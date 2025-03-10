Splashtop远程访问安全性
时刻保护您的安全与隐私
为您的计算机、网络和数据提供安全保障
自2006年以来，Splashtop 始终致力于提供安全的远程访问解决方案。如今，Splashtop 已为全球超过20万企业和3000万最终用户提供支持，其中包括大型银行、执法机关、政府机构、地方政府、政府承包商等。
使用 Splashtop 远程访问软件，您可以非常放心，我们会保护您的数据安全。
标准与合规性了解更多
Splashtop 的远程访问和支持解决方案旨在满足和支持各种行业和政府标准与法规。我们符合 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR 和 CCPA，遵守严格的数据保护和隐私准则。此外，Splashtop 还支持 HIPAA、PCI 和 FERPA 需求。
高级安全功能了解更多
Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门完全控制数据安全，同时确保用户可以随时随地灵活地安全远程访问。Splashtop 的功能包括双因素身份验证、多级密码安全、隐私黑屏、屏幕自动锁定、会话空闲超时、远程连接通知、日志记录等！
安全性基础架构了解更多
我们的云基础设施托管在亚马逊 Web 服务（AWS）以及其他 IaaS 供应商中，可以提供安全的网络和计算环境，包括但不限于网络、应用程序和实例层的防火墙、数据加密、DDoS 缓解等。
入侵防御了解更多
Splashtop 为全天候运行的生产环境提供入侵检测和防御机制。我们在构建云应用堆栈时，采用了行业最佳实践，以确保实施安全保障和强化实例。
数据隐私了解更多
Splashtop 在远程会话期间不会处理、存储或访问用户的任何计算机数据。Splashtop 传输但不会存储已编码的屏幕捕获数据流，传输过程采用端到端加密。
应用程式安全性了解更多
在端点设备上，我们具有多级安全保护措施，比如强制性设备身份验证、非强制性双因素身份验证、安全码等。所有远程会话均受 TLS（包括 TLS 1.2）和256位 AES 加密保护。
端点安全了解更多
可以确保托管端点的安全。查看 Windows 计算机的端点安全保护状态，这些计算机可能运行 Bitdefender 、Windows Defender、Kaspersky 等杀毒软件。
单点登录集成（SSO）了解更多
利用 Splashtop SSO 集成，用户可以使用统一的 SSO 用户 ID 和密码验证自己的 Splashtop 帐户。支持 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin。Splashtop Enterprise 免费包含 SSO。
为什么安全性是 Splashtop 的首要任务
网络安全已成为当今 IT 专业人员和 MSP 面临的最大挑战。我们非常重视网络安全，从 Splashtop 创建之初，我们就将安全性作为重中之重。我们努力让客户相信，Splashtop 有能力确保用户的数据和隐私安全。
为实现这一目标，我们每年投资数百万美元，不断改进基础架构和安全措施；经常对产品进行扫描以确保其完整性；同时，我们还与一流的安全公司合作，定期进行审计；我们还成立了安全咨询委员会，帮助 Splashtop 制定严格的安全性和合规性目标。
安全性永无止境，我们需要不断努力，应对不断变化的网络威胁。为了我们当前和未来的客户，我们要竭尽全力，确保 Splashtop 的远程访问和远程支持服务越来越安全。