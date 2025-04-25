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Splashtop Connector Demo
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Splashtop Connector 与 BeyondTrust Jumpoint 对比

通过 Splashtop 远程访问设备，则无需 VPN 或安装远程访问代理

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Splashtop Connector 无需代理即可远程访问系统

在局域网的某台设备上安装 Splashtop Connector 应用程序，作为外部用户与内网的连接器，使外部用户可利用 Splashtop Connector 应用通过 RDP 访问局域网的所有计算机和服务器。

Splashtop Connector 非常适合 IT 管理员远程支持内部网络上可能无法访问互联网或不允许安装第三方应用程序进行远程访问的计算机，并允许用户安全地进行远程工作。

Splashtop Connector 与 BeyondTrust Jumpoint 对比

特征

Splashtop

BeyondTrust

连接到局域网的计算机

将 Connector 用作连接器

将 Jumpoint 用作连接器

访问权限

连接日志

会话录制

多显示器支持

高性能

是的，使用 Splashtop 的高性能服务器场来转接远程连接

预定访问/远程实验室用途

安全

非常安全，Splashtop Connector 只有出站网络，使用443端口

cloud服务

本地部署服务

简单易用

是的，使用起来简单直观

以技术支持为中心，不提供远程办公所需的功能

易于部署

只需安装 Connector 应用程序，然后进行简单的配置

安装 Jumpoint 并进行配置

可扩展性

可部署多个 Connector 用于扩展

需安装多个 Jumpoint 用于扩展

文件传输

远程打印

客户端平台支持

Windows、Mac、iOS、安卓、Web

Windows、Mac、iOS、安卓、Web

RDS

是的，RDS、连接代理以及 F5等负载均衡器。

以远程支持为中心，与 Splashtop 不同的是，它不支持 RDS 池的多并发会话。

RDP

是的
（VNC 和 Shell）

连接池

是（包括 RDS 和 RDP）

是的，通过许可证池功能

详情请参阅 Splashtop 与 BeyondTrust 的对比

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