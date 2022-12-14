Splashtop 的远程访问安全功能

Splashtop 的商业产品均经过专门设计，可以让 IT 完全控制数据的安全性，同时让员工灵活地从任何地方访问数据。Splashtop 的安全功能非常适用于在法律法规和合规规定方面要求严格的企业，此类企业所属的行业强制要求对数据隐私和系统安全性进行控制。

Splashtop 的安全功能还可以帮助支持 HIPAA、FERPA 和 ISO 27001合规性。