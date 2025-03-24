适用于远程、遥控和混合学习的远程桌面

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Splashtop20 years of trust
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Female student is seen sitting outdoors, engrossed in an article about distance remote learning with Splashtop

适用于函授学习、远程学习混合学习的远程桌面

学生可以远程访问实验室计算机，教师可以远程办公，IT 可以远程支持任意设备

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Male student reading about how Splashtop can help with distance and remote learning

通过适用于学生、教师和 IT 的远程桌面增强函授学习

各大院校和学区都开始使用 Splashtop 的远程访问解决方案，以解决不断增长的函授学习、远程学习和混合学习需求。

在远程访问、远程支持和协作领域深受顶尖教育机构的信赖

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远程支持

远程支持学生和教师，快速解决 IT 问题

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Enterprise

具有高级安全和控制功能的多合一远程支持解决方案

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Splashtop AEM

利用实时补丁修补、端点监控和自动化工具，确保学生、教职员工设备的安全、更新和可靠性。

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Enterprise

学生和教师能够随时随地使用任意设备安全远程访问和控制实验室计算机

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教师可利用屏幕共享和注释软件提高学生的课堂参与度

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Mirroring360

将手机或台式机的屏幕镜像到 PC 或 Mac，无需数据线

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Foxpass WI-FI 和服务器访问控制

我们的开箱即用解决方案使 IT 和工程团队能够在几分钟内使用高级访问控制。

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Student is reading about how educational institutions worldwide are using Splashtop to enhance their education

远程学习的一站式远程桌面解决方案

通过 Splashtop，全球高等院校和 K-12学校可以让学生和教职员工随时远程访问校内计算机，让 IT 管理员远程支持任何设备，从而增强各个院校的教育计划。

观看视频
A person with curly hair, wearing a yellow sweater and jeans, sits cross-legged on a wooden park bench with a laptop, smiling and looking to the side. Green trees and sunlight are visible in the background.

帮助学生充分发掘潜能

校内实验室计算机访问是有效的混合学习计划的重要组成部分。使用 Splashtop 远程计算机访问，您可以确保学生随时随地从任何设备平等地访问校内计算资源。


主要优势

  • 随时通过高性能远程工具访问已安装专业软件的强大校园设备。

  • 通过让学生远程访问校内实验室计算机，让昂贵的软件许可具有更高的投资回报。

  • 减少学生设备安装专用软件所需成本。

  • 通过随时随地从任何设备访问校园计算资源，缩小平等性和包容性方面的差距。


为什么选择 Splashtop

Deployment icon

快速简单的设置和管理

帮助学生、教员和 IT 快速完成设置。邀请用户设置其帐户和设备。比 VPN 更容易部署和管理。可对用户和计算机进行分组。可设置访问权限和查看审计日志。

Splashtop icons showing blue coins

节省更多

与其他远程访问产品相比，Splashtop 每年可节省数百甚至数千美元。相比于 TeamViewerLogMeIn ProGoToMyPCBeyondTrust，Splashtop 可为您节省50%到80%的费用。

Device access icon

无缝用户体验

使用任意设备访问和控制计算机。“在设备上安装 Media Composer、After Effects、Premiere Pro 这类应用，恐怕就不能在 Chromebook 上很好地进行远程访问然后完成大量剪辑任务。用户反馈非常好！”– Wayne State University

High performance icon

高性能

学生和教员使用个人设备远程访问时，可以像在校内工作站上操作一样。Splashtop 支持 4K 流式传输和 iMac Pro Retina 5K 流式传输，延迟非常低。阅读更多关于高性能远程访问的信息。

Security and compliance lock icon

安全与合规

Splashtop 的安全基础架构、入侵防御以及各种功能可确保您的数据安全。Splashtop 比 VPN 更安全，并且符合行业法规和标准（如 FERPA）。了解 Splashtop 安全性的更多信息。

客户满意评论

之后将会有很多韦恩州立大学的人来找你问 Splashtop，因为这些人一直在关注着我们。他们一直在重启委员会中问我怎么实现。我每次都跟他们说 Splashtop 非常好用。

Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA

Wayne State University logo

客户满意评论

我们的课程可以让学生在保持社交距离，同时还能获得证书和学位。这一点非常重要。如果没有 Splashtop，我们肯定做不到。

Gerald Casey at Laney College

Laney College logo

客户满意评论

我们一直把 Splashtop 当做（IT）工具。可以用于远程访问，然后设置或调整需要改正的内容。但现在所有学生都能使用这个软件，这样他们就能虚拟访问学校设备。这一点出乎我的意料。

Gary Cendrowski at Wayne State University

Wayne State University logo

客户满意评论

即使新冠疫情结束，我们可能也会出于其他原因让学生在家里学习。通过 Splashtop，我们能为学生提供远程访问。还有可能为校内实验室开设24小时虚拟场景，以前人们认为没有必要这样做。我们可以为学生提供随时随地访问的机会。

Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District

Splashtop Testimonial placeholder

客户满意评论

我们有一个为学生提供计算机的州立计划，为学生提供 Chromebook。Chromebook 不能运行 SolidWorks，但能访问我们的实验室计算机，通过实验室的计算机可以运行这个软件。教员都非常满意。Splashtop 特别好用，教员感到非常惊喜，我真的没有夸张。

Gerald Casey - Laney College

Laney College logo featuring a white building, trees, and a decorative bridge silhouette on a green background, with LANEY COLLEGE written at the top in white uppercase letters.

资源

Splashtop 教育解决方案（PDF） →

电子书：通过远程访问促进教育蓬勃发展的3种方式（PDF）

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