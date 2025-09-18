“2023年 BeyondTrust 最佳替代方案”

2026年 BeyondTrust Remote Support 最佳替代方案
从 BeyondTrust 切换到 Splashtop，可立省至少50%
找到合适的 BeyondTrust 替代方案：功能和优势对比
Splashtop Enterprise 是安全的远程访问和支持解决方案，可增强安全性、简化管理并优化远程支持，只为满足您的特定需求。
Splashtop Enterprise
BeyondTrust Remote Support
价格
��✔
性价比高，立享五折优惠
✘
昂贵的高成本订阅或安装费
远程访问 + 支持
✔
综合工具，灵活的许可方式，为 IT 提供安全的最终用户远程访问和远程支持工具
✘
为IT团队量身定制的可提供远程支持的功能
安全措施
✔
高级安全功能，如 SSO/SAML、256位加密、SIEM 日志、IP 白名单、云会话录制、水印等。
✔
合规与认证
✔
符合 ISO 27001、GDPR、SOC 2 标准，并支持 HIPAA、FERPA、PCI 以及其他行业标准
✔
自动端点管理
✔
通过策略执行、操作系统和第三方补丁管理、警报、使用智能操作自动修复、库存报告等功能，简化端点管理并实现自动化
✘
可提供具有策略控制和报告功能的端点权限管理
端点安全
✔
将 Splashtop AV 与 Bitdefender 和 GravityZone EDR 集成，以增强端点保护
✘
缺少本地端点安全或集成，如 AV 和 EDR
生产力特点
✔
USB 设备重定向、远程麦克风、高保真音频等功能
✘
生产力功能不足
增强现实
✔
Splashtop AR，可通过注释实现虚拟远程支持
✔
BeyondTrust InSights
易用性
✔
设置简单的现代化界面，可实现无人值守和有人值守访问
✘
界面复杂，需要大量培训
详细对比表格
需要 BeyondTrust Jumpoint 的替代方案？使用 Splashtop Connector 访问设备，无需 VPN 或安装远程访问代理。详情请参见 Splashtop Connector 与 BeyondTrust Jumpoint 的对比。
Splashtop 与 BeyondTrust 定价对比：Splashtop 价格更低，性价比更高
Splashtop 和 BeyondTrust 的一大区别是成本。BeyondTrust 解决方案定价高，让许多中小企业甚至希望控制开支的大型 IT 团队都望而却步。
Splashtop 订购成本更低，同时能提供同等的远程访问和支持功能。通过 Splashtop，将可获得：
可预测、低成本，支持扩展
集成功能，将远程访问、无人值守支持和补丁管理整合到统一平台，无需高价购买多种工具
企业级性能和安全性，包括 4K/60fps 流式传输、256位 AES 加密的 TLS，并符合 SOC 2 Type 2、ISO 27001 和 HIPAA 等标准
通过将远程访问和 IT 管理整合到 Splashtop 中，企业不仅可以节省购买 BeyondTrust 的高许可费用，还可以降低运营复杂性和整体 IT 支出。
客户满意评论
我们之所以选择 Splashtop，是因为它能以更低的价格提供更好的体验。Splashtop 拥有卓越的客户支持，帮助我们与客户经理建立了良好、直接的关系。
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
客户满意评论
虽然 Beyond Trust 软件很稳定，但其价格存在溢价现象，我们在需要报价或续约时 Beyond Trust 的响应也非常不及时，这两点让我们感觉很糟糕。用过 Splashtop 就会了解它的的优势，所以我们决定改用这款软件。切换到 Splashtop，已经为我们节省了数千美元。
Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC
为什么 Splashtop 是 BeyondTrust 远程支持的最佳替代方案
- 高性能、快速连接
- 设置简单，无需培训！
- 轻松支持10万+个端点
- 强大的安全功能
- 还有更多！