The #1 Remote Desktop App - Splashtop

通过 Splashtop 远程桌面应用最大限度提高效率
您可以像在办公现场一样从任何设备实时控制远程计算机。远程访问期间，您还可以使用所有主要功能，提高工作效率。
深受全球用户信赖：Splashtop 的五星级远程桌面应用
Splashtop 的高性能远程桌面产品多次获奖，在全球有超过3000万用户。Splashtop Business 的评级：在 Apple 应用商店为4.8星，在 Google Play 商店为4.7星。
Splashtop 远程桌面解决方案不仅受到个人用户的喜爱，而且深受全球20万企业和政府机构的信赖，如 AT&T、丰田、哈佛大学、State Farm、标普全球等。
所有设备均可下载安装 Splashtop Business
Splashtop 支持跨平台，可在使用的各种操作系统上运行。在任意被控端计算机、平板电脑或移动设备上下载 Splashtop 远程桌面应用。
不用再担心要随身携带电脑，也无需确保个人设备装有正确的操作系统，因为 Splashtop 支持任何 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备。
利用简单易用的远程桌面应用简化远程办公
随时随地访问所有应用和文件
Splashtop 让远程办公更简单。通过 Splashtop，您可以访问远程计算机上的所有文件和应用程序。您可以运行任何应用程序，包括 Microsoft Office 应用（如 Word、Excel）、Adobe Creative Suite 工具（如 Photoshop）、视频编辑软件、CAD/CAM 等。
效率提升关键工具
Splashtop 的主要功能：拖放文件传输、远程打印、多对多显示器支持、远程重启、会话录制等，可以帮助您提高远程办公效率。