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MSP is seen sitting at a desk and reviewing Splashtop's remote access security features

Splashtop 的远程访问安全功能

安全可靠的远程访问

Splashtop 的商业产品均经过专门设计，可以让 IT 完全控制数据的安全性，同时让员工灵活地从任何地方访问数据。Splashtop 的安全功能非常适用于在法律法规和合规规定方面要求严格的企业，此类企业所属的行业强制要求对数据隐私和系统安全性进行控制。

Splashtop 的安全功能还可以帮助支持 HIPAA、FERPA 和 ISO 27001合规性。

Splashtop 安全功能

  • 具有AES 256位加密的行业标准TLS 1.2
  • 设备认证
  • 多级密码安全
  • 两步验证/两因素验证
  • 黑屏
  • 屏幕自动锁定
  • 会话空闲超时
  • 远程连接通知
  • 复制/粘贴控制文件传输控制
  • 远程打印控制
  • 锁定 Streamer 配置
  • 代理服务器验证
  • 数字签名的应用程序
  • 会话、文件传输和历史日志记录

Splashtop Enterprise 的特色功能

User management icon

自动用户配置

利用跨域身份管理（SCIM）系统，促进用户帐户的自动配置和取消配置。

Remote computer management icon

精细化权限

IT 管理员可以基于角色和用户指定有人值守访问、文件传输、远程打印、2FA 等功能的精细化权限。


SSO and SAML integration key icon

SSO / SAML集成

使用 Okta、Azure AD、OneLogin、JumpCloud、Workspace ONE、G-Suite 等工具进行身份验证，简化访问管理。

Secure remote access management icon

用户访问&组管理

分配用户角色，将端点分组，设置个人或组级别的访问权限。

Scheduled Access icon

预定访问模块

管理日程表和策略，规定用户和用户组可以访问特定端点的时间。

Splashtop Enterprise

企业级远程计算机访问解决方案与远程支持工具

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远程计算机监控和管理安全功能

Security icon

端点安全状态

查看 Windows 计算机的端点安全保护状态，这些计算机可能运行 Bitdefender 、Windows Defender、Kaspersky 等杀毒软件。 确保您的终端受到保护。

Configurable Alerts icon

可配置的警报

设置警报以监视计算机状态，软件安装，内存使用情况等。通过Splashtop Web控制台和/或通过电子邮件接收警报。

Info icon

系统清单

查看和比较Windows / Mac硬件和软件清单的快照。查看更改日志。下载系统硬件和软件清单。

Update Management icon

更新管理

实时更新 Windows 是安全和性能的关键。查看、安装和安排更新。支持脚本与任务。

Computer alert icon

查看事件日志

通过单击Web控制台中计算机旁边的齿轮图标，可以快速访问Windows事件日志。无需远程进入计算机即可查看和排除故障。

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安全监控和管理解决方案

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