Secure Remote Desktop Software

安全可靠的远程桌面访问
在远程办公时代，安全性是关键。通过 Splashtop 连接远程计算机，不会危及设备安全、隐私或数据。Splashtop 能提供符合需求的访问，其安全性值得信赖，让您高枕无忧。
个人用户、团队乃至整个组织都可以信赖 Splashtop 远程桌面软件，用户可以非常安全地远程访问其计算机。
Splashtop 远程桌面软件的关键安全功能
帐户管理员可以利用 Splashtop 的安全功能，确保其用户、设备乃至整个组织都符合安全政策。
大型企业可以订购 Splashtop Enterprise，获得 IT 部门所需的额外安全功能，确保大规模用户、设备和数据的安全。Enterprise 独有的功能包括：自动用户配置、精细化权限、SSO 集成、基于群组的访问权限、预定远程访问等。
Splashtop 安全远程桌面功能包括：
设备认证
会话空闲超时
锁定 Streamer 配置
多级密码安全
远程连接通知
代理服务器验证
两步验证/两因素验证
复制/粘贴控件
数字签名的应用程序
黑屏
屏幕自动锁定
远程打印控制
还有更多！
Splashtop 远程桌面软件：合规性和认证
Splashtop 采用企业级安全架构，并受到遵循严格合规要求的组织的信赖。我们的远程桌面软件符合行业标准和规定，可以确保您的企业安全并随时接受审计。
关键认证和合规框架包括：
ISO 27001：信息安全管理认证，证明了 Splashtop 致力于保护客户数据安全。
SOC 2 Type 2：独立审计确认 Splashtop 在安全性、可用性和机密性方面的控制。
GDPR 和 CCPA 合规性：确保欧盟和加州用户的数据保护和隐私。
HIPAA 和 HITECH 合规性：为处理受保护健康信息（PHI）的医疗机构提供安全的远程访问。
FERPA 合规性：保护中小学和大学学生的数据隐私。
PCI DSS 合规性：为处理金融数据的机构提供支付卡信息保护。
FedRAMP Ready：适用于需要安全、基于云的远程访问解决方案的美国联邦机构。
选择 Splashtop，您可以为员工、承包商和 IT 团队提供远程访问，同时满足最严格的安全性和合规性要求。
为什么 Splashtop 比 RDP 更安全？
远程桌面协议（RDP）会对使用该协议的企业以及其他组织构成威胁。如果没有防火墙，只有 RDP 连接的话则会使流量面临安全风险，并可能使主机容易遭受勒索软件等网络攻击。为 RDP 访问添加防火墙、VPN 网关等安全层则又非常难以设置、维护和扩展。
Splashtop 的运行依赖利用 HTTPS、TLS 等行业标准安全协议的专有技术。所有设备均经过认证，所有连接均已加密。与 RDP 不同，Splashtop 会自动更新，可随时使用 Splashtop 的最新安全功能。从而使 Splashtop 更易于进行规模管理，安全性也更高。查看完整版 Splashtop 远程桌面与 RDP 的对比。