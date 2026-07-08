How Remote Desktop Software Enhances Blended Learning

提到教室，脑海里首先会出现什么？白板、课桌、投影屏幕，亦或是讲台？现在的教室与以往不同，尤其是对于年轻一代的学生。现在的学生人手一台笔记本或平板，教师可以将上课内容投影到移动设备上，还可以使用智能板促进学生的课堂参与度。
另外，新冠疫情也改变了许多学生的传统学习方式，课堂形式与以往大不相同。疫情期间，学生既能在火车上、汽车后座学习，也能居家上课。
如今，教室中集成了许多新技术，学生利用新技术学习已成为常态。这种学习方式被称为混合学习。
什么是混合学习？
混合学习将技术性在线材料和传统的面对面教育实践相结合。通过混合学习，可以帮助学生获得日常所需的技术实践经验，因而这种学习方法非常重要。
混合学习可以增进面对面学习和远程学习之间的联系。对某些学生来说，由于受到家庭生活、经济状况或已有资源的限制，远程学习可能具有挑战性。当前确实存在技术差距，以远程学习为中心的教育方式可能不适合有这方面问题的学生。混合学习结合了远程学习和面对面学习，可以确保学生的参与度。
学生利用混合学习的最佳方式是访问学校能提供的所有工具和资源，无论学生采用面对面学习还是远程学习。面临的挑战在于如何找到可以随处访问的解决方案。这就是远程访问软件的作用。
随时随地访问学校计算资源
远程学习为学生提供的一个主要优势是能够随时随地学习和访问学校资源的灵活性。远程访问软件可以有效增进这种灵活性。如果可以访问安装了学生专用软件的计算机等实验室工具，则学生就能实现随时访问资源。
提供远程访问的另一个优势是，学生可以使用自己用得顺手的设备访问实验室计算机。有的学生喜欢平板电脑，有的学生则更喜欢台式机。无论学生使用什么设备，都能像在实验室一样访问同样的资源。
确保远程学习的教育质量
通过使用适用于学校的远程访问解决方案，教育机构可以帮助远程学习的学生获得与线下学习学生同等质量的教育、资源和工具访问权限。图书馆或专业软件等数字资源，往往是学生亲自前往计算机实验室的原因。
远程访问有助于缩小远程学习学生与线下学习学生的差距，因为远程可以节省时间，不用每次需要时都去学校。对于希望能够平衡家庭生活、职业发展并完成学位的兼职学生而言，远程访问尤为重要。
远程访问有助于保持学生学习环境的连续性和一致性。无论在校园、实验室、演讲厅学习还是远程学习都无关紧要，因为提供的课程内容和体验是相同的。这是确保所有学生教育体验不受学习环境影响，能够保持一致的关键。
远程访问对学生的优势
主修建筑、设计等专业课的学生通常需要专门的软件来完成��课程。对学生来说，购买专门软件费用过高，而如果可以远程访问已安装专门软件的实验室计算机则能解决这个问题。学生不必担心要购买昂贵的许可证，因为可以直接使用实验室计算机上已安装的软件。
远程访问还可以最大限度降低学生购买昂贵的高性能计算机的需求。学生可以从个人设备远程访问实验室计算机，完全不用担心高性能设备的费用问题。
远程访问还能为学生提供符合个人学习风格和时间表的灵活性。如前所述，非全日制等日程安排比较紧张的学生，可以完全按照个人时间安排学习。如果学生需要预习学习材料，或者想按照自己的节奏复习，则可根据实际需要访问学习材料，提升自学体验。
增加灵活学习体验的机会还能为那些无法定期访问校园的残障学生提供无障碍环境。例如，如果学生因有学习障碍而难以到学校上课，则远程访问可以作为有效工具，帮助他们创建最适合的学习环境。
远程访问对教育机构的优势
远程访问既能为学生带来各种重要优势，也能为实施混合学习的教育机构带来有效帮助。远程访问有助于改善学校计算资源的可访问性。为了购买学生所需的资源，学校投入了大量的时间和资金，如果不能利用这些资源，则会造成资源浪费。远程访问有助于提高资源利用率，确保学生具备完成课程所需的各种资源，无论是面对面还是远程学习。
远程访问软件有助于降低教育机构的管理成本。远程数字实验室可以减少到实验室现场的需求，从而降低校内设施的维护成本。
教育机构无需为所有学生单独购买许可证，而是可以购买少量许可证，然后让学生在实验室计算机上共享，并可通过远程访问随时随地访问。这样可以减少所��需购买的许可证数量。远程访问有助于创建有效的资源管理流程——学校可以提高教育资源的可访问性，然后最大限度地降低运营成本。
远程学习过程中的安全性与合规性
学生属于弱势群体，因而保护学生免受任何数据泄露是当务之急。教育机构还需要确保研究、图书馆资源等一般数据的安全。关键在于要找到正确的远程访问软件，以确保所有信息的安全并符合通用教育标准。
像Splashtop这样的远程访问工具通过多种集成安全功能帮助保护学生。加密连接、多因素身份验证和隐私保护等关键功能对于保护学生信息至关重要。
教育机构必须遵守各种教育保护标准，例如用于教育数据隐私保护的 FERPA、用于欧洲数据保护的 GDPR。Splashtop 远程访问符合学生数据保护和隐私相关的法律和道德准则。
立即使用 Splashtop 实施混合学习
提供用于混合学习的远程访问有助于缩小远程学习和面对面学习之间的差距，确保学生无论在校内还是在家都能获得同等质量的学习体验。学生无需前往校园即可访问主要的技术资源，从而增加了学习机会并延长了学习时间，为学生创造了更多访问机会。
如果您想采用远程访问增加混合学习实践，不妨考虑 Splashtop。我们诚邀您的加入，为学生提供安全的远程访问解决方案，提供更多混合学习机会。联系我们，详细了解 Splashtop 的教育解决方案如何为学生提供帮助。