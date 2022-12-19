Splashtop远程访问安全性

网络安全已成为当今 IT 专业人员和 MSP 面临的最大挑战。我们非常重视网络安全，从 Splashtop 创建之初，我们就将安全性作为重中之重。我们努力让客户相信，Splashtop 有能力确保用户的数据和隐私安全。

这就是为什么我们每年投资数百万美元来不断改善我们的基础设施和安全措施。 我们不断扫描我们的产品以确保其完整性，我们与一流的安全公司合作，定期进行审计。 我们还组建了自己的安全咨询委员会 ，以帮助指导Splashtop实现我们严格的安全和合规目标。

安全性永无止境，我们需要不断努力，应对不断变化的网络威胁。为了我们当前和未来的客户，我们要竭尽全力，确保 Splashtop 的远程访问和远程支持服务越来越安全。