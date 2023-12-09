How Remote Desktop Software Enhances Blended Learning

当你想到教室时，你会想到什么？ 你可能会想到白板、学生课桌、投影屏幕或讲台。 现在的教室看起来有些不同，即使是年轻的学生也是如此。 学生可能拥有自己的笔记本电脑或平板电脑，教师可能在移动设备上投影信息，或者使用智能板来帮助学生参与。
COVID-19 疫情也改变了学生的传统学习量，教室看起来可能更加不同。 这些学生的教室可能在火车上、汽车的后座或他们自己的家中。
如今，教室集成了比预期更新的技术，学生以这种方式利用技术学习已成为常态。 这种类型的学习被称为混合学习。
什么是混合学习？
混合学习（也称为混合学习）是一种结合了技术、在线材料和传统的面对面教育实践的教育方法。混合学习很重要，因为它可以帮助学生获得日常生活中所需的动手技术经验。
混合学习有助于在面对面学习和远程学习之间架起一座桥梁。 对于某些学生来说，远程学习可能具有挑战性，这取决于他们的家庭生活、财务状况或他们拥有的资源。 技术差距是真实存在的，以远程为中心的学习可能不适合这些学生。 混合式学习可以让两者兼而有之，从而保持学生的参与度。
学生利用混合学习的最佳方式是访问学校可以提供的所有工具和资源，无论学生是面对面还是远程学习。 这里的挑战是找到一个允许从任何地方访问的解决方案。 这就是远程访问软件发挥作用的地方。
随时随地访问学校计算资源
远程学习为学生提供的主要好处之一是可以灵活地在任何地方学习，并且无论身在何处都能访问学校资源。 远程访问软件是促进这种灵活性的最佳工具。 通过提供对实验室工具的访问权限，例如具有专供学生使用的特定软件访问权限的计算机，学生可以随时访问资源。
提供远程访问的另一个好处是，学生可以从他们觉得最舒服的设备上访问实验室计算机。 有些学生有平板电脑，另一些学生有完整的桌面。 无论您的学生使用哪种设备，他们都能像亲临实验室一样访问与他们相同的资源。
在远程环境中保持教育质量
Splashtop 等 远程访问解决方案有助于确保来自远程环境的学生获得与面对面学生相同的教育质量和工具访问。 图书馆或专业软件等数字资源通常是学生亲自参观计算机实验室的原因。
远程提供这些机会有助于弥合远程学习的学生的差距——他们可以节省时间，避免在需要时去校园。 这对于那些希望在平衡家庭生活、职业等的同时完成学位的兼职学生尤其有用。
远程访问允许学生的学习环境保持连续性和一致性。 学生是在校园、实验室、演讲厅还是远程学习都无关紧要，因为所提供的内容和体验是相同的。 这对于确保每个学生的教育历程保持一致非常重要，无论他们当前的学习环境如何。
远程访问如何使学生受益
对于从事建筑或设计等专业课程的学生来说，通常需要专门的软件来完成课程。 对于学生来说，访问该软件的费用可能高得令人望而却步；提供对装有此特定软件的实验室计算机的远程访问可以解决这个问题。 学生不必担心购买昂贵的许可证，他们只需使用实验室计算机上可用的软件即可。
这也最大限度地减少了学生购买昂贵的高性能计算机的需求。 学生可以从自己的设备远程访问这些实验室计算机，而不必担心大功率机器的费用。
远程访问还为学生提供了满足个人学习风格和时间表所需的灵活性。 如前所述，日程安排较紧的学生，例如全职工作的学生，可以在最适合自己的时间安排上学。 如果学生需要提前获得学习材料，或者更喜欢按照自己的节奏进行复习，他们可以根据需要重新审阅教材，创造更具自我指导性的体验。
为更灵活的学习体验创造机会也为那些无法定期访问校园的残障学生提供了无障碍环境。 例如，如果学生有学习障碍，使他们难以亲自上课，则远程访问有助于为学生提供创建最适合他们的环境所需的工具。
教育机构的优势
尽管远程访问为学生带来了重大好处，但对于利用混合学习的教育机构来说，它也是一个巨大的帮助。 远程访问有助于改善学校计算资源的可访问性。 学校在购买学生所需的资源上投入了大量的时间和金钱，如果不使用这些资源，这些资源就会被浪费掉。 远程访问有助于提高资源利用率，确保学生拥有成功所需的条件，无论是面对面还是远程访问。
远程访问软件可以帮助降低教育机构的管理成本。 远程数字实验室减少了对物理空间的需求，从而降低了校内设施的维护成本。
机构无需为每个学生购买个人许可证，而是可以购买有限�数量的许可证，这些许可证由学生在实验室计算机上共享，并可通过远程访问随时随地进行访问。 这减少了所需的许可证总数。 这种设置可以帮助创建有效的资源管理流程——学校使教育资源更容易获得，同时最大限度地降低运营成本。
远程学习中的安全性与合规性
保护学生免受任何数据泄露是当务之急，他们是一个脆弱的人群。 教育机构还需要确保研究和其他图书馆资源等一般数据也得到保护。 重要的是要找到有助于确保所有这些信息安全并符合通用教育标准的远程访问软件。
Splashtop 等远程访问工具通过各种集成安全功能帮助保护学生。 加密连接、多因素身份验证和隐私保护等关键功能对于保护学生信息至关重要。
教育机构必须遵守许多不同的教育保护标准，例如用于教育数据隐私的FERPA或用于欧洲数据保护的GDPR。 Splashtop 远程访问遵守有关学生数据保护和隐私的法律和道德准则。
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为混合学习提供远程访问可以帮助弥合远程学习和面对面学习之间的差距，确保学生无论在校内还是在家都能获得相同质量的学习体验。 学生无需前往校园即可访问主要的技术资源，从而扩大学习的机会和时间，为学生创造更容易获得的机会。
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