Splashtop 宣布其安全顾问委员会成员
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备受赞誉的安全专家帮助Splashtop实现其安全和合规目标
加州圣何塞，2020年12月17日 - 远程访问和远程支持解决方案的全球领导者Splashtop Inc.召集了网络安全和合规方面的领先专家，为公司组建安全顾问委员会。 这个顾问小组帮助指导Splashtop实现其严格的安全和合规目标。
“我们的业务性质 - 远程访问和远程支持 - 取决于客户对我们保护其数据和隐私的能力的信任。因此自第一天起，我们就将安全性作为第一要务，”Splashtop 的首席执行官以及联合创始人 Mark Lee 说。“ 新冠肺炎大流行导致远程工作和学习的激增仅加剧了网络安全风险。随着 Splashtop 的持续快速增长，我们希望正式与我们所依赖的一些外部安全专家建立联系，不仅可以帮助保护我们的产品和平台，还可以与我们的 IT 和托管服务提供商共享安全知识和专业知识（ MSP）客户。”
Splashtop 安全咨询委员会的成员在各种安全和合规性问题上拥有广泛的专业知识。当前成员是：
Ronn Brashear，惠普企业（HPE）工程部副总裁 — 曾为 Fortinet、Pertino、Cradlepoint 和 Oracle 以及 HPE 等公司的工程和产品开发资深副总裁。Brashear 提供了有关将强大的安全实践集成到 Splashtop 产品中的见解开发生命周期。他还定期审查 Splashtop 的整体产品架构和基础架构。
领先的汽车行业 SaaS 提供商 CDK Global 首席信息安全官 David Hahn — Hahn 对诸如富国银行、硅谷银行和 Intuit 等银行和金融服务技术和 TurboTax、Quickbook 的领先安全性有深入的了解和经验。汉恩（Hahn）也是赫斯特（Hearst）的首席信息安全官（CISO），并担任多家科技初创公司的董事会顾问。Hearst 是最大的私有媒体和数据公司之一。他向 Splashtop 提供了丰富的银行级安全性和合规性框架知识。
PacketWatch 网络安全服务副总裁 Michael McAndrews — 曾任 FBI 特工，还是多家公司的高级安全架构师，高级网络安全工程师和网络安全服务总监。McAndrews 是一名网络安全专家。他向 Splashtop 安全咨询委员会介绍了他在高级持续威胁（APT）、国家资助的攻击以及其他复杂的网络安全挑战方面的经验和专业知识。
Netflix 安全保证主管 Terry O'Daniel — 拥有网络安全工程、IT 审计、技术风险管理和网络安全领域的背景。O'Daniel 专注于风险评估和合规性领域。
Rick Orloff，战略安全顾问 — Apple、eBay 和 Kaseya 以及加利福尼亚州等公司的长期首席安全官、首席信息安全官、首席隐私官和战略顾问。Orloff 从企业角度介绍了安全和合规性问题。
Bishop Fox 首席安全研究员 Rob Ragan – Ragan 在 Bishop Fox 进行渗透测试方面的经验丰富，在各种安全解决方案和策略方面有专业知识。由于 Splashtop 继续部署其他功能和技术以增强其安全状态，这是无价的。
Unity Technologies 首席安全官 Justin Somaini - Somaini 在包括 Verisign、Symantec、Yahoo！、Box、SAP 和 Charles Schwab 在内的公司中拥有丰富的执行和 C 级信息安全经验。他曾担任 Palo Alto 网络、Raytheon、Alcatraz AI、Orca Security、YL Ventures 等的安全顾问。他丰富的背景使他能够协助 Splashtop 处理各种安全问题。
安全咨询委员会成员提供安全实践方面的指导；推荐具体的工具，如高级端点安全；并帮助建立适当的风险评估和合规流程。
此外，Splashtop 还通过外部安全公司（例如，AWS 专业服务、PacketWatch、Bishop Fox、Improsec A / S、CrowdStrike 和 A-LIGN）的咨询和服务来补充其内部流程和工具，以进行持续审核。此外还有 Bugcrowd 提供的众包信息，继续对 Splashtop 系统和产品进行审核和分析。
“安全是永远没有止境的；为应对不断变化的威胁，需要不断的努力。” Lee 说。“我们要归功于当前和将来的客户，尽我们所能，使 Splashtop 的远程访问和远程支持产品尽可能地安全。”
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关于Splashtop
Splashtop Inc.总部位于硅谷，为学术机构、商业专业人士、MSP、IT部门和服务台提供最具价值和最佳的远程访问和远程支持解决方案。 Splashtop是VPN/RDP、VNC、RD网关和其他远程访问软件的流行替代品。 全球有超过3000万用户享受Splashtop产品。