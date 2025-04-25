Splashtop Connector Demo
Splashtop Connector 与 BeyondTrust Jumpoint 对比
通过 Splashtop 远程访问设备，则无需 VPN 或安装远程访问代理
Splashtop Connector 无需代理即可远程访问系统
在局域网的某台设备上安装 Splashtop Connector 应用程序，作为外部用户与内网的连接器，使外部用户可利用 Splashtop Connector 应用通过 RDP 访问局域网的所有计算机和服务器。
Splashtop Connector 非常适合 IT 管理员远程支持内部网络上可能无法访问互联网或不允许安装第三方应用程序进行远程访问的计算机，并允许用户安全地进行远程工作。
Splashtop Connector 与 BeyondTrust Jumpoint 对比
特征
Splashtop
BeyondTrust
连接到局域网的计算机
将 Connector 用作连接器
将 Jumpoint 用作连接器
访问权限
是
是
连接日志
是
是
会话录制
是
是
多显示器支持
是
是
高性能
是的，使用 Splashtop 的高性能服务器场来转接远程连接
是
预定访问/远程实验室用途
是
是
安全
非常安全，Splashtop Connector 只有出站网络，使用443端口
是
cloud服务
是
是
本地部署服务
是
是
简单易用
是的，使用起来简单直观
以技术支持为中心，不提供远程办公所需的功能
易于部署
只需安装 Connector 应用程序，然后进行简单的配置
��安装 Jumpoint 并进行配置
可扩展性
可部署多个 Connector 用于扩展
需安装多个 Jumpoint 用于扩展
文件传输
是
是
远程打印
是
是
客户端平台支持
Windows、Mac、iOS、安卓、Web
Windows、Mac、iOS、安卓、Web
RDS
是的，RDS、连接代理以及 F5等负载均衡器。
以远程支持为中心，与 Splashtop 不同的是，它不支持 RDS 池的多并发会话。
RDP
是的
是
连接池
是（包括 RDS 和 RDP）
是的，通过许可证池功能