek
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在Ultimate IT Guys，我们的大部分工作都是远程进行的。 因此，我们拥有一个易于使用、可靠和安全的远程控制工具--但成本合理，这一点至关重要。 我们还为一些客户提供办公室电脑的远程访问，以便他们在家或在旅行中工作。 我们转移到Splashtop ，因为价格不断上涨，支持水平不断下降，LogMeIn 。
Cleatus Davis at Ultimate IT Guys
与您使用的应用程序集成
关键的Splashtop 特点
无人值守的远程访问
即使你的客户不在现场，也能远程控制他们的电脑和服务器。 进行维护，积极主动地解决问题，并从自己的电脑、平板电脑或智能手机设备上提供远程支持。
有人值守远程访问
提供故障修复或帮助台服务的 MPS 可以使用简单的会话码远程控制客户端设备。无需预先安装。支持无限数量的设备，包括移动设备。
用户和计算机管理
邀请你的团队创建他们自己的Splashtop 用户账户，你可以设置他们的角色和访问权限。 将你的电脑组织成组，使寻找和管理它们变得更加容易。 允许对特定的计算机进行访问。
会话内功能
通过Splashtop ，轻松地支持你的客户需求，更有效地工作。 传输文件、记录远程会话、聊天、分享你的桌面屏幕、远程唤醒、远程重启，以及更多。
端点监控与管理
通过Splashtop 远程支持获得计算机管理和监控工具。 功能包括自定义警报、Windows 更新、远程命令、系统库存、事件日志、1对多等等。
端点安全
通过Splashtop 远程支持，在你的端点上部署和管理Bitdefender 技术。 通过反恶意软件、防火墙和浏览器保护，主动保护你的客户免受网络安全威胁。