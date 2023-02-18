“2023年 BeyondTrust 最佳替代方案”

一体化远程支持，为满足您的要求而定制
Splashtop
BeyondTrust
价格
✔
性价比高，立享五折优惠
✘
昂贵的高成本订阅或安装费
远程访问 + 支持功能
✔
多合一解决方案，集远程访问与远程支持于一体
✘
为IT团队量身定制的可提供远程支持的功能
用户培训
✔
易于设置，无需培训
✘
功能复杂，必须进行大量培训
维修费
✔
无需支付维护费
✘
需支付必要的维护费
详细对比表格
需要 BeyondTrust Jumpoint 的替代方案？使用 Splashtop Connector 访问设备，无需 VPN 或安装远程访问代理。详情请参见 Splashtop Connector 与 BeyondTrust Jumpoint 的对比。
客户满意评论
"虽然设备坚如磐石，但BeyondTrust ，而且他们在需要报价或续约时缺乏响应，这一点非常可怕。 在使用Splashtop ，并看到它是多么有益，我们决定进行转换。 我们已经节省了几千美元。"
Steve Burdick - System Admin/President at Galveston Computer Solutions LLC
为什么选择 Splashtop？
- 高性能、快速连接
- 设置简单，无需培训！
- 强大的安全功能
- 还有更多！