适用于远程、遥控和混合学习的远程桌面

通过适用于学生、教师和 IT 的远程桌面增强函授学习
各大院校和学区都开始使用 Splashtop 的远程访问解决方案，以解决不断增长的函授学习、远程学习和混合学习需求。
在远程访问、远程支持和协作领域深受顶尖教育机构的信赖
远程学习的一站式远程桌面解决方案
通过 Splashtop，全球高等院校和 K-12学校可以让学生和教职员工随时远程访问校内计算机，让 IT 管理员远程支持任何设备，从而增强各个院校的教育计划。
帮助学生充分发掘潜能
校内实验室计算机访问是有效的混合学习计划的重要组成部分。使用 Splashtop 远程计算机访问，您可以确保学生随时随地从任何设备平等地访问校内计算资源。
享受对运行专门软件的强大校园设备的高性能远程访问。
通过让学生远程访问校内实验室计算机，让昂贵的软件许可具有更高的投资回报。
减少学生设备安装专用软件所需成本。
通过随时随地从任何设备访问校园计算资源，缩小平等性和包容性方面的差距。
为什么选择 Splashtop
快速和简单的设置和管理
让你的学生、教员和IT部门快速建立起来。 邀请你的用户设置他们的账户和设备。 比起VPN ，更容易部署和管理。 对你的用户和计算机进行分组。 设置访问权限，并查看审计的日志。
节省更多
与其他远程访问产品相比，使用Splashtop每年可节省数百甚至数千美元。 当你选择Splashtop而不是TeamViewer,LogMeIn Pro,GoToMyPC, 和BeyondTrust ，可以节省50%到80%。
无缝用户体验
从任何设备访问& 控制计算机。 "有了Media Composer、After Effects和Premiere Pro这样的应用程序，人们担心它们不能很好地转化为从Chromebook上工作的人，并远程进行大量编辑。反馈非常好！" -Wayne State University
高性能
学生和教员将感觉到他们就坐在校园内的工作站前，同时从他们自己的设备上进行远程操作。 Splashtop 提供4K流媒体和低延迟的iMac Pro Retina 5K流媒体。 阅读更多关于高性能远程访问 。
安全与合规
Splashtop其安全的基础设施、入侵预防和多种功能保证了你的数据安全。 Splashtop 比 更加安全VPN，并且与行业法规和标准（包括FERPA）兼容。 了解更多关于Splashtop'的安全。
客户满意评论
有一个为学生提供电脑的国家计划，所以我们一直在为他们提供Chromebook。 他们不能用Chromebooks运行SolidWorks。 但是，Chromebook提供了进入我们的计算机实验室的机会，他们可以在那里运行它。 教员们都很喜欢它。 他们不相信它的效果这么好，他们很震惊，我认为我这样说并不过分。
Gerald Casey - Laney College
客户满意评论
你将会有更多来自韦恩州立大学的人到你这里来参加Splashtop，因为他们一直在关注我们。 而且他们一直在我们的重启委员会中问我做得怎么样。 我一直在告诉他们这只是工作。
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
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我们正在开设社会远程班，以便学生能够完成他们的证书和学位。 这已经是一件大事；如果不是因为Splashtop ，我们不可能让他们这样做。
Gerald Casey at Laney College
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通过Splashtop ，我们一直认为它是我们的（IT）工具。 这是为了让我们远程进入并设置或调整需要纠正的东西。 但现在它是为所有的学生准备的，所以他们都可以虚拟地访问这些机器。 它承担了另一件我无法想象的事情。
Gary Cendrowski at Wayne State University
客户满意评论
一旦我们摆脱了这种大流行的情况，我们可能会有学生因为其他原因需要留在家里。 Splashtop将使我们能够为他们提供远程访问。 它还为潜在的24小时虚拟实验室方案打开了我们的实验室，这在以前并没有被确定为一种需求。 我们可以为学生提供随时随地的访问机会。
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
客户满意评论
有一个为学生提供电脑的国家计划，所以我们一直在为他们提供Chromebook。 他们不能用Chromebooks运行SolidWorks。 但是，Chromebook提供了进入我们的计算机实验室的机会，他们可以在那里运行它。 教员们都很喜欢它。 他们不相信它的效果这么好，他们很震惊，我认为我这样说并不过分。
Gerald Casey - Laney College
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你将会有更多来自韦恩州立大学的人到你这里来参加Splashtop，因为他们一直在关注我们。 而且他们一直在我们的重启委员会中问我做得怎么样。 我一直在告诉他们这只是工作。
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA