The #1 Remote Desktop App - Splashtop

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A computer, laptop, mobile device, and tablet all with the Splashtop remote desktop app.

远程桌面应用推荐：Splashtop

适用于任意计算机、平板电脑和移动设备

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探索终极远程桌面应用

  • 快速、可靠、安全的远程连接

    Splashtop 是非常好用的远程桌面应用，允许用户使用任意设备连接远程计算机，快速高效、安全可靠。使用 Splashtop，可以随时访问远程计算机。

  • 随时随地访问计算机

    使用任意设备随处体验高质量远程桌面连接，就像在这台远程计算机前一样！

  • 设置简单，界面直观

    易于设置，用户界面简单直观，轻轻松松远程控制桌面。Splashtop 有数千条五星评价！

The Splashtop remote desktop app being using on a tablet, mobile device, and computer.

通过 Splashtop 远程桌面应用最大限度提高效率

您可以像在办公现场一样从任何设备实时控制远程计算机。远程访问期间，您还可以使用所有主要功能，提高工作效率。

IT professional remotely accessing workstation in hybrid workplace using laptop

深受全球用户信赖：Splashtop 的五星级远程桌面应用

Splashtop 的高性能远程桌面产品多次获奖，在全球有超过3000万用户。Splashtop Business 的评级：在 Apple 应用商店为4.8星，在 Google Play 商店为4.7星。

Splashtop 远程桌面解决方案不仅受到个人用户的喜爱，而且深受全球20万企业和政府机构的信赖，如 AT&T、丰田、哈佛大学、State Farm、标普全球等。

所有设备均可下载安装 Splashtop Business

Splashtop 支持跨平台，可在使用的各种操作系统上运行。在任意被控端计算机、平板电脑或移动设备上下载 Splashtop 远程桌面应用

不用再担心要随身携带电脑，也无需确保个人设备装有正确的操作系统，因为 Splashtop 支持任何 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备。

利用简单易用的远程桌面应用简化远程办公

随时随地访问所有应用和文件

Splashtop 让远程办公更简单。通过 Splashtop，您可以访问远程计算机上的所有文件和应用程序。您可以运行任何应用程序，包括 Microsoft Office 应用（如 Word、Excel）、Adobe Creative Suite 工具（如 Photoshop）、视频编辑软件、CAD/CAM 等。

效率提升关键工具

Splashtop 的主要功能：拖放文件传输、远程打印、多对多显示器支持、远程重启、会话录制等，可以帮助您提高远程办公效率。

TrustRadius 客户评论：Splashtop 远程桌面应用超推荐


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