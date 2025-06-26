RDP 安全吗？与 Splashtop 的 CTO 兼联合创始人 Phil Sheu 和 Splashtop 安全与合规高级总监 Jerry Hsieh 的对话

在过去的几个月里，随着勒索软件和黑客不断成为新闻头条，我们听到了越来越多关于远程访问解决方案安全协议的问题，以及关于 VPN（虚拟专用网络）漏洞和RDP（远程桌面协议）的问题。在某些情况下，我们听说人们甚至会将 RDP 及其固有风险与 Splashtop 的解决方案进行比较。
Splashtop 的首席营销官 Michelle Burrows 与 Splashtop 联合创始人兼首席技术官 Phil Sheu 以及安全与合规高级总监 Jerry Hsieh 共同探讨人们对 RDP 的担忧是否有必要，并将 RDP 与 Splashtop 解决方案进行比较。
Michelle：我最近阅读了许多有关 RDP 风险的文章，其中一篇探讨了 RDP 不安全的各种原因。有些企业非常注重安全性，为什么你认为 RDP 并非他们的正确选择？
Jerry：在我们讨论为什么 RDP 会对企业构成威胁之前，需要先了解 RDP 的定义及其出现原因。RDP 技术由来已久，最初为 IT 人员而设计，确保 IT 人员无需进入服务器机房就能访问服务器。服务器机房通常温度极低，而且里面有大量设备，噪音很大，RDP 的出现正是为了解决这一特殊问题。IT 人员不愿意频繁出入机房，更不用说在里面工作了，原因不言自明。RDP 的出现让 IT 人员能够通过启动 RDP 会话远程控制服务器，无需前往冰冷而嘈杂的服务器机房。
随着时间的推移，IT 人员逐渐意识到 RDP 并不太安全，然后有些人开始添加其他安全设置，例如 ACL、防火墙策略，如果员工需要在公司网络之外访问 RDP，有些人还会添加 VPN 网关以增加安全保护层。我曾与��那些认为这种做法非常安全的团队展开讨论，但错误配置常常会导致系统崩溃。
几周前的采访中我们谈到过，诸多原因致使 VPN 不安全。后来我发现，有些团队认为同时使用这两种易受攻击的旧技术可以增强安全性。这就好比我们在房子周围围上栅栏，但又敞开栅栏大门，房门也未上锁。这样做，房子里的资产根本得不到保护。同样，VPN 的安全功能也无法弥补 RDP 的安全漏洞。
Michelle：刚才听你说了许多不能使用 RDP 或 VPN 的原因，但为什么 IT 团队仍在使用这类技术？
Jerry：IT 人员仍在使用 RDP 以及 RDP 与 VPN 的组合，主要原因是这类技术完全免费且容易部署。这类技术已嵌入 Microsoft，是 Windows 实用程序的一部分。这意味着，IT 团队不需要购买任何特殊技术，RDP 与 VPN 具有 Microsoft 许可证，但 RDS（远程桌面服务）需要额外的许可证。
Michelle：Phil，关于 RDP 及其安全漏洞，你有什么看法？
Phil：RDP 确实由来已久，甚至在 HTTPS 和 TLS 还没有成为保护互联网流量的黄金标准之前 RDP 就已经存在了。RDP 通过特定端口工作，并会对该端口的任何“ping”操作做出响应。在此端口打开且 RDP 开启的情况下，连接到 Internet 的计算机可以在短短90秒内遭到攻击。攻击者非常擅长寻找和发现易受攻击的 RDP 端点。通过获得对 RDP 端点的访问权限，攻击者可以随后访问此台计算机所连接的公司网络。
Michelle：请介绍一下 Splashtop 与 RDP 的区别。
Phil：Splashtop 采用云原生技术，使用 HTTPS、TLS 等行业标准安全协议。和现在的所有标准加密 Web 流量一样，Splashtop 的数据传输通过端口443，通过��全球中继服务器促进远程连接。这表明，Splashtop 的客户不需要特殊端口，防火墙也不需要允许特殊的例外情况。使用 Splashtop 的计算机不用暴露在 Internet 或 DMZ 中，这样可以防止攻击者轻松扫描和发起攻击。
Michelle：也就是说，Splashtop 有自己专门的技术，对吗？
Phil：是的，我们有专门技术。在远程访问方面，Splashtop 和 RDP 几乎完全不同。有些公司已经选择使用 RDP，但为了安全和用户体验，我们决定创建一些独特的技术。
除了安全性之外，Splashtop 还可以帮助 IT 和帮助台客户访问大量不支持 RDP 的设备（比如 Mac、iOS、Android，甚至某些版本的 Windows），Splashtop 的所有产品都具有同样的高性能和可用性。
关于 RDP，我再进一步说明一下。让我们继续使用 Jerry 刚才讲到的比喻。假设你在街边有一所房子，房门敞开，这时房子里所有的财务基本都看得见。虽然并非整个周边地区都知道此刻你的房门敞开，但从旁走过的行人很容易就发现这所房子里没人，而且房门是敞开的。这就是 RDP。我们再假设这所房子位于封闭式小区。但是，房门和小区大门都敞开着。这就是 RDP 和 VPN 组合使用。
我们再使用这个比喻来解释 Splashtop 的工作原理。假设这所房子位于封闭式小区，大门口还有保安。然后，关上房门，给大门上锁，保安负责检查访问权限。大门外没有人可以看到这所房子，也看不到里面的财物。事实上，即便站在大门后面也看不到这所房子。也就是说，谁也看不到这所房子和里面的财物，谁也不会知道你是否在家。不过，你可以邀请某个人进入，但这不是公开邀请，不允许其他任何人窥视。这就是 Splashtop 更加高级的工作原理。
Michelle：谢谢你的比喻，也非常感谢你愿��意花时间向我们进一步说明。如果我们的博客读者希望更深入地了解 Splashtop 的安全性，要如何操作？
Phil: 我很愿意与我们的客户和未来的客户分享一些安全资源。 我们在网站上创建了一个部分，专门讨论安全和人们可能有的问题。 你可以在这里访问它： https://www.splashtop.com/security