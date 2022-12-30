“2023年最佳远程桌面软件”– Splashtop

通过 Splashtop，能……
实时查看远程计算机的屏幕，支持 4K 高清流式传输，帧率高达每秒40帧，延迟低。
使用任意电脑、平板或移动设备远程控制其他设备，就像在办公现场一样
打开并编辑存储在远程计算机上的任何文件，无需将文件上传到云端或发到电子邮箱
可在远程计算机上运行任何软件应用，包括 Adobe 创意工具、视频编辑软件、CAD 程序等。
适合企业的远程桌面
开始居家办公
允许员工在家庭办公室使用 Splashtop 访问工作电脑。不用把数据迁移到云端，也不用购买其他硬件或软件许可。
员工能远程连接工作电脑，访问其中的文件，运行所需的应用程序。Splashtop 远程连接具有非常高的安全性以及各种安全功能，能保护公司数据的安全。
适合教育领域的远程桌面
增强远程学习
各大院校开始实施远程学习或混合学习计划，希望帮助学生远程访问所需的校内计算资源。如果学生能访问学校的实验室电脑，就可以利用 Chromebook、平板电脑等设备在家里远程运行 AutoCAD、Adobe Premiere Pro、Adobe After Effects 等应用。
教职员工也可以利用 Splashtop 远程办公。IT 可以使用 Splashtop 为学生和教职员工的设备（包括个人设备）提供按需远程支持。
适用于个人用户和小型团队的远程桌面
随时随地保持高效
Splashtop 远程桌面应用不仅具有高性能，而且非常安全、定价合理。想远程编辑视频？想远程访问 QuickBook 等仅 PC 有使用许可的应用程序？Splashtop 都能帮您实现！
随时随地远程访问，无需随身携带电脑！使用任意设备随处访问远程桌面的所有资源。仅需网络连接和 Splashtop 帐户。
主要优势
跨平台支持
可使用 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。Splashtop 可在笔记本电脑、平板电脑和智能手机设备上跨平台无缝运行。
会话中生产力功能
远程控制桌面的同时，可以简化日常工作，提高效率。包括拖放式文件传输、聊天、远程唤醒、多显示器、远程打印等功能。
高性能连接
用户可以远程访问资源密集型的工作站，就像在办公现场一样。帧率高达 60fps，支持 4K 流式传输，延迟非常低，为用户提供高质量远程桌面连接。
安全与合规
在加密连接、多级密码选项、双因素身份验证等安全功能的保护下，您的数据非常安全。了解更多 Splashtop 安全性的信息。
立即免费试用
Splashtop 的不同之处
- 标准支持选项
- 99.999%的正常运行时间 SLA
- 主流产品
客户满意评论
我最近刚从 LogMeIn Pro 转用 Splashtop，因为 LogMeIn 出现了可靠性问题，他们的客户支持感觉也很不情愿帮我解决这个问题。我试用了大约六个替代方案，到目前为止，Splashtop 和 TeamViewer 最好用。但 TeamViewer 太贵了。Splashtop 在功能上和 TeamViewer 相当，但价格更亲民。
Simon White, CTO and Founder of TheYachtMarket.com
客户满意评论
我们大多用户都曾反映，GoToMyPC 的远程会话经常掉线。Splashtop 没有出现过这个问题。用户觉得 Splashtop 操作简单，而且远程控制会话速度快。
Brent Cole at Altitude Health Services
客户满意评论
我最近刚从 LogMeIn Pro 转用 Splashtop，因为 LogMeIn 出现了可靠性问题，他们的客户支持感觉也很不情愿帮我解决这个问题。我试用了大约六个替代方案，到目前为止，Splashtop 和 TeamViewer 最好用。但 TeamViewer 太贵了。Splashtop 在功能上和 TeamViewer 相当，但价格更亲民。
Simon White, CTO and Founder of TheYachtMarket.com
客户满意评论
我们大多用户都曾反映，GoToMyPC 的远程会话经常掉线。Splashtop 没有出现过这个问题。用户觉得 Splashtop 操作简单，而且远程控制会话速度快。
Brent Cole at Altitude Health Services
常见问题
什么是远程桌面？
远程桌面软件允许用户使用本地（客户端）设备远程访问和控制远程计算机。用户能实时查看远程计算机的屏幕，可以像在真实环境中一样控制此台远程计算机。
哪款远程桌面软件更好用？
Splashtop 一直在第三方评论和点对点评论网站中被评为“最佳远程桌面软件解决方案”。在性能、可靠性和安全性方面，Splashtop 的得分非常高。最近，Splashtop 获得的 NPS 得分为93分，在某一行业报告中获得的“用户可能推荐”分数也非常高。
如何设置远程桌面？
创建 Splashtop 帐户，然后在被控端设备上安装 Splashtop Streamer 应用，在主控端设备上安装 Splashtop Business 应用。设置完成后，只需打开 Splashtop Business 应用，查看远程计算机列表，单击选择希望远程访问的计算机。了解 如何设置 Splashtop 远程桌面软件的更多信息。
如何使用远程桌面？
通过 Splashtop，用户能查看远程计算机的屏幕，也能从本地设备远程控制远程计算机。在远程计算机上，用户能打开任意文件，也能运行任意软件应用程序，包括资源密集型应用程序，如 Adobe Creative 工具、视频编辑软件、图形设计以及 Revit 和 AutoCAD 等3D 建模工具。有了 Splashtop，用户就能像在办公现场一样操作远程计算机。
如何在 Windows 上启用远程桌面？
通过 Splashtop，用户可以在 Windows PC 之间建立远程桌面连接。Splashtop 支持跨平台访问，用户可以使用任意设备访问远程计算机，可以使用 Windows 计算机访问其他 Windows、Mac 或 Linux 计算机。了解 Splashtop Windows 远程桌面的更多信息。
如何在 Mac 上使用远程桌面？
使用 Splashtop 可在 Mac 上远程访问任何计算机，也可以在其他计算机、平板电脑或智能手机等设备上远程访问 Mac。Splashtop 与 Mac 完全兼容，具备文件传输、远程音频等全套功能，可以提供快速安全的远程连接。了解 Splashtop Mac 远程桌面的更多信息。
如何在 Linux 上使用远程桌面？
Splashtop Business Access 是非常适合 Linux 的远程桌面软件。有了 Splashtop Business Access，用户可以在任意计算机、平板电脑或移动设备上远程访问和控制 Linux 计算机。Splashtop 支持多个 Linux 发行版，包括 Ubuntu、CentOS、RHEL 和 Fedora。了解 Splashtop Linux 远程桌面的更多信息。
可以在 iPad 上使用远程桌面吗？
在 iPad 上使用 Splashtop 进行远程访问和控制。设置完成后，可随时在 iPad 上打开 Splashtop Business 应用，查看远程计算机列表。在此列表中单击希望远程访问的计算机以连接。可通过 iPad 远程控制已连接的计算机，然后能打开此台计算机上的所有文件和软件应用。了解 Splashtop iPad 远程桌面的更多信息。
如何在 iPhone 上使用远程桌面？
在 iPhone 上，可使用 Splashtop 远程控制计算机。设置完成后，打开 Splashtop Business 应用，查看帐户中的计算机列表，单击希望远程控制的计算机以启动远程桌面连接。可以在 iPhone 上实时查看远程计算机的屏幕，对其进行控制，也可以打开上面的任意文件和软件应用程序。了解如何在 iPhone 上使用 Splashtop 访问远程桌面的更多信息。
如何在安卓设备上使用远程桌面？
在安卓设备上，使用 Splashtop 实现远程访问和控制。设置完成后，打开 Splashtop Business 应用，在帐户中查看计算机列表，单击希望远程控制的计算机以启动远程桌面连接。在设备上，可以实时查看远程计算机的屏幕，对其进行控制，也可以打开上面的任意文件和软件应用。了解如何在安卓设备上使用 Splashtop 访问远程桌面的更多信息。
如何在 Chrome 操作系统上使用远程桌面？
在 Chromebook 上，可使用 Splashtop 远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。在 Chromebook 上安装安卓版 Splashtop Business 应用，即可访问和控制帐户中设置好的远程计算机。打开 Splashtop Business，点击想访问的远程计算机，即可启动远程连接。通过 Splashtop，可以远程访问工作计算机，利用 Chromebook 实现居家办公。
如何在远程桌面使用双显示器？
更改视图选项，以允许在本地多显示器上查看远程计算机的多个显示器。通过 Splashtop，用户能使用双显示器，让远程办公更加流畅。了解多显示器远程桌面的更多信息。
如何发送 Ctrl+Alt+Del 到远程桌面？
通过 Splashtop，您只需单击工具栏中的“CTRL+ALT+DEL”按钮，即可将命令发送到远程计算机。
如何重启远程桌面？
借助 Splashtop 的远程重启功能，您可以重启 Splashtop 帐户中的任何远程计算机。您可以选择一般重启或以安全模式重启。