“2023年最佳远程桌面软件”– Splashtop

在 iPad 上使用 Splashtop 进行远程访问和控制。设置完成后，可随时在 iPad 上打开 Splashtop Business 应用，查看远程计算机列表。在此列表中单击希望远程访问的计算机以连接。可通过 iPad 远程控制已连接的计算机，然后能打开此台计算机上的所有文件和软件应用。了解 Splashtop iPad 远程桌面的更多信息。