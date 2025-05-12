“2023年最佳远程桌面软件”– Splashtop

跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Remote Desktop Software Overview
Remote Desktop Software Overview

值得信赖的远程桌面软件解决方案

远程桌面软件，快速、安全、简单易用

免费试用 Splashtop
Capterra 5 Star Rating
G2 5 Star Rating
Get App 5 Star Rating

使用 Splashtop 远程桌面软件实现无缝远程控制

  • City icon

    随处办公体验

    通过高性能、低延迟连接、4K 流传输支持和直观的界面，随处办公就像在办公室一样。

  • Efficiency icon

    即时文件和应用程序可访问性

    实时访问文件、数据和资源密集型应用程序，无需上传、同步或传输。

  • Results icon

    为整个工作流程提供可靠性能

    远程会话期间，以高清音视频传输和响应式输入创建、设计、编辑、协作或管理项目，确保工作流程需要的一致性。

  • Icon: outline of a computer-application window with a padlock overlay — representing “app window lock” / locked window

    安全连接

    使用企业级安全功能保护数据和访问，包括256位加密算法、MFA、SSO、精细访问控制和会话日志记录，以符合 ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA 等合规性标准。

利用远程桌面软件简化跨行业运营

远程桌面软件对不同领域企业都造成了深刻影响。允许随时随地无缝访问、管理和支持计算机及网络，提高运营效率和灵活性。从医疗金融，从制造业到零售业，再到教育领域Splashtop 等远程访问和支持解决方案有助于组织简化运营、降低成本并加强协作。

利用远程访问的强大功能，企业可以确保团队随时随地都能保持高效和安全。

远程桌面使用场景

A woman using Splashtop remote desktop software on her MacBook to work on the go.

允许员工使用 Splashtop 随处访问工作电脑。不用把数据迁移到云端，也不用购买其他硬件或软件许可。

员工能远程连接工作电脑，访问其中的文件，运行所需的应用程序。Splashtop 可提供安全远程桌面连接以及各种内置安全功能，能保护公司数据的安全。

从任意设备远程访问桌面

无论使用 Windows PCMac、iOS（iPhoneiPad）、Android 设备、Linux 设备，甚至是 Chromebook，Splashtop 都能为您提供流畅、安全的远程访问体验。

Splashtop 远程桌面的主要优势

  • Connected dots icon

    跨平台支持

    可使用 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。Splashtop 可跨操作系统在不同笔记本电脑、平板电脑和移动设备上无缝运行。

  • End-User Remote Access icon

    会话中生产力功能

    远程控制桌面的同时，可以简化日常工作，提高效率。包括拖放式文件传输、聊天、远程唤醒、多显示器、远程打印等功能。

  • Performance icon

    高性能连接

    用户可以远程访问资源密集型的工作站，就像在办公现场一样。帧率高达 60fps，支持 4K 流式传输，延迟低，能为用户提供高质量远程桌面连接

  • Secure infrastructure icon

    安全与合规

    在加密连接、多级密码选项、双因素身份验证等安全功能的保护下，您的数据非常安全。了解有关 Splashtop 安全性的更多信息。

立即免费试用

立即试用

为什么 Splashtop 能成为推荐的远程桌面解决方案？

  • 简单易用
  • 具有所有主要功能
  • 值得信赖的客户服务
  • 行业领先的安全保障

客户满意评论

我们所有的用户都曾反映，GoToMyPC 的远程会话经常掉线。Splashtop 没有出现过这个问题。用户觉得 Splashtop 操作简单，而且远程控制会话速度快。

Brent Cole at Altitude Health Services

Altitude Health Services Logo

客户满意评论

我最近刚从 LogMeIn Pro 转用 Splashtop，因为 LogMeIn 出现了可靠性问题，他们的客户支持感觉也很不情愿帮我解决这个问题。我试用了大约六个替代方案，到目前为止，Splashtop 和 TeamViewer 最好用。但 TeamViewer 太贵了。Splashtop 在功能上和 TeamViewer 相当，但价格更亲民。

Simon White, CTO and Founder of TheYachtMarket.com

The Yacht Market Logo

TrustRadius 客户评论：Splashtop 远程桌面应用超推荐


为什么选择 Splashtop？

Splashtop 为专业人士、团队和企业提供快速、安全、省心的远程桌面体验。以下是 Splashtop 的几大优势：

  • 卓越的性能 – 超低延迟、4K 流式传输，反应灵敏的远程控制功能，让远程体验如现场般流畅。

  • 企业级安全性：利用行业领先的加密、多因素身份验证和高级访问控制来保护数据安全。

  • 从任意设备访问：从电脑、平板电脑或智能手机无缝工作，不受任何限制。

  • 无缝文件和应用访问：在远程电脑上即时打开、编辑和管理文件，无需云上传或电子邮件传输。

  • 强大的远程办公和 IT 支持：无论远程办公还是提供 IT 支持，Splashtop 都能提供强大的工具，如远程重启、文件传输和会话录制。

  • 经济高效且可扩展：价格远远低于 TeamViewer 和 LogMeIn，同时还能获得优质的远程访问功能。

Splashtop 让远程办公更简单、更快捷、更安全，让您可以专注于完成工作。

准备好了吗？

免费试用联系我们

常见问题解答

什么是远程桌面软件？
哪款远程桌面软件更好用？
如何设置远程桌面软件？
如何使用远程桌面软件？
如何在 Windows 上启用远程桌面？
如何在 Mac 上使用远程桌面软件？
如何在 Linux 上使用远程桌面软件？
我能在 iPad 上使用远程桌面软件吗？
如何在 iPhone 上使用远程桌面软件？
如何在 Android 上使用远程桌面软件？
如何在 Chrome OS 上使用远程桌面软件？
如何通过远程桌面软件使用双显示器？
如何发送 Ctrl+Alt+Del 到远程桌面？
如何重启远程桌面？
有支持音频的远程桌面软件吗？
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号