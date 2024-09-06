远程访问和 IT 术语表
B
BYOD
自带设备（BYOD）是指允许员工使用智能手机、平板电脑和笔记本电脑等个人设备访问公司系统和数据的政策。 BYOD 政策提高了灵活性，但也带来了安全挑战。
C
网络安全
网络安全是保护系统、网络和程序免受数字攻击的实践。 它涉及一系列技术、流程和实践，旨在防范未经授权的访问、数据泄露和其他网络威胁。
H
I
IAM
身份和访问管理（IAM）是一个政策和技术框架，可确保正确的个人在适当的时间访问正确的资源。 它对维护组织的安全性和合规性至关重要。
M
托管服务提供商 (MSP)
托管服务提供商 (MSP) 是一家第三方公司，通常通过订阅模式远程主动管理客户的 IT 基础设施和最终用户系统。 MSPs 提供一系列 IT 服务，包括远程监控、安全管理和数据备份。
R
远程访问
远程访问是指使用安全的互联网连接从远程位置访问设备的能力。 它允许用户像亲临现场一样工作或管理系统。
远程学习
远程学习指的是在传统课堂教学之外，通常通过数字平台�提供的教育教学。 通过这种模式，学生可以随时随地获取课程材料并参与课程，为教育提供了灵活性。
远程工作
远程工作是一种工作安排，员工在公司总部以外的地点履行工作职责，通常是在家或其他异地地点，利用技术进行沟通和协作。
术
技术支持
技术支持包括为计算机、软件或网络等技术产品的用户提供帮助和故障排除。 可以通过面谈、电话或远程访问工具来解决问题，确保顺利运行。
U
无人值守访问
无人值守访问是一种远程连接计算机或设备的方式，无需有人亲自到场授予权限。 它对 IT 支持、维护和下班后的设备更新特别有用。