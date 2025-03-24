适用于远程、遥控和混合学习的远程桌面

通过适用于学生、教师和 IT 的远程桌面增强函授学习
各大院校和学区都开始使用 Splashtop 的远程访问解决方案，以解决不断增长的函授学习、远程学习和混合学习需求。
在远程访问、远程支持和协作领域深受顶尖教育机构的信赖
按需求搜索
远程学习的一站式远程桌面解决方案
通过 Splashtop，全球高等院校和 K-12学校可以让学生和教职员工随时远程访问校内计算机，让 IT 管理员远程支持任何设备，从而增强各个院校的教育计划。
帮助学生充分发掘潜能
校内实验室计算机访问是有效的混合学习计划的重要组成部分。使用 Splashtop 远程计算机访问，您可以确保学生随时随地从任何设备平等地访问校内计算资源。
主要优势
随时通过高性能远程工具访问已安装专业软件的强大校园设备。
通过让学生远程访问校内实验室计算机，让昂贵的软件许可具有更高的投资回报。
减少学生设备安装专用软件所需成本。
通过随时随地从任何设备访问校园计算资源，缩小平等性和包容性方面的差距。
为什么选择 Splashtop
快速简单的设置和管理
帮助学生、教员和 IT 快速完成设置。邀请用户设置其帐户和设备。比 VPN 更容易部署和管理。可对用户和计算机进行分组。可设置访问权限和查看审计日志。
节省更多
与其他远程访问产品相比，Splashtop 每年可节省数百甚至数千美元。相比于 TeamViewer、LogMeIn Pro、GoToMyPC 和 BeyondTrust，Splashtop 可为您节省50%到80%的费用。
无缝用户体验
使用任意设备访问和控制计算机。“在设备上安装 Media Composer、After Effects、Premiere Pro 这类应用，恐怕就不能在 Chromebook 上很好地进行远程访问然后完成大量剪辑任务。用户反馈非常好！”– Wayne State University
高性能
学生和教员使用个人设备远程访问时，可以像在校内工作站上操作一样。Splashtop 支持 4K 流式传输和 iMac Pro Retina 5K 流式传输，延迟非常低。阅读更多关于高性能远程访问的信息。
安全与合规
Splashtop 的安全基础架构、入侵防御以及各种功能可确保您的数据安全。Splashtop 比 VPN 更安全，并且符合行业法规和标准（如 FERPA）。了解 Splashtop 安全性的更多信息。
客户满意评论
之后将会有很多韦恩州立大学的人来找你问 Splashtop，因为这些人一直在关注着我们。他们一直在重启委员会中问我怎么实现。我每次都跟他们说 Splashtop 非常好用。
Gary Cendrowski - Director of Technology, Wayne State CFPCA
客户满意评论
我们的课程可以让学生在保持社交距离，同时还能获得证书和学位。这一点非常重要。如果没有 Splashtop，我们肯定做不到。
Gerald Casey at Laney College
客户满意评论
我们一直把 Splashtop 当做（IT）工具。可以用于远程访问，然后设置或调整需要改正的内容。但现在所有学生都能使用这个软件，这样他们就能虚拟访问学校设备。这一点出乎我的意料。
Gary Cendrowski at Wayne State University
客户满意评论
即使新冠疫情结束，我们可能也会出于其他原因让学生在家里学习。通过 Splashtop，我们能为学生提供远程访问。还有可能为校内实验室开设24小时虚拟场景，以前人们认为没有必要这样做。我们可以为学生提供随时随地访问的机会。
Nicholas Adams, Director of Information Technology at Lenawee Intermediate School District
客户满意评论
我们有一个为学生提供计算机的州立计划，为学生提供 Chromebook。Chromebook 不能运行 SolidWorks，但能访问我们的实验室计算机，通过实验室的计算机可以运行这个软件。教员都非常满意。Splashtop 特别好用，教员感到非常惊喜，我真的没有夸张。
Gerald Casey - Laney College