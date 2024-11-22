FERPA: What It Means and How It Works

FERPA 是美国的一项联邦法律，旨在保护学生教育记录的隐私。 FERPA 于 1974 年颁布，它赋予家长有关其子女教育信息的特定权利，这些权利在学生年满 18 周岁或就读高中以上学校后即转移给他们。 这项立法在确保保护学生的个人敏感数据免遭未经授权的访问或披露方面发挥着至关重要的作用。
随着教育领域越来越多地采用数字平台和远程学习，FERPA 合规性变得更加重要。 教育机构必须严格遵守从教育记录到目录信息的学生隐私保护准则。
本博客深入概述了 FERPA、其重要性以及学校和组织如何在利用现代技术的同时保持合规。
FERPA：含义& 定义
家庭教育权利和隐私法案》（FERPA）是美国联邦法律，旨在保护学生教育记录的隐私。 " FERPA 通常被称为"Buckley 修正案，它赋予家长和符合条件的学生（18 岁以上或就读于大专院校的学生）访问和控制其教育记录的某些权利。
FERPA 适用于所有接受美国教育部管理项目资助的教育机构。 公立学校、大学和许多私立机构必须遵守 FERPA 的规定，以确保合规。
FERPA 的目的是什么？
FERPA 的颁布是为了解决人们对滥用学生信息日益增长的担忧。 其主要目的是确保教育机构尊重和保护学生的隐私。 FERPA 允许家长和符合条件的学生控制对教育记录的访问，旨在防止可能导致歧视、身份盗用或失信的未经授权的披��露。
FERPA 的主要目标包括
确保家长和学生可以查阅和审查教育记录。
为学校何时以及如何在未经同意的情况下披露个人信息制定指导方针。
提供一个管理名录信息的框架，在保护隐私的同时保持透明度。
FERPA 如何帮助保护学生数据？
FERPA 要求教育机构在共享个人信息之前遵循特定程序并征得同意，从而保护学生数据。 根据 FERPA：
教育机构必须每年向家长和符合条件的学生告知他们的权利。
未经明确的书面同意，学校不得公布教育记录中的个人身份信息 (PII)，但经授权的情况除外。
必须实施保障措施，防止未经授权访问敏感的学生数据，特别是在数字化和远程学习环境中。
FERPA 的指导方针确保了学生数据的安全，使家庭有能力就其隐私做出明智的决定，同时增进了对教育机构的信任。
哪些信息受 FERPA 保护？
FERPA 定义并保护学生教育记录中的特定类型信息，以保护他们的隐私。 这种保护适用于由教育机构或代表教育机构的各方收集和维护的数据。 以下是 FERPA 涵盖的两大类信息：
教育记录
教育记录是指由教育机构、院校或院校代理方保存的、包含与学生直接相关信息的任何记录、档案、文件或其他材料。 这些记录可能以各种格式存在，包括纸质文件、数字文件或音像资料。
受 FERPA 保护的教育记录包括
成绩和成绩单
成绩单
课程表
纪律记录
特殊教育记录
学校保存的健康和免疫记录
FERPA 确保这些记录的私密性，只有经授权的个人，如家长、符合条件的学生或有合法教育利益的学校官员，才能访问这些记录。
目录信息
虽然 FERPA 保护大多数学生数据，但它允许学校将某些信息指定为"目录信息，" ，这些信息通常不太敏感，除非学生或家长选择不披露，否则可以不经事先同意而披露。
目录信息的例子包括
学生姓名
地址
电话号码
出生日期和地点
主要学习领域
出席日期
获得的学位和奖项
参加官方认可的活动和体育运动
不过，即使是目录信息，FERPA 也要求学校通知家长和符合条件的学生他们有权选择不披露这些信息。 教育机构在处理名录信息时，必须在透明度和保护隐私之间取得谨慎的平衡。
通过明确定义和规范对这些类型信息的访问，FERPA 有助于保护学生数据的完整性，同时为其适当使用提供了一个框架。
FERPA 要求和例外情况
FERPA 对教育机构确保保护学生隐私提出了明确要求。 与此同时，它还列出了机构可以不经事先同意披露信息的具体例外情况。 了解这些要求和例外情况对于合规至关重要。
FERPA 要求
年度权利通知：学校必须每年通知家长和符合条件的学生他们在 FERPA 下享有的权利。 这包括以下权利
检查和审查教育记录。
要求更正不准确或误导性信息。
在发布 PII 前征得同意。
披露同意书：在披露教育记录中的 PII 之前必须获得书面同意书，例外情况除外。 同意书应包括
要披露的具体记录。
披露的目的。
信息披露的对象。
保存披��露记录：学校必须保存每份要求访问或披露 PII 的记录。 该记录必须包括
索取或接收信息的各方。
当事人对信息的合法权益。
安全处理数据：学校必须采取措施保护学生档案，尤其是在数字化环境中。 这包括加密、访问控制和安全存储系统。
FERPA 例外
FERPA 包括几种例外情况，教育机构可以不经事先书面同意披露 PII：
具有合法教育利益的学校官员：学校官员（教师、行政人员、承包商）在履行其专业职责时可能需要使用个人信息。
转学：学校可以向学生打算入学或转学的其他教育机构披露记录。
健康或安全紧急情况：在紧急情况下，学校可能会披露 PII 以保护学生或他人的健康或安全。
司法命令或传票：学校可根据合法签发的传票或法院命令公布信息。
资助目的：披露信息可能是为了确定学生是否有资格获得经济援助、援助条件或执行援助条款。
名录信息：如前所述，学校可以披露名录信息，除非学生或家长选择不披露。
为学校或代表学校进行的研究：学校可与开展研究的机构共享数据，以改进教学、管理学生援助计划或开发预测性测试。
通过遵守这些要求并了解例外情况，学校可以有效地驾驭 FERPA 法规，同时保持对保护学生隐私的坚定承诺。
常见的 FERPA 违规行为和处罚
尽管 FERPA 列出了明确的指导方针，但教育机构仍可能无意或有意违反其规定�。 这些违规行为可能会造成严重后果，从声誉受损到法律和经济处罚不等。 了解最常见的违规行为及其处罚对于保持合规至关重要。
最常见的 FERPA 违规行为有哪些？
未经授权披露教育记录：未经明确同意或在 FERPA 例外情况之外共享学生的 PII 直接构成违规行为。 例子包括
将成绩或敏感信息通过电子邮件发送给错误的收件人。
公开发布带有身份识别信息的成绩或考试成绩。
目录信息处理不当：即使在某些情况下可以披露名录信息，但如果不向学生或家长提供选择不披露的权利，则 构成违规行为。
未能保护学生档案：不适当的安全措施，如使用不安全的存储系统或未能限制敏感记录的访问，可能会导致数据泄露和违反 FERPA。
缺乏年度通知：没有每年向家长和学生通知其 FERPA 权利的机构未能满足基本的合规要求。
在没有合法教育利益的情况下披露信息：允许无合法教育利益的个人或相关方访问学生档案，即使是在学校内部，也属于违规行为。
与第三方共享数据不当：与承包商或第三方供应商共享数据时，如果没有签订明确规定遵守 FERPA 的适当协议，可能会导致违规。
违反 FERPA 的处罚
违反 FERPA 会给教育机构带来严重后果，包括
失去联邦资助：对违规行为最严厉的处罚是可能失去联邦资助。 这会危及机构的财务稳定和运营。
正式投诉和调查：学生或家长可向美国教育部家庭政策合规办公室 (FPCO) 投诉，该办公室可能会启动正式调查。
声誉损害：违规行为会削弱学生、家长和社区之间的信任，导致长期的声誉损害。
法律后果：虽然 FERPA 本身不允许私人诉讼，但违反行为可能会导致根据其他隐私法律或法规提起法律诉讼，尤其是在疏忽的情况下。
数据泄露成本：如果不能确保数字记录的安全，可能会导致代价高昂的数据泄露应对工作，包括通知、补救和其他隐私法律规定的潜在罚款。
教育机构只要保持警惕，积极主动地遵守 FERPA，就能避免这些常见的陷阱，有效保护学生的隐私。
遵守 FERPA 的最佳做法
维护 FERPA 合规性对于教育机构保护学生隐私和避免代价高昂的处罚至关重要。 实施最佳实践有助于确保遵守 FERPA 法规，并与学生、家长和更广泛的教育界建立信任。 以下是应遵循的主要最佳做法：
1.对教职员工进行 FERPA 教育
为所有员工（包括教师、行政人员和 IT 人员）提供定期培训课程，确保他们了解 FERPA 法规、自身责任以及如何安全处理学生数据。
包括真实场景，以突出潜在的合规问题。
确保员工了解 FERPA 如何适用于物理和数字环境。
2.限制查阅学生档案
采用最小特权原则，只允许具有合法教育利益的个人查阅教育记录。 使用基于角色的访问控制来有效管理权限。
3.加强数字安全
在网络威胁日益严重的时代，保护数字学生档案至关重要。 主要措施包括
使用加密数据库存储敏感信息。
要求使用安全登录和多因素身份验证 (MFA) 访问学生档案。
定期更新软件和系统，以解决漏洞问题。
4.实施目录信息选择退出机制
通知家长和符合条件��的学生他们有权选择不披露名录信息。 提供提交退出申请的明确说明和截止日期。
5.制定明确的数据共享政策
确保处理学生信息的第三方供应商和承包商遵守 FERPA 合规标准。 这可能包括
起草数据共享协议，明确规定 FERPA 合规性。
审核供应商的做法，以核实是否符合隐私标准。
6.定期审计和审查政策
对 FERPA 政策和程序进行定期审核，以确定潜在的差距或风险。 根据需要更新政策，以适应技术和监管要求的变化。
7.管理记录的保留和处置
制定明确的指导原则，规定学生档案的保存期限，并妥善处理不再需要的档案。 这样可以最大限度地降低未经授权访问过时信息的风险。
8.明确传达隐私政策
与学生和家长分享贵机构的隐私政策。 透明度可以促进信任，确保每个人都了解自己在 FERPA 下的权利。
9.监控远程学习工具
对于利用数字学习平台的机构，应确保这些工具符合 FERPA 的要求。 评估用户访问控制、数据加密和安全存储等功能。
10.迅速回应隐私关切
制定处理隐私问题或潜在侵犯行为的协议。 迅速调查和解决这些问题表明了对遵守 FERPA 的坚定承诺。
通过遵循这些最佳实践，教育机构可以创建一种隐私和责任文化，确保学生数据安全并符合 FERPA 规定。
使用安全的远程学习解决方案，根据 FERPA 保护学生的 PII
随着远程学习越来越普遍，保护学生的 PII 以符合 FERPA 的要求变得前所未有的重要。 远程学习平台带来了独特的挑战，例如通过互联网传输数据，以及对第三方工具的依赖性增加。 为确保合规，机构必须采用安全可靠的远程学习解决方案，并优先考虑学生隐私。
符合 FERPA 标准的远程学习解决方案的主要特点
端到端加密：安全的远程学习平台应使用端到端加密技术来保护传输过程中的数据。 这样，即使敏感信息被截获，也能防止未经授权的访问。
基于角色的访问控制：平台必须允许管理员定义和控制不同用户的访问级别，确保只有经过授权的人员才能访问特定的学生数据。
审计跟踪和监控：记录和监控用户活动可提供问责制，并有助于识别可能未经授权访问学生档案的情况。
数据最小化和保留：符合 FERPA 标准的工具应只存储必要的数据，并允许在不再需要记录时安全删除。
与第三方供应商的合规性：与第三方服务集成的远程学习工具必须确保这些服务也符合 FERPA 的规定。 数据共享协议应明确规定隐私义务。
Splashtop 如何支持 FERPA 合规性
Splashtop 提供强大的远程访问和学习解决方案，旨在满足 FERPA 要求。
加密连接：Splashtop 提供 AES 256 位加密，确保远程会话期间共享的所有数据安全。
细化用户权限：管理员可以控制共享资源的访问权限，保护敏感的学生数据。
安全远程访问：教育工作者和管理员可以远程访问内部计算机和教育资源，而不会不必要地传输敏感文件。
详细的会话日志：Splashtop 提供活动日志和审计跟踪，允许机构监控和记录合规工作。
可靠的远程支持：IT 团队可以在遵守 FERPA 指导原则的前提下，安全地对用于远程学习的设备进行故障排除和维护。
�教育机构可以利用 Splashtop 等工具，自信地过渡到数字化远程学习环境。 凭借其强大的安全功能和合规承诺，Splashtop 使学校能够保护学生的 PII，确保安全和符合 FERPA的学习体验。
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