Splashtop远程访问安全性
时刻保护您的安全与隐私
为您的计算机、网络和数据提供安全保障
自2006年以来，Splashtop 一直致力于提供安全的远程访问解决方案。如今，Splashtop 已为全球超过20万企业和3000万最终用户提供支持，其中包括大型银行、执法机关、政府机构、地方政府、政府承包商等。
使用 Splashtop 远程访问软件，您可以非常放心，我们会保护您的数据安全。
标准与合规性了解更多
Splashtop 远程访问和远程支持解决方案符合或支持符合你所遵守的行业和政府标准和法规。 Splashtop 是符合GDPR和SOC 2的。 Splashtop 还支持HIPAA、FERPA、PCI和许多其他行业的合规性。
高级安全功能了解更多
Splashtop 解决方案的建立是为了让IT部门完全控制数据的安全，同时让用户可以灵活地从任何地方访问数据。 功能包括双因素认证、多级密码安全、空白屏幕、屏幕自动锁定、会话空闲超时、远程连接通知、日志记录，以及其他更多的功能!
安全性基础架构了解更多
我们的云基础架构托管在 Amazon Web Services（AWS）上，以提供安全的网络和计算环境，具有的功能包括但不限于网络、应用程序和实例层的防火墙，数据加密，DDoS 缓解等。
入侵防御了解更多
我们的生产环境有24×7运行的入侵检测和防御机制。 在构建我们的云应用堆栈时，我们采用了行业最佳实践，以确保安全的实施和实例的强化。
数据隐私了解更多
Splashtop 我们不会处理、储存或有机会接触到我们用户在远程会话期间访问的任何计算机数据。 Splashtop 传输但不存储编码的屏幕捕捉流，它是端到端加密的。
应用程式安全性了解更多
在终端设备上，我们有多层次的安全保护，包括强制性设备认证和可选的双因素认证和安全代码。 所有远程会话都受到TLS（包括TLS 1.2）和256位AES加密的保护。
端点安全了解更多
你可以确保你管理的端点受到保护。 查看运行Bitdefender 、Windows Defender、Kaspersky等的Windows计算机的端点安全保护状态。
单点登录集成（SSO）了解更多
利用Splashtop SSO集成，让你的用户使用集中的SSO用户ID和密码来验证他们的Splashtop 账户。 可支持Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite和TrustLogin。 SSO可在Splashtop Enterprise 。
为什么安全性是 Splashtop 的首要任务
网络安全已成为当今 IT 专业人员和 MSP 面临的最大挑战。我们非常重视网络安全，从 Splashtop 创建之初，我们就将安全性作为重中之重。我们努力让客户相信，Splashtop 有能力确保用户的数据和隐私安全。
这就是为什么我们每年投资数百万美元来不断改善我们的基础设施和安全措施。 我们不断扫描我们的产品以确保其完整性，我们与一流的安全公司合作，定期进行审计。 我们还组建了自己的安全咨询委员会 ，以帮助指导Splashtop实现我们严格的安全和合规目标。
安全性永无止境，我们需要不断努力，应对不断变化的网络威胁。为了我们当前和未来的客户，我们要竭尽全力，确保 Splashtop 的远程访问和远程支持服务越来越安全。
安全订阅源
你知道吗，Splashtop ，为MSPs 和IT专业人士提供了一个安全反馈，以保持与操作系统、浏览器、VPN 和RDP 有关的最新网络安全新闻和漏洞警报？现在就去看看，并订阅接收电子邮件提醒，这样你就可以通过安全新闻来保护你的企业和你的客户。